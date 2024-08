Prva dama športnega plezanja Janja Garnbret je z odliko opravila tudi drugi del polfinala v olimpijski kombinaciji. V smeri za težavnost je splezala skoraj do vrha in zbrala 96,1 točke, skupaj z izkupičkom iz balvanov (99,6) pa osvojila 195,7 točke, kar je skoraj 40 več od prve zasledovalke, Avstrijke Jessice Pilz (156,9). V sobotnem finalu bodo nastopile še Američanka Brooke Raboutou (155,8), Japonka Ai Mori (150,1), Francozinja Oriane Bertone (129,6), Korejka Chaehyun Seo (116,3), presenetljivo pa tudi Avstralka Ocenia Mackenzie (124,7) in Britanka Erin McNeice (123,7).

Mia Krampl je svoj olimpijski nastop končala na 17. mestu. Foto: Reuters

Olimpijska podprvakinja iz Tokia Miho Nonaka je z 9. mestom (115,5) za las ostala brez finalnega nastopa. Druga slovenska predstavnica Mia Krampl je zasedla 17. mesto (79,5) in za eno mesto izboljšala uvrstitev iz prejšnjih iger v Tokiu.

PODROBNEJE (drugi del polfinala v kombinaciji, težavnostno plezanje):

KONČNI REZULTATI*



12.00 – Janja Garnbret si je ob bučni podpori navijačev že sredi stene zagotovila nastop v finalu, zdaj pa je prevzela tudi vodstvo v polfinalu! S skupnim izkupičkom 195,7 točke (prva v balvanskem in težavnostnem delu) se v sobotni finale podaja kot vodilna. V finale so se prebile še Avstrijka Jessica Pilz, Američanka Brooke Raboutou, Japonka Ai Mori, Francozinja Oriane Bertone, Korejka Chaehyun Seo, presenetljivo pa tudi Avstralka Ocenia Mackenzie in Britanka Erin McNeice. Olimpijska podprvakinja iz Tokia Miho Nonaka je z 9. mestom za las ostala brez finalnega nastopa. Druga slovenska predstavnica Mia Krampl je zasedla 17. mesto in za eno mesto izboljšala uvrstitev s prejšnjih iger v Tokiu.

Japonka Ai Mori je edina splezala tik pod vrh stene. Foto: Reuters

11.55 – Japonka Ai Mori je odlično plezala v težavnosti (zbrala je 96,1 točke), s stene je zdrsnila tik pod vrhom in je trenutno tretja. Skupaj z balvanskim delom je zbrala 150,1 točke.

11.45 – Tudi Američanko Brooke Raboutou bomo spremljali v sobotnem finalu najboljše osmerice. Z 72,1 točke, kar je drugi izid težavnosti, in skupnim izkupičkom 155,8 točke je trenutno na 2. mestu.



11.40 – Finalni nastop si je priborila tudi Avstrijka Jessica Pilz, ki je z odličnim plezanjem v težavnosti (88,1 točke in trenutno prvim izidom) prevzela vodstvo v polfinalu kombinacije. Skupaj je zbrala 156,9 točke.

Jessica Pilz Foto: Reuters 11.35 – Presenetljivo hitro se je končal tudi nastop Američanke Natalie Grossman. Trenutno je na 7. mestu, na svoj nastop pa čakajo še štiri najboljše, vključno z Janjo Garnbret. Grossmanova je skupaj zbrala 108,3 točke. Po balvanskem delu je bila peta (69,2), v težavnosti pa ima komaj 14. rezultat.

11.30 – Olimpijska podprvakinja iz Tokia Miho Nonaka je presenetljivo hitro zdrsnila iz stene in bo še nekaj časa trepetala za svoj nastop v finalu. V balvanih (7. mesto) in težavnosti je skupaj zbrala 115,5 točke. Medtem je že jasno, da si je tudi Britanka Erin McNiece že priborila svoj finalni nastop. Odločilen je bil izjemen nastop v težavnosti (64,1 točke).

11.25 – S svojim nastopom je opravila tudi druga francoska plezalka Oriane Bertone in prevzela vodstvo. Z 2. mestom na balvanih in trenutno 9. mestom v težavnosti je zbrala 129,6 točke in je že v sobotnem finalu.

