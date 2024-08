Štiriindvajsetletni Toni Vodišek je v rednem delu osvojil 12 točk, drugi je bil Singapurec Maximilian Mäder, sedemnajstletni dvakratni zaporedni svetovni prvak se je s 15 točkami prav tako neposredno uvrstil v finale. A ima Koprčan prednost, saj bo finale začel z dvema točkama, Mäder pa z eno, kar pomeni, da slovenskemu nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaku za osvojitev zlate medalje zadostuje le ena zmaga.

Kajtarji od tretjega do desetega mesta po rednem delu in sedmih regatah so se uvrstili v polfinale, ki je predviden z začetkom ob 13.03.

Danes bodo najprej za polfinale oblikovali dve skupini s po štirimi tekmovalci, v vsaki je predvidenih šest polfinalnih regat. V obeh skupinah bosta najboljša po rednem delu začela z dvema oziroma eno zmago. V finale se bo uvrstil tisti, ki bo prvi dosegel tri zmage.

Zmagovalca skupin, ki se bosta v finalu pridružila Vodišku in Singapurcu, bosta nastopila brez točk. Ob 15.40 je nato predvidena prva od možnih šestih finalnih regat, a ni nujno, da bodo vse tudi izpeljane. Če bi denimo zmagal v prvem finalnem plovu Vodišek, bi že postal olimpijski zmagovalec, saj zlato osvoji tisti, ki prvi zbere tri točke.

Če bi veliki zmagovalec postal Singapurec, bi ga čakala bogata nagrada, saj bi mu nacionalni olimpijski komite namenil kar milijon ameriških dolarjev. Slovenski športniki za zlato odličje prejmejo 70 tisoč evrov.