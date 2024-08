Sproščena igra Janje Garnbret, trener nekaj puščic uperil proti organizatorjem

"Janja! Janja! Janja!" je v Le Bourgetu odmevalo s tribun ob plezanju slovenske šampionke Janje Garnbret, ki na letošnjih olimpijskih igrah še naprej navdušuje. Najboljša plezalka na svetu je po izjemni predstavi v polfinalu balvanskega plezanja, kjer je od mogočih sto točk osvojila 99,6 točke, svoje mojstrstvo pokazala še v težavnostnem plezanju, kjer je v polfinalu premagala vso konkurenco in napovedala boj za drugo zaporedno olimpijsko krono. V igri je bil celo za naskok na vrh smeri, a ji ob poskusu, da se iztegne proti zadnjemu oprimku, tega ni uspelo zgrabiti z obema rokama. Prejela je 96,1 točke in s skupnim dosežkom 195,7 točke od 200 mogočih točk zanesljivo dobila polfinale.

Užitek in sproščenost

Slovenska plezalna velemojstrica je že ves teden v Parizu izjemno sproščena in nasmejana, večkrat je že poudarila, da se počuti odlično in je popolnoma mirna. To se vidi tudi na njeni mimiki, ob tem pa ji ni težko niti ob prošnjah za fotografije in avtograme, saj je v francoskem La Bourgetu daleč najbolj oboževana plezalka in je deležna pozornosti, kjerkoli se pojavi.

Foto: www.alesfevzer.com

"Danes sem res uživala, bila sem veliko bolj sproščena kot na balvanskem delu. Počutila sem že res domače, tako da sem bila res lahko popolnoma osredotočena na svoj nastop. Smer je bila iskreno lažja, kot sem mislila, da bo. Do nekje 60 točk si lahko dejansko počival praktično, kjerkoli si hotel. Od 60. točke dalje je bila smer malce težja. Ko sem padla, sem takoj pomislila, kaj bi lahko storila bolje in drugače, sem pa vedela, da sem že v finalu. Zdaj je fokus na soboti, novi balvani, nova smer, tako da grem lahko samozavestno plezat," se je proti finalu obrnila Garnbretova.

"Oba polfinalna dela sprejemam kot kljukico na svoji poti, največja kljukica upam, da bo v soboto (smeh, op. p.). Polfinali so vedno zadeva, ki se je hočeš čim prej rešiti, da se začne tista prava stvar, da pokažeš, zakaj si treniral. Sploh si želim, da bom dala vse od sebe, da ne bom delala kakšnih napak in da bom uživala. Vem, da me ne sme nič zmotiti, ne smem gledati levo in desno. Morala bom imeti malce sreče, sploh ker je šport včasih lahko krut. Nimam nobenih obžalovanj, naredila sem vse, da sem pripravljena kar najbolje," je bila jasna 25-letna Korošica.

Pripravljena na finale

V soboto jo tako najprej čaka nastop v balvanskem plezanju, nato še v težavnosti. "Res sem pripravljena na ta dan. Na treningu treniraš dejansko več kot potem na tekmi, je pa res, da je vse skupaj na tekmi še bolj zahtevno tudi mentalno, kjer um odigra svoj del. Vedno si rečem, da če vse splezam v prvo, bo potem še več premora, tako da upam, da bo tudi v soboto tako (smeh, op. p.)," je bila nasmejana slovenska šampionka. "Jutri bom gledala tekmo fantov in bom verjetno bolj nervozna, kot potem za svojo tekmo (smeh, op. p.). Potem pa fizioterapija, počitek, pogledala bom kakšno serijo, da ne bom razmišljala o plezanju in finalu. V soboto bo šlo zares," je še sklenila Garnbretova, ki jo ob 10.15 čaka nastop v balvanih, nato ob 12.35 še v težavnosti.

Roman Krajnik je bil izjemno zadovoljen z delom svoje varovanke, je pa veliko povedal o postavitvi smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krajnik: Upam, da bodo tudi za dekleta nekoč nekje postavili konkretnejšo smer

Nekoliko manj nasmejan, a še vedno izjemno zadovoljen z nastopom svoje varovanke je bil njen trener Roman Krajnik, ki je veliko povedal o postavitvi smeri organizatorjev. "Zadnji gib je bil izvedljiv, naredila je majhno napako s postavitvijo nog, če je ne bi, bi ga z lahkoto naredila, ker je bila smer do tam sprehajalna steza. Rekel bom samo eno stvar, da upam, da bodo tudi za dekleta nekoč nekje postavili konkretnejšo smer, tako kot so za fante tako na balvanih kot v težavnosti. To je preprosto prelahko za olimpijsko tekmo," je bil jasen Krajnik.

S tem se je strinjala tudi aktualna olimpijska prvakinja. "Se strinjam, da je bila smer prelahka, ker sem šla tudi v smer z mislijo, da me ne sme nič presenetiti. To pomeni, da ko začneš plezati, pričakuješ kakšen slabši gib, a je bilo do 60. točke nekako tako, da si lahko počival, kjer si želel. Seveda sem si želela, da bi bila smer zahtevnejša že prej, da bi se na koncu res pokazalo, kako in kaj. A ne smem se obremenjevati, naredila sem svoje. Nikoli se ne smeš obremenjevati s tekmicami, tega ne morem nadzorovati, lahko samo sebe, da bom sproščena in hkrati osredotočena," je še dodala Garnbretova, ki jo je nato trener še zelo pohvalil.

V soboto jo čaka nastop v finalu. Foto: Guliverimage

"Odplezala je tako, kot zna, tako kot sva se pripravljala vse leto. Nimam pripomb, vse je šlo po načrtu. Na koncu je bila mala napakica, bil je zoprn gib, ker niso hoteli, da bi bili dve tekmovalki na vrhu. Polfinale je za nama, opravila je tako, kot sva si začrtala. Zdaj moramo to prespati in na vso moč v finale," je dejal Krajnik, ki je bil ves čas nastopa Slovenke popolnoma miren.

"Zelo miren sem bil že prej, je pa dejstvo, da sva zdaj dobila še eno potrditev več, da je tako na balvanih kot v težavnosti vse na svojem mestu. Zdaj lahko to mirno prespimo in gremo v finale. Nekih strašnih presenečenj ne pričakujem, pripravljala sva se na vse mogoče scenarije, predvsem na balvanih. Če bodo presenetili, še toliko boljše. Karkoli bo, bo novo za vse in bo vse še bolj zanimivo. Res me ne skrbi," je še dodal trener Korošice.

