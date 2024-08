Komu tolažilni bron?

Na moškem odbojkarskem olimpijskem turnirju bo danes znan dobitnik bronastega odličja. Zanj se bosta ob 16. uri pomerili Italija in ZDA. Veliki finale med Poljsko in branilko naslova Francijo bo v soboto ob 13. uri.

Italijanska odbojkarska reprezentanca, sicer aktualna svetovna prvakinja, je skupinski del končala s tremi zmagami, v četrtfinalu z 0:2 zaostajala proti Japoncem in po preobratu napredovala v polfinale. Tam pa brez osvojenega seta klonila proti branilcem naslova Francozom, tako da bo morala na svoje prvo olimpijsko zlato počakati še vsaj štiri leta.

Američani so zadnje olimpijsko odličje osvojili pred osmimi leti, ko so bili v Riu bronasti. Foto: Reuters Bodo pa azzuri danes ob 16. uri igrali za bron proti Američanom. Tudi oni so skupinski del končali brez poraza na prvem mestu svoje skupine, v četrtfinalu s 3:1 izločili Brazilce, v polfinalu pa proti Poljakom vodili z 2:1 v setih, a na koncu ostali brez tako želene finalne vstopnice. Američani so olimpijsko kolajno zadnjič osvojili pred osmimi leti v Riu, ko so bili bronasti. Tokrat lovijo tretje bron na tekmovanju petih krogov.

Nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani je Francoze pripeljal do finala, v katerem bodo pred domačimi gledalci poskušali ubraniti naslov prvakov. Foto: Guliverimage

Francozi in Poljaki za drugi olimpijski naslov

Veliki finale bo na sporedu v soboto ob 13. uri, ko si bodo nasproti stali aktualni olimpijski prvaki Francozi in aktualni evropski prvaki Poljaki. Obe reprezentanci imata z olimpijskih iger eno kolajno, obe zlato. Galski petelini so jo osvojili pred tremi leti v Tokiu, Poljaki pa daljnega leta 1976.

Poljaki tako kot Francozi lovijo drugo olimpijsko zlato odličje. Foto: Reuters Gostitelji – vodi jih nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani – so skupinski del igrali v družbi Slovencev, ki so jim do zdaj zadali edini poraz na teh igrah. V četrtfinalu jim je proti Nemcem voda že močno tekla v grlo, a so se po zaostanku z 0:2 rešili in napredovali v polfinale, v tem pa brez izgubljenega niza na kolena spravili Italijane.

Poljaki so v skupinskem delu po dveh zmagah izgubili z Italijo, v četrtfinalu so po izjemni predstavi končali slovenske upe na kolajno, v polfinalu pa po preobratu prišli v finale.

Odbojkarski olimpijski turnir, tekmi za odličja Tekma za 3. mesto

Petek, 9. avgust Finale

Sobota, 10. avgust

Preberite še: