Tine Sattler: Nihče ne more nikomur nič zameriti. Lahko jim le čestitamo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je svoje prve olimpijske igre končala s četrtfinalnim porazom proti številki ena svetovne lestvice, aktualni evropski prvakinji Poljski. Slovenci, ki po ponedeljkovi jutranji tekmi niso skrivali razočaranja, saj so v Parizu odpotovali po odličje, so tekmovanje pod petimi krogi končali na petem mestu.

"Nihče ne more nikomur nič zameriti," ob tem pravi odbojkarski trener Tine Sattler, s katerim smo se sprehodili skozi olimpijski prvenec najmanjše države, ki je kadarkoli igrala na moškem olimpijskem odbojkarskem turnirju.

"Ti fantje so po napornih klubskih sezonah v praktično isti postavi zdržali nenormalen tempo." Foto: Reuters "Z večino teh fantov sem delal v reprezentanci, tako da mi je res zelo žal, da se je tako končalo. Sploh glede na to, koliko se je vlagalo v to, koliko so fantje dali za te olimpijske igre, kakšna so bila pričakovanja, želja, boj, kako so vsi dihali zanje. Lahko jim čestitamo. Ti fantje so po napornih klubskih sezonah v praktično isti postavi zdržali nenormalen tempo, držali kontinuiteto in nanizali številne zmage. Olimpijske igre so bile glavni ključ, ogromna želja vseh in krona kariere marsikaterega igralca, kar ti pomaga, da greš včasih prek svojih sposobnosti," je v pogovoru za Sportal dejal Sattler in se dotaknil četrtfinalnega dvoboja s Poljsko, ki je končala četrtfinalni olimpijski urok – v šestem zaporednem olimpijskem četrtfinalu je le prišla do tako želenega napredovanja do bojev za odličja.

Tine Sattler je po četrtfinalnem porazu Slovencev izpostavil precej daljšo klop tekmeca in vprašanje o svežini slovenske reprezentance, ki je celotno sezono večinoma odigrala v isti postavi. Foto: Osebni arhiv Tineta Sattlerja

"Škoda, da naletiš na Poljsko, ki ima obratne težave kot ti"

Ob tem je izpostavil enega od ključnih dejavnikov, za katerega meni, da je vplival na končni razplet. "Poljaki so imeli nenormalen servis, medtem ko mi na drugi strani nismo imeli take svežine kot oni, ki bi nam dala ritem tudi pri servisu. Pričakovati, da bo Tonček (Štern, op. a.) igral vsako tekmo, kot je do te, je nerealno. Iskati elemente, v katerih so bili Poljaki boljši, ni tako pomembno, kot je to, ali so bili naši fantje dovolj spočiti in sveži za to tekmo. Nikomur ne gre zameriti ničesar, škoda je le, da se je razpletlo tako, da premagaš vse, potem pa v četrtfinalu dobiš razigrano Poljsko, ki ima obratne težave kot ti, saj ne vedo, s kom igrati, ker imajo toliko kakovostnih igralcev, pri nas pa se je skoraj ves čas igralo z istimi igralci. Mislim, da ti pomanjkanje te svežine pri vsakem elementu nekaj vzame."

Zaradi kratke klopi se je bal zaključnih bojev

Sattler priznava, da ga je pred četrtfinalom skrbelo, kako bo nenajmlajše jedro ekipe fizično zdržalo vse napore. "Malo sem se bal teh zaključnih bojev, saj so tudi na prejšnjih tekmovanjih, če pogledamo ligo narodov, igrali praktično ves čas z isto postavo. Tudi ko so bili že uvrščeni na olimpijske igre ali pa na zaključni turnir lige narodov, se je ves čas igralo z isto postavo, potem pa so na samem zaključku lige narodov malo fizično pokleknili. Vsa častCretu za tako vodenje ekipe, menim pa, da bi fantje slej kot prej težko v tej isti postavi zdržali ritem četrtfinale, polfinale pa še morebitni finale. Organizem pri teh letih take napore težko prenaša. Če bi bili vsi toliko stari, kot je Rok Možič, bi bilo lažje, a vemo, da niso."

Foto: Reuters

Nekateri so v ligi narodov igrali z drugo postavo, počivali.

