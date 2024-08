Toni Vodišek z rezervno opremo po drugo slovensko kolajno na OI

Oči ljubiteljev slovenskega športa bodo malce po 12. uri zopet uprte v Marseille, kjer bodo poskušali izpeljati finale jadralnega razreda formula kite, ki bi ga morali že v četrtek, a jim ni uspelo. Toni Vodišek je še vedno na prvem mestu in je tako na zadnji rezervni dan za nastop v dobrem položaju, da pride do druge slovenske kolajne na letošnjih olimpijskih igrah.

Koprčan Toni Vodišek je v finale jadralnega razreda formula kite začel s prvega mesta z dvema zmagama. Po eno imata pred današnjim nadaljevanjem Singapurec Maximilian Maeder in Avstrijec Valentin Bontus. Zadnji si jo je priboril v četrtkovem finalu, ki pa so ga zaradi premalo vetra kaj hitro po začetku prekinili in prestavili na danes. Olimpijski prvak bo tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag.

Prvi današnji plov je predviden malo po 12. uri, ko bo Vodišek nastopil z rezervno opremo, saj je njegova najljubša poškodovana.

Nastopil bo z rezervno opremo. Foto: Reuters

"Nastopal sem s svojo najljubšo opremo, ampak tudi rezervna je prav tako dobra"

"Zelo sem bil osredotočen na startno črto, kje je, da ne bom zgrešil kakšne sekunde kot pri prvem startu, ko sem preveč bezljal naokoli. Pred drugo regato sem res pogledal desetkrat, da točno vem, kje je. In vetra je kar naenkrat zmanjkalo, prišlo je na nič vozlov. Zastave so padle in so prekinili regato. Pri opremi je prišlo do raztrganin na kajtu, foil ima razpoko. Ko smo ga vlekli z barke, je zdrsnilo. Ampak imamo srečo, že na začetku smo imeli pripravljeno rezervo. Šli smo skozi vse procedure, z merilci. Nastopal sem s svojo najljubšo opremo, ampak tudi rezervna je prav tako dobra," je za Radio Slovenija po četrtkovem delu dejal Primorec.

Ta je prvo regato finala končal na zadnjem, četrtem mestu. Ob koncu predzadnje minute odštevanja pred začetkom druge regate se je Bontus znašel v vodi skupaj s padalom, kot tudi Vodišek. Regata je bila posledično prekinjena in prestavljena na danes, ko je zadnji rezervni dan za nastop.

V ženski konkurenci so zatem uspeli izpeljati drugo finalno regato, v obeh finalnih regatah je zmagala Britanka Eleanor Aldridge in se veselila premiernega olimpijskega naslova v debitantski olimpijski disciplini.