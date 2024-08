Afriški dvoboj za nogometni bron, evropski za zlato

Nogomet je na olimpijskih igrah v senci drugih ekipnih športov, saj reprezentance nastopajo z mladimi igralci, brez največjih zvezdnikov. A zadnjega dejanja vseeno ne gre spregledati: ta četrtek za bron igrajo Egipčani in Maročani, v petek pa se bodo za zlato pomerili Francozi in Španci.

Egipt igra za svojo sploh prvo olimpijsko kolajno v nogometu. V polfinalu je po podaljšku izgubil s Francijo. Nasprotnika Egipčani dobro poznajo, a spomini niso najlepši. Lani sta namreč reprezentanci Egipta in Maroka do 23 let igrali v finalu afriškega pokala narodov. Egipt je povedel, Maroko pa slavil.

Thierry Henry je selektor francoske olimpijske reprezentance. Foto: Guliverimage Francoski športniki so na domačih igrah doživeli že nekaj bolečin porazov, v sredo denimo rokometaši v četrtfinalu. Nogometašem pa se za zdaj vse sestavlja po željah. Pa čeprav jim ni bilo lahko. Ekipo legendarnega Thierryja Henryja v finalu čaka veliki tekmec, Španija. Francija je v finalu olimpijskega nogometnega turnirja prvič po daljnem letu 1984, ko so ga tudi osvojili. Za Španijo je to drugi zaporedni finale, so pa pred tremi leti v Toku izgubili z Brazilijo.

