Poletne olimpijske igre v Parizu se počasi bližajo koncu, Slovenija pa trepeta za svoje kandidate za kolajne. Zadnji plovi ta četrtek čakajo Tonija Vodiška, ki se mu nasmiha zlata kolajna . Finalni plovi sledijo po 16. uri. Plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl sta opravili drugi del polfinalne naloge v olimpijski kombinaciji – težavnost. Janja je spet blestela, Mia pa je tekmovanje končala na 17. mestu. Golfistka Pia Babnik je bila v četrtek najboljša in se je po dveh od štirih dni tekmovanja prebila na peto mesto. Z zanimanjem bomo spremljali moški polfinalni tekmi v košarki: Francija – Nemčija (17.30) in ZDA – Srbija (21.00). Vse rezultate in novice dneva zbiramo v tem članku.

Kajtar Toni Vodišek se bo pred obalo Marseilla boril za odličja v razredu formula kite. Vodstvo je prevzel že v torek, v sredo pa je tekmovalcem in organizatorjem nagajalo brezvetrje. Tako je tudi v četrtek in polfinale se je začel z zamikom. Vodišek je bil v finale uvrščen neposredno, ko dobi še tretjega in četrtega izzivalca se bo ta tudi začel. Koprčan ima dve točki in za zlato potrebuje samo še eno zmago (na šestih plovih). Če bi denimo zmagal že v prvem finalnem, bi že postal olimpijski zmagovalec.

Janja Garnbret je bila izvrstna tudi v težavnosti. Foto: Anže Malovrh/STA

Športni plezalki Janjo Garnbret in Mio Krampl sta imeli pred seboj drugi del polfinalne preizkušnje v olimpijski kombinaciji. Prva favoritinja Garnbretova je vodila prepričljivo že po balvanih, nič drugače pa ni po težavnosti. V smeri za težavnost je splezala skoraj do vrha in zbrala 96,1 točke, skupaj z izkupičkom iz balvanov (99,6) pa osvojila 195,7 točke, kar je skoraj 40 več od prve zasledovalke, Avstrijke Jessice Pilz (156,9). Mia je končala z nastopi na igrah in je bila 17., medtem ko Janjo čaka v soboto lov za drugo zaporedno zlato olimpijsko medaljo.

Jekaterina Vedenejeva je kvalifikacije začela dobro. Foto: Reuters Telovadka Jekaterina Vedenejeva, 30-tletna Rusinja, ki od leta 2018 brani slovenske barve, je po polovici kvalifikacij, nastopih z obročem in žogo na osmem mestu, najboljših deset iz kvalifikacij pa se bo v petek udarilo za kolajne. Sledita nastopa s kiji in trakom.

Drugi dan štiridnevnega turnirja v golfu je z izvrstno igro presenetila 20-letna Ljubljančanka Pia Babnik. S šestimi udarci pod parom igrišča se je prebila na peto mesto. Za prvim mestom zaostaja za štiri udarce, za drugim samo za enega. Od dvanajste do šestnajste luknje je naredila pet birdiejev zapored. Tudi Ana Belac je drugi dan igrala bolje kot prvi. Po petih izgubljenih udarcih na uvodnih 18 luknjah je v četrtek igrala par igrišča. Trenutno je uvrščena okoli 40. mesta.

Pia Babnik se je z najboljšim dosežkom drugega dne prebila na peto mesto. Foto: Guliverimage

Avstrijca do uspeha kariere

Avstrijska jadralca Lara Vadlau in Lukas Maehr sta postala prva olimpijska prvaka v mešanem razredu 470 in s tem prišla do uspeha kariere. Italijana Ruggero Tita in Catarina Banti sta ubranila olimpijski naslov v jadranju s katamarani razreda nacra 17.

Veliko avstrijsko slavje. Foto: Reuters Novozelandke Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett, Tara Vaughan so v kajakaškem četvercu na 500 metrov osvojile zlato medaljo. Nemški kajakaši Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf in Tom Liebscher-Lucz pa so osvojili zlato v moški konkurenci. Kitajska kanuista na mirnih vodah Liu Hao in Ji Bowen pa v dvojcu na 500 metrov

Trikratni svetovni prvak v hitrostnem plezanju Veddriq Leonardo je tem lovorikam dodal še olimpijskega. Indonezijski športi plezalec je s 4,75 sekunde v steni za 0,02 sekunde ugnal Kitajca Wu Penga na drugem mestu.

Nizozemka Sharon van Rouwendaal je zmagovalka nekaj več kot dvourne preizkušnje v daljinskem plavanju v pariški reki Seni. Xie Siyi je novi olimpijski prvak v skokih v vodo s trimetrske deske. V finalu je konkurenco pokoril z dobrimi 543 točkami in Kitajski priboril še šesto zlato v skokih v vodo v Parizu.

Na atletskem stadionu se bodo v finalu skoka v daljino in teku na 400 metrov ovire merile atletinje, v finalu meta kopja, teku na 200 metrov in 110 metrov ovire pa atleti.

Na moškem nogometnem turnirju tekma za tretje mesto čaka Egipčane in Maročane. Več odličij bodo podelili tudi v tekvondoju, rokoborbi in boksu.

Polfinale košarkarskih velesil

Foto: Reuters Na moškem košarkarskem turnirju bosta odigrana polfinalna obračuna, v prvem se bodo pomerili Francozi in Nemci (17.30), v drugem pa prvi favoriti Američani in Srbi (21.00). V polfinalu rokometnega turnirja za ženske se bodo Švedinje pomerile s Francozinjami (16.30), Norvežanke pa z Dankami (21.30). V polfinalu ženskega odbojkarskega turnirja bodo na sporedu tekme med Brazilijo in ZDA (16.00) ter Turčijo in Italijo (20.00). Vsi polfinalni obračuni bodo odigrani tudi v odbojki na mivki.