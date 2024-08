Za nogometno zlato Francozi in Španci igrajo podaljšek

Maroška moška nogometna reprezentanca je na olimpijskih igrah v Parizu v četrtek osvojila bronasto odličje, potem ko je v malem finalu v Nantesu premagala Egipt s 6:0 (2:0). V petkovem finalu za zlato igrata Španija in Francija. Španci so v prvem polčasu povedli s 3:1, a so Francozi izsilili podaljšek. V sodnikovem dodatku je za 3:3 z bele točke zadel Jean-Philippe Mateta. Pravkar se igra podaljšek.