Britanski najstnik do uspeha kariere

Devetnajstletni Toby Roberts iz Velike Britanije je olimpijski prvak v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost. V današnjem finalu na prizorišču Le Bourget je slavil s 155,2 točke od 200 možnih. Sedemnajstletni Japonec Sorato Anraku, ki je bil najboljši po polfinalu, je osvojil srebro, Avstrijec Jakob Schubert je bil bronast.

Roberts, ki je bil po polfinalu drugi, si je zlato priboril v finalu s tretjim dosežkom na balvanih in tretjim dosežkom v težavnosti. Anraku je bil na balvanih najboljši in pred Robertsom, a je bil peti v težavnosti. Njegov skupni seštevek je znašal 145,4 točke.

Triintridesetletni avstrijski veteran Schubert pa je bil v balvanskem delu finala peti, v težavnosti pa najboljši, kar pa je zadoščalo za 139,6 točke. Schubert je bronu iz Tokia 2021 dodal še pariški bron. Lanski svetovni prvak v kombinirani disciplini je Avstriji priplezal 100 kolajno na poletnih izvedbah iger.

Na OI v lanskih dodatnih evropskih kvalifikacijah

Roberts si je kvoto za Pariz 2024 prislužil z zmago v lanskih dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Lavalu v Franciji. Postal je prvi britanski plezalec, ki se je uvrstil na olimpijske igre.

S tekem svetovnih pokalov ima dve zmagi, prvič je slavil lani junija na balvanih v Brixenu. Mesec pozneje je zmagal v težavnosti v Chamonixu.

Drugič v zgodovini so podelili olimpijska odličja v kombinaciji športnega plezanja. V Tokiu pred tremi leti so se merili v hitrosti, balvanih in težavnosti. Hitrost je v Parizu pridobila samostojni status.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Na vidiku sprememba formata

Pričakovati je spremembe tekmovalnega formata za igre leta 2028 v Los Angelesu, ko bi se za odličja merili v vseh treh samostojnih disciplinah - težavnosti, balvanih in hitrosti.

V predtekmovanju je nastopal tudi Slovenec Luka Potočar, ki je Sloveniji priboril zgodovinsko prvo moško olimpijsko normo v športnem plezanju. Na olimpijskem prvencu je osvojil končno 16. mesto.