Jekaterina Vedenejeva v Parizu do šestega mesta

Potem ko je Vedenejeva igre v Tokiu končala na 16. mestu, je v Parizu pokazala boljše predstave in se s šestim dosežkom kvalifikacij uvrstila v današnji boj za kolajne najboljše deseterice.

Pri 30 letih daleč najbolj izkušena ritmičarka je danes svoj drugi olimpijski nastop, prvi finalni, v celoti opravila brez večjih napak, dobri nastopi so ji prinesli končno šesto mesto. Po uspešno opravljenem programu sta tako Vedenejeva kot njena ruska trenerka Jelena Drožanova potočili nekaj solz sreče.

Za konec solze sreče

"Solz po koncu olimpijskega nastopa nisem mogla zadržati. Olimpijske igre so posebno tekmovanje, le enkrat na štiri leta, gre za zelo naporno tekmovanje, tako psihično kot fizično. Vesela sem, da sem zdržala," je po nastopih povedala Rusinja, ki od leta 2018 na velikih tekmah uspešno zastopa slovenske barve.

"Dosegla sem odličen rezultat. Tako zame kot za slovensko ritmično gimnastiko. Tako dobrega mesta res nisem pričakovala. Že četrtkova uvrstitev v finale najboljše deseterice je bila zame velika zmaga, današnje šesto mesto pa še večja zmaga za nas," se je vrhunskega dosežka veselila Katja, kot jo kličejo gimnastični prijatelji, in dodala, da je danes res dala vse od sebe.

Foto: Reuters

"To je bil moj maksimum, jaz sem v svojih nastopih dala vse od sebe. Z žogo sem sicer naredila manjšo napako, ki pa ni vplivala na končni razplet," je še povedala in poudarila, da še ne more reči, ali so bile to zanjo zadnje olimpijske igre ali ne. Pojasnila je, da jo zdaj čaka zaslužen oddih. A kot je še dejala v pogovoru za STA, tega ne bo preživljala v Sloveniji. "Zdaj grem domov v Rusijo počivat k staršem in prijateljem. Ne v Slovenijo. Moji starši živijo v Rusiji. Pojutrišnjem se vrnem iz Pariza v Slovenijo in zatem grem takoj domov v Rusijo."

Dodala je, da se tudi ne misli preseliti v Slovenijo: "Ne, nikoli." Ker je že dolga leta najstarejša ritmičarka na mednarodni sceni, se ni mogla izogniti vprašanju, ali morda namerava končati kariero? "Danes ne," je na kratko odvrnila Vedenejeva.

Številne najboljše tekmovalke so v sestavah delale grobe napake. Najboljša v kvalifikacijah, Italijanka Sofia Raffaeli, je kar v dveh sestavah napravila veliko napako, na koncu pa vseeno prišla do olimpijskega odličja - brona. Slab dan je imela tudi tretja iz kvalifikacij, Ukrajinka Tajsija Onofričuk, ki je po več napakah končala na devetem mestu.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Medtem pa je 17-letna Varfolomeev, ki je v kvalifikacijah po hudi napaki z obročem morala poseči celo po rezervnem rekvizitu, danes iz sestave v sestavo nastopala bolje. Čeprav je tudi v sezoni njena forma zelo nihala, pa je danes kljub olimpijskemu prvencu zdržala pritisk.

Varovanka nekdanje olimpijske podprvakinje, Belorusinje Julije Raskine, ki je skupaj s svojo mamo Natašo Raskino dolga leta živela v Sloveniji in trenirala v ljubljanskem klubu Narodni dom, je slavila zmago z veliko prednostjo več kot dveh točk pred zasledovalkami. Po zadnjem nastopu s trakom se je z zbirom 142,850 točke skupaj s trenerko lahko veselila olimpijske zmage.

Srebra se je razveselila bolgarska zvezdnica Borjana Kalejn, ki je zbrala 140,600 točke, Raffaeli je za bron zadostovalo 136,300 točke. Zmagovalka Tokia, Izraelka Linoy Ashram, je po olimpijskih igrah končala kariero.

V soboto na olimpijskem turnirju sledi še finale mnogoboja v skupinskih sestavah.