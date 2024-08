Se bo presenetljivi olimpijski prvak preselil v drug šport?

Stona je zlato medaljo v finalu dosegel v četrtem poskusu, ko je njegov met pristal točno pri 70 metrih. S tem je za tri centimetre prekašal Litovca Mykolasa Alekno, ki je pred tem v finalu sicer prvi izboljšal olimpijski rekord, ko je njegov disk pristal pri 69,97 metra.

Skok Stone na vrh razpredelnice je na četrto mesto potisnil tudi slovenskega prvaka Kristjana Čeha. Velikanu iz Podvincev pri Ptuju nato v naslednjih treh poskusih ni uspelo izboljšati razdalje 68,41 metra, ki jo je dosegel v drugem poskusu.

Novi olimpijski prvak je uspeh opisal kot izpolnitev sanj. "Na to sem se pripravljal. O tem sem sanjal. Da mi je uspelo to opraviti, je eden najboljših občutkov v mojem življenju. To je najlepši dan mojega življenja," je dejal velikan z Jamajke.

"Želim si vse skupaj prespati, nato bom videl, kako se bom odločil." Foto: Reuters

"Želim si vse skupaj prespati"

Kljub uspehu na največji sceni metalec diska ni prepričan, ali bo v tem športu nadaljeval kariero. V preteklih tednih se je trudil najti mesto pri kakšnem od klubov v ligi ameriškega nogometa NFL.

"Želim si vse skupaj prespati, nato bom videl, kako se bom odločil," je o tem, v katerem športu si želi nadaljevati kariero, dejal Stona. Ta je pred novo sezono v ligi NFL v preteklih tednih opravil preizkuse z Green Bay Packers in New Orleans Saints.

"Ideja o igranju ameriškega nogometa je nova. Vedel sem, da me čakajo olimpijske igre. Zdaj me čakata veliko razmisleka in pomembna odločitev," je dodal.

Ob tem je Jamajčan pozval k večjemu priznanju atletskih disciplin, ki se odvijajo zunaj steze. Foto: Reuters

Poziv k večjemu priznanju atletskih disciplin, ki se odvijajo zunaj steze

Ob tem je Jamajčan pozval k večjemu priznanju atletskih disciplin, ki se odvijajo zunaj steze, saj ta tekmovanja po njegovem mnenju dobijo več pozornosti. Tako bo tudi atletsko tekmovanje pod okriljem nekdanjega ameriškega sprinterja Michaela Johnsona, ki naj bi se začelo leta 2025 in ponujalo bogate nagrade, gostilo zgolj tekaške discipline.

"To je nekaj, kar nam odvzame kar precej volje. Trdo treniramo, morda celo bolj kot atleti na stezi. Ni lahko, veliko je ponovitev, veliko poškodb," je svoje videnje predstavil Stona. "Vsi trdo delamo, a tekmujemo zunaj stez. Ali ostati metalec diska ali igrati ameriški nogomet? To je zdaj veliko vprašanje."