Oriane Bertone Foto: Reuters

11.20 – Tudi Južnokorejka Seo Chaehyun je že opravila s svojim nastopom. Skupaj z balvanskim delom polfinala in trenutno najboljšim izidom v težavnosti je zbrala 116,3 točke in lahko še upa na preboj v finale. Medtem pa je jasno, da je trenutno vodilna Avstralka Ocenia Mackenzie že uvrščena v finale.



11.15 – Po polfinalu se z olimpijskih iger poslavlja tudi Mia Krampl. Točkovni izkupiček 79,5 točke jo trenutno uvršča na 12. mesto, kar ne bo dovolj za uvrstitev v finale. Mia je v balvanskem delu polfinala osvojila 17. mesto, v težavnosti pa ima trenutno peti rezultat, a najboljše plezalke še čakajo na svoj nastop.



Mia Krampl Foto: Reuters

11.10 – Tik pred nastopom slovenske plezalke Mie Krampl je vodstvo v polfinalu s 124,7 točke prevzela Avstralka Oceania Mackenzie.

11.05 – Tudi Britanka Molly Thomson-Smith končuje svoje nastope na olimpijskih igrah. Točkovni izkupiček 66,8 (19. mesto na balvanih in trenutno 4. v težavnosti) je premalo za preboj med najboljših osem, ki bodo v soboto nastopile v finalu.

Oceania Mackenzie Foto: Reuters

Zelia Avezou Foto: Reuters

Foto: Guliverimage

Južnoafriška plezalka Lauren Mukheibi Foto: Guliverimage

– Tudi Italijanke, 15. na olimpijskih igrah v Tokiu, ne bomo videli v finalu. V smeri za težavnost se je sicer dobro znašla (57,1 točke), a je bil nastop na balvanih preskromen za preboj med najboljšo osmerico.– Tudi druga kitajska predstavnica je že opravila z nastopom.je s točkovnim izkupičkom 111,7 točke trenutno na 2. mestu in bo še nekaj časa trepetala za svoj finalni nastop.– Francoski navijači so dočakali prvo od dveh francoskih plezalk na teh olimpijskih igrah. 20-letnaje ob bučni podpori s tribun zbrala 45,1 točke (trenutno četrti izziv težavnosti), kar skupaj s točkovnim izkupičkom iz balvanskega dela znese 94,4 in bržkone ne bo dovolj za finale.– Tudi 21-letna Kitajka, sicer specialistka za težavnostno plezanje, se bo težko prebila v sobotni finale, kjer se upošteva seštevek točk v obeh polfinalih. Kljub dobremu nastopu v drugem delu polfinala, kjer je zbrala 68,1 točke, je zaradi slabše predstave na balvanih (15. mesto) v finalu najverjetneje ne bomo videli.– Peta se je v olimpijsko polfinalno smer težavnosti podala Ukrajinka, ki pa ni pustila večjega vtisa. Zbrala je le 42 točk in se bo s končnim izkupičkom 81,5 točke težko prebila v finale. Po nastopu petih plezalk še vedno vodi Britanka, ki se je odlično znašla v smeri za težavnost.Tudi Italijankase je hitro poslovila. V težavnosti je zbrala 36,1 točke, kar skupaj z balvanskim delom (8. mesto) znese 100,1 točke in verjetno ne bo zadostovalo za preboj med osem finalistk.– Tretja je v smer vstopila Nemka, ki pa je kmalu padla s stene in se najverjetneje ne bo prebila v sobotni finale, kjer je prostora le za najboljšo osmerico v polfinalu. 24-letnica iz Chemnizza je zbrala 51,1 točke, kar skupaj z balvanskim delom znese 80,3 točke.– Druga se je s smerjo spoprijela Britanka, deseta po balvanskem delu (59,6 točke). Odlično se je znašla v smeri, priplezala do rumenega dela in zbrala 64,1 točke (skupaj po balvanih in težavnosti pa 123,7 točke). McNeiceova se je na olimpijske igre uvrstila prek kvalifikacijske serije, kjer je osvojila dve tretji mesti.– Prva se v steno podaja južnoafriška plezalka, ki v prvem delu polfinala, balvanskem plezanju, ni zbrala niti točke. Hitro je končala studi s težavnostjo, zbrala je samo 4,1 točke in bo na koncu zasedla zadnje, 20. mesto.– v Le Bourgetu v Parizu se začenja težavnostni del polfinala v olimpijski kombinaciji. Plezalke – na startni listi jih je 20 – si pravkar ogledujejo smer. Na razpolago imajo šest minut.