Sogovornik, ki je v preteklosti med drugim deloval v štabih različnih slovenskih reprezentančih selekcij, tudi članski, se je ob tem vrnil na zadnjo tekmo skupinskega dela, ko so Slovenci proti Francozom vodili z 2:0, na koncu pa so branilci naslova izvlekli tie-break, po katerem so varovanci Cretuja zmagali, osvojili prvo mesto skupine in za tekmece dobili Poljake.

​​​​​​​"Morda je bila tekma proti Franciji, ki ni ne vem, kako odločala, na koncu kar usodna za nas." Foto: Reuters "Morda je bila tekma proti Franciji, ki rezultatsko ni ne vem kako odločala, na koncu kar usodna za nas. Selektor ima seveda svoja načela, a po vzoru rokometašev (Uroš Zorman je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Nemčiji določil počitek za nekatere nosilce igre, Slovenci pa so se izognili četrtfinalu s Francozi, op. a.) bi morda lažje upali na kaj več. Tako da, če lahko kje iščemo rezerve, jih lahko na tekmi s Francijo. Na tisti tekmi bi lahko videli, koliko so sploh ostali igralci še v stiku z nekim ritmom, koliko lahko na koga od njih računamo. Naša postava, ki vedno igra, je morala tam igrati pet setov, na koncu pa si še priigrala Poljake. Tu ne gre za očitke na vodenje, pač pa zgolj moj pogled na to, koliko je organizem zmožen, saj krovnih organizacij spored sezone ne zanima. Če pogledamo druge reprezentance, so nekatere ligo narodov igrale z drugo postavo, nekateri, kot je Leon (Wilfredo Leon, op. a.), so praktično sedeli in počivali, na največjih tekmah pa odigrali svojo vlogo spočiti. Mi tega manevra nismo izvedli, niti ga nismo mogli izvesti."

Kapetana je treba zadržati

Konec olimpijskih iger prinaša kar nekaj vprašajev. Pogodba Cretuja se izteče, Romun se bo v prihodnje znova posvetil klubskim zadolžitvam pri PGE GiEK Skra Belchatow, Klemen Čebulj je napovedal, da si bo vzel leto reprezentančnega odmora, nato pa videl, kako naprej, odgovora, ali bo vztrajal, ni imel kapetan Tine Urnaut.

"Glavna stvar pri tem se mi zdi, da bi zadržali Urnauta, saj je, ne glede na statistiko, gonilna sila." Foto: Anže Malovrh/STA

"Upam, da bo ta olimpijski vtis pustil pozitivo. Verjamem, da se ne bo dalo vseh igralcev zadržati in da imajo igralci, kot sta Vinčić, Pajenk vso pravico, da se tudi upokojijo. Upam pa, da bo večina ostala. Glavna stvar se mi zdi, da bi zadržali Urnauta, saj je gonilna sila. On vse ostale igralce že samo s svojo prisotnostjo prisili, da so boljši, da delajo maksimalno, da napredujejo. To je ključnega pomena: da bi bil zraven na ključnih tekmovanjih spočit, da bo morda kdaj s klopi začel, da bi bil še en dober cikel zraven. Če imamo Urnauta pa Roka Možiča, če si bo Čebulj vzel kako prosto leto, in sta tu še Tonček in Ropret, potem je postava lahko hitro precej nespremenjena. S tem, da se zadaj že kažejo talenti, ki jih je selektor redno vpoklical na priprave. Mislim, da se ob nekem lahkem prehodu, hitro lahko obdrži kakovost, ranking, prisotnost na največjih tekmovanjih," Sattler, ki službuje na Fakulteti za šport, optimistično gleda na reprezentančno odbojkarsko prihodnost.

Foto: Reuters

"Za prihodnost se ni treba bati"

"Ni se nam treba bati. Tu bi izpostavil tudi prispevek Odbojkarske zveze Slovenije, ki je res naredila nenormalen korak in poskrbela, da je imela ta reprezentanca vse, tako da vse pohvale. Kontinuirano vlaga v to reprezentanco, tudi s svetovno ligo doma, in želi držati raven. Včasih, ko sem bil še sam v reprezentanci, nismo mogli organizirati zaključnega turnirja evropske lige, zdaj pa menim, da je zveza res naredila vse, kar fantje čutijo in ji tudi vračajo," je zaključil Sattler.