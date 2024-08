"V tem tednu sem zagotovo dobil kakšen nov siv las na sicer moji mladi glavi, prav tako moja ekipa (smeh, op. p.), tako da bo nekaj počitka zdaj prišlo še kako prav," je v smehu s srebrno medaljo okoli vratu razlagal 24-letni Koprčan Toni Vodišek. Slovenski kajtar je na olimpijskih igrah v zadnjem tednu branil slovensko čast, bil pred zadnjim finalnim dnem v najboljšem položaju, na koncu pa ga je s skupno tremi zmagami prehitel Avstrijec Valentin Bontus, ki je v finalu dobil vse tri plove.

Kajtarji so imeli v zadnjih dneh nemalo težav z vetrom, ki je krojil dogajanje v Marseillu. Tako bi se morale medalje med kajtarji podeliti že v četrtek, a je bil finale prestavljen na petek. 24-letni Vodišek je na finalni dan lovil še tretjo zmago, ki bi mu na začetku dneva zadostovala za zmago, a danes ni imel svojega dne, ki se je začel že s težavami z opremo. Kljub temu je na koncu po preobratu Bontusa Koprčan okoli vratu prejel srebrno odličje, ki je imelo danes zlat lesk.

Foto: www.alesfevzer.com

Slab začetek, srebrn konec

Dan se zanj ni začel najbolje, saj je že pred začetkom finala prejel dve kazni, ker najprej ni imel čelade pred začetkom tekmovanja za pregled opreme na vidnem mestu, nato je še zamudil na start. "Imeli smo malce smole, naredili smo nekaj napak. Pri našem športu ni 'lenega' dneva, se ne naredi vse v enem dnevu oziroma hitro. Dolgo časa je kazalo na mojo zmago, a je vedno največ odvisno od zadnjega dne. Čeprav danes nisem najbolje odjadral, sem v prvih dneh pričaral oziroma poskrbel, da imamo zdaj še vedno to srebro okoli vratu," je dejal Primorec, ki se je tako na zmagovalnem odru v slovenskem jadranju pridružil Vasiliju Žbogarju, ki ima v svojih vitrinah tri odličja z olimpijskih iger.

"Delo in trud za to medaljo sta bila neverjetno težka, težka je tudi medalja (smeh, op. p.). Na koncu nam je malce zmanjkalo, zdaj imamo dve srebrni – eno z olimpijskih iger mladih, eno od tukaj. Bomo videli, kaj nas čaka v Los Angelesu," se je proti naslednjim igram leta 2028 obrnil Vodišek, ki je bil v Parizu med glavnimi favoriti za osvojitev odličja, svojo obljubo pa je na koncu tudi izpolnil.

Veselje ob osvojeni srebrni medalji Foto: Reuters

Uresničil obljubo

"Vse, kar sem napovedal pred olimpijskimi igrami, se je zgodilo. Napovedal sem medaljo, dobil sem jo, nikoli nisem rekel, kakšne barve bo. Načrt je bil do zadnjega dne počakati, končali smo s srebrnim odličjem, kar nikakor ni slabo. Vsem prijateljem, družini in navijačem se iz srca zahvaljujem za podporo. Bili so res neverjetni, vse so naredili zame. Res sem bil ganjen ob njihovi podpori, zdaj pa gremo naprej," je še dodal slovenski kajtar, ki je osvojil 30. medaljo za Slovenijo na poletnih olimpijskih igrah.

V preteklosti je bil med drugim svetovni prvak v Cagliariju leta 2022 ter naslednje leto podprvak, naslov na prvenstvu stare celine je osvojil v Nafaktosu leta 2022 in bil tri leta prej v Cagliariju evropski podprvak. Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu 2018 je osvojil srebrno medaljo. "Ta kolajna z olimpijskih iger bo dobila zdaj posebno mesto poleg tiste, ki sem jo dobil na olimpijskih igrah mladih. Doma je še nekaj prostora za še kakšno novo v prihodnosti. Zdaj bo čas ne le za veselje in proslavljanje, temveč za odmor, da malce zadihamo," je v Marseillu še dodal Vodišek, ki bo svoje žlahtno odličje zdaj popeljal tudi v Pariz, kjer se bo kot nosilec medalje ustavil tudi pred Eifflovim stolpom in Slovensko hišo, kjer ga bodo pozdravili tudi preostali slovenski navijači, ki se v času iger niso mogli podati od Pariza v skoraj 800 kilometrov oddaljeni Marseille.

