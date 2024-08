Francoska odbojkarska reprezentanca je v velikem finalu olimpijskih iger s 3:0 (19, 20, 23) premagala Poljsko in ubranila naslov olimpijske prvakinje. Bron so po petkovi zmagi nad Italijo osvojili Američani. Slovenska reprezentanca je tako edina, ki je na v Parizu uspela premagati Francoze, na zadnji tekmi skupinskega dela jih je na kolena spravila po trilerju in petih setih. Slovenci so nato po porazu s Poljsko obstali v četrtfinalu in svoje premierne olimpijske igre končali kot peti.

Odbojkarski olimpijski turnir, finale

Finale

Sobota, 10. avgust

Francozi so danes prikazali najboljšo predstavo na tem turnirju. Tekmeca so zlomili predvsem v zaključkih nizov po zaslugi izjemnih servisov in sprejema.

Stari in novi olimpijski prvaki so se v predtekmovanju precej namučili z reprezentanco Srbije, ki so jo premagali s 3:2. Nato so premagali Kanado s 3:0 in izgubili proti Sloveniji z 2:3. Precej bolje so zaigrali v izločilnih bojih, kjer so se v četrtfinalu s 3:2 namučili z Nemci, a nato v polfinalu s 3:0 odpihnili Italijane.

Poljakom tokrat ni šlo vse tako gladko kot v četrtfinalu proti Sloveniji. Pri Poljski se danes ni pretirano izkazal Wilfred Leon, ki je dosegel zgolj devet točk. Poljaki so v predtekmovanju premagali Brazilijo in Egipt ter izgubili z Italijani. Največ pa so prikazali ravno v četrtfinalu proti Sloveniji. V polfinalu so s 3:2 v nizih izločili ZDA.

Pri galskih petelinih, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, je bil s 17 točkami najuspešnejši Jean Patry, 11 jih je dodal Trevor Clevenot, pri Poljakih je bil z desetimi točkami najučinkovitejši korektor Bartosz Kurek.

Italijani še v drugi tekmi zapored brez dobljenega seta

Petkova tekma za bron med ZDA in Italijo je s 3:0 pripadla Američanom. V prvem nizu sta bili ekipi povsem izenačeni do 15. točke. Prvič so si prednost dveh točk priborili Italijani pri 17:15, po izenačenju na 17:17 so ZDA vodile z 19:18 in 21:20. Italijani so naredili napako pri servisu, za ZDA je točko dobil Matthew Anderson. Italija je še znižala na 23:24, Američani so imeli prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristil Torey Defalco za vodstvo v nizih.

Američani so za bron s 3:0 premagali Italijane. Foto: Reuters

Foto: Reuters Podobno je bilo v drugem nizu, ki je bil izenačen do končnice. Italija si je s točko Danieleja Lavie priborila 24:23, a so potem azzurri naredili napako pri servisu za 24:24. ZDA so pozneje povedle s 27:26 in 28:27, Aaron Russell je nato s točko zagotovil še vodstvo z 29:28, sledil pa je slab sprejem Italijanov v bloku in 30:28 za ZDA.

V slogu celotne tekme je potekal tudi tretji niz. V končnici so trikrat vodili Italijani, a so Američani vsakič izenačili, tudi na 24:24. Potem pa je Giovanni Sanguinetti z napako pri servisu omogočil tekmecem zaključno žogo, že prvo pa je nato izkoristil Defalco za zmago v nizu in tekmi po dobri uri in pol. Russell je za ZDA končal pri 15 točkah, 12 jih je dodal Defalco, pri Italiji pa sta se s po 17 najbolj izkazala Alessandro Michieletto in Yuri Romano.

Odbojkarski olimpijski turnir, tekmi za odličja Tekma za 3. mesto

Petek, 9. avgust Finale

Sobota, 10. avgust

Preberite še: