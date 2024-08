Jekaterina Vedenejeva zanesljivo v finale

Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva, ki po Tokiu v Parizu še drugič zastopa Slovenijo na poletnih olimpijskih igrah, se je tokrat prebila v finale mnogoboja. Potem ko je igre v Tokiu končala na 16. mestu, je v Parizu pokazala boljše predstave in se s šestim dosežkom uvrstila v boj za kolajne najboljše deseterice.

Tridesetletna Rusinja, ki od leta 2018 brani slovenske barve, je uvodni nastop pariških iger z žogo opravila brez večjih napak, a precej negotovo, kar se je poznalo tudi pri oceni (32,600 točke). Precej bolje ji je uspel nastop z obročem, za katerega so jo sodnice nagradile s 34,150 točke.

Po treh rotacijah, Vedenejeva je prikazala nastop s trakom (31,750), v katerem se je enkrat zapletla, sicer pa ga je dobro opravila, je predstavnica Slovenije napredovala na sedmo mesto. Tudi tekmice so namreč delale zelo veliko napak. Najbolj so se nastopi ponesrečili letošnji evropski prvakinji v mnogoboju, Bolgarki Stiliani Nikolovi, ki je iz sestave v sestavo nizala napake in z 11. mestom celo ostala brez petkovega boja za kolajne.

Vedenejeva, s 30 leti je daleč najbolj izkušena ritmičarka olimpijskega turnirja, pa je ohranila mirno kri do zadnjega nastopa in za konec prikazala še dobro predstavo s kiji (32,300). Skupni zbir 130,800 točke je bil dovolj za šesto mesto.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Najboljša v kvalifikacijah je bila Italijanka Sofia Raffaelli (139,100 točke), ki je bila na vrhu že po prvi polovici tekme. Vodilna po prvi rotaciji Daria Varfolomeev (136,850) je nato z obročem naredila veliko napako pri kotaljenju in je morala poseči po rezervnem rekvizitu. Kljub temu je bila Nemka po polovici tekme na četrtem mestu, na koncu pa je po predstavah s kiji in trakom napredovala celo na drugo.

Tretja je bila Bolgarka Borjana Kalejn (136,450). V finale so se poleg omenjenih uvrstile še Ukrajinka Tajsija Onofričuk, Nemka Margarita Kolosov, Izraelka Daria Atamanov, Brazilka Barbara Domingos, Italijanka Milena Baldassarri in Kitajka Wang Zilu. V petek ob 14.30 je v Parizu na sporedu finale mnogoboja najboljše deseterice iz kvalifikacij, kjer bodo vse finalistke na novo začele tekmovanje za kolajne.

Olimpijski turnir že od leta 1984 in iger v Los Angelesu poteka po ustaljenem programu, tekmovalke imajo tako kot na vseh igrah doslej na voljo zgolj nastop v mnogoboju, čeprav bi si ritmičarke želele, da bi se tudi one po vzoru športne gimnastike lahko merile v finalih po rekvizitih in tako imele več možnosti za olimpijska odličja.