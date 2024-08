Na vidiku nova slovenska kolajna, Vodišku in tekmecem nagaja veter

Po velikem zlatu judoistke Andreje Leški bi se lahko slovenska bera kolajn povečala to sredo. Če bo atlet Kristjan Čeh vrgel disk dovolj daleč in upravičil pričakovanja. Finalni nastop čaka tudi skakalko s palico Tino Šutej. Kajtar Toni Vodišek ima na poti do zlata pred sabo naslednje štiri plove. Ob koncu dneva pa bodo na vrsto prišli še slovenski rokometaši, ki jih čaka četrtfinalni obračun z Norveško (21.30). Nastope na olimpijskih igrah sta zečli golfistki Pia Babnik in Ana Belac, končal pa jih je plezalec Luka Potočar.

Atlet Kristjan Čeh bo v središču pozornosti slovenske javnosti ob 20.25, ko se bo začel veliki finale v metu diska. Čeh, ki je v zadnjih treh letih nanizal vrhunske izide, je v ponedeljkovih kvalifikacijah zasedel deveto mesto, a pravi, da je pripravljen za finale. Bo bogati beri s svetovnih in evropskih prvenstev dodal še olimpijsko medaljo? Spada med favorite zanjo, zaveda pa se, da bo moral disk zalučati bistveno dlje kot v kvalifikacijah.

Na stadionu Stade de France bo v finalu skoka s palico, ki se bo začel ob 18.15, nastopila tudi Tina Šutej.

Vodišku kaže še bolje

Foto: Reuters Pred kajtarjem Tonijem Vodiškom bi morali biti štirje plovi v razredu formula kite, a tekmovanje brezvetrje ne omogoča. Začetek plovov je bil predviden ob 12.23, a je začelo šele malo po 15. uri in bilo prekinjeno po pol ure, še preden so zaključili prvi sredin plov. Znova je nehalo pihati. Naš tekmovalec je trenutno na prvem mestu in ima v rokah virtualno zlato.

Vodišek je za zeleno mizo povečal prednost pred tretjim mestom. V italijanskem taboru so namreč uspeli s pritožbo zaradi manevra avstrijskega tekmovalca Valentina Bontusa v šesti regati. Vodišek je tako s tem prednost pred tretjim mestom povišal s petih na osem točk. Po sedmih regatah je zbral 12 točk. Drugi je Singapurec Maximilian Maeder, dvakratni zaporedni svetovni prvak s 15 točkami, tretji pa je zdaj Italijan Riccardo Pianosi (20 točk).

Rokometaši zvečer za polfinale

Bodo rokometaši premagali Norvežane? Foto: www.alesfevzer.com Moško rokometno reprezentanco ob 21.30 na stadionu Pierre Mauroy v Lillu čaka četrtfinalna tekma proti Norveški. V prvem delu tekmovanja so po zmagah nad Hrvaško, Švedsko in Japonsko ter po porazih proti Španiji in Nemčiji osvojili drugo mesto v skupini A, v primeru zmage pa se bodo v petkovem polfinalu pomerili z zmagovalci tekme med danskimi in švedskimi rokometaši.

Prva polfinalistka je postala španska reprezentanca, ki je po podaljšku z 29:28 premagala Egipt. Prav tako po podaljšku se je končal tudi dvoboj med Nemci in Francozi (35:34). Preostali četrtfinalni par je Danska – Švedska.

Pred golfistkama Ano Belac in Pio Babnik, ki ima visoke ambicije, je prvi dan štiridnevnega tekmovanja, dogajanje se je začelo ob 9. uri. Nastope pa je končal plezalec Luka Potočar, ki se v paradni disciplini težavnosti na steni ni prebil v zgornji del smeri, tako da se mu ni uspelo prebiti v petkov finale.

Delijo nove kolajne ...

Prvič so se na olimpijskih igrah za kolajne borili na tekmi mešanih parov v hoji na maratonski razdalji. Olimpijska prvaka sta postala Španca Alvaro Martin in Maria Perez. Nizozemska jadralka Marit Bouwmeester pa je osvojila zlato medaljo v razredu ilca 6.

Foto: Reuters

Plezalke so že opravile s hitrostno preizkušnjo, ki je letos prvič kot posamična disciplina na olimpijskih igrah. Največ veselja je prinesla v poljski tabor, olimpijska prvakinje je postala Aleksandra Miroslaw s časom 6,10 sekunde, kar je štiri stotinke počasnejše od svetovnega rekorda, ki ga je postavila v predtekmovanju.

Na atletskih stezah jih bodo v ženski konkurenci podelili v skoku s palico, v moški pa v disku ter tekih na 400 in tri tisoč metrov z zaprekami. Na jadralnem polju pri Marseillu bosta na sporedu finalna plova za odličja mešanih ekip v razredih Nacra 17 in 470. V boksarskem ringu bodo okronali olimpijska prvaka v kategorijah do 63,5 kilograma in 80 kilogramov, v rokoborbi v rimsko-grškem slogu v kategorijah do 77 in 97 kilogramov ter v ženskem prostem slogu do 50 kilogramov.

V dviganju uteži je na sporedu ženska končna preizkušnja v kategoriji do 49, v moški pa do 61 kilogramov. V tekvondoju bodo podelili dva kompleta odličij, v ženski kategoriji do 49 in moški do 58 kilogramov.

Pred umetnostnimi plavalkami ekipna tekma v akrobatskem programu, pred kolesarji na stezi pa ekipni tekmi v zasledovanju.

Na moškem odbojkarskem turnirju bosta znana finalista po polfinalnih obračunih med odbojkarji iz ZDA in Poljske ter Italije in Francije.