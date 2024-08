Presenečenje: svetovna prvakinja ostala brez finala

Svetovna rekorderka in nekdanja svetovna prvakinja Tobi Amusan iz Nigerije je na olimpijskih igrah v Parizu izpadla na 100 metrov z ovirami, branilka naslova Jasmine Camacho-Quinn iz Portorika pa se je uvrstila v finale. Slednja je dosegla drugi čas vseh skupin z 12,35 in izidom sezone, pred njo je bila le Američanka Alaysha Johnson (12,54).

Tobi Amusan je pred dvema letoma šokirala atletski svet, ko je na poti do zmage na svetovnem prvenstvu v Eugenu dosegla svetovni rekord 12,12 sekunde.

Toda 27-letnica je bila danes v polfinalni skupini šele tretja z 12,55. V finale so se uvrstile prva in druga iz skupin ter še dve najhitrejši po času, tudi za slednjimi je Amusan zaostala, tri stotinke so jo ločila od boja za odličja.

Amusan se je v začetku leta uspešno pritožila na prepoved zaradi dopinga. Obtožili so jo, da je namerno izpustila tri dopinške teste.