Rokometaši rušijo mejnike. "Nismo še rekli zadnje!"

Slovenska moška rokometna reprezentanca na olimpijskih igrah podira mejnike. Bila je prva iz ekipnih športov, ki je leta 2000 v Sydneyju Slovenijo zastopala na največjem športnem dogodku na svetu, letos v Parizu je postala prva slovenska ekipa, ki se ji je uspelo prebiti v polfinale olimpijskega turnirja, a selektor Uroš Zorman in njegovi izbranci so odločeni, da postanejo tudi prvi z olimpijsko kolajno. Do te jim manjkata še dva koraka, prvi prihaja v polfinalu, v katerem se bodo v petek ob 21.30 pomerili z Dansko. Ob 16.30 bosta v Lillu za prvo finalno vstopnico obračunali Nemčija in Španija.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, polfinale:

Petek, 9. avgust:

Slovenski rokometaši na olimpijskem turnirju v Parizu blestijo, v skupinskem delu so premagali Hrvaško (31:29), Švedsko (29:24) in Japonsko (29:28), izgubili pa so s Španijo (22:25) in Nemčijo (29:36) ter osvojili drugo mesto v Skupini A. S tem so se izognili četrtfinalnemu spopadu z branilci naslova iz Tokia – Francozi, po odlični predstavi pa za mesto v polfinalu premagali Norveško (33:28).

"Naredili bomo vse, da tekmo dobimo"

Blaž Janc pred polfinalom z Dansko: "V to tekmo se podajamo maksimalno samozavestno, verjamemo, da jih lahko premagamo." Foto: Anže Malovrh/STA Zdaj selekcijo Uroša Zormana čaka veliki polfinalni spopad s favoriziranimi Danci, trikratnimi zaporednimi svetovnimi prvaki, ki na tem turnirju še ne poznajo poraza. "So favoriti, to je enkrat ena. Ampak tako kot sem že večkrat rekel, s tako igro, kot smo jo prikazali, borbeno, fanatično, mislim, da bo tudi njim težko. V to tekmo se podajamo maksimalno samozavestno, verjamemo, da jih lahko premagamo. Naredili bomo vse, da tekmo dobimo," je v izjavi za STA poudaril drugi najboljši slovenski strelec na tem turnirju Blaž Janc. Na šestih tekmah je dosegel 34 zadetkov.

Nekaj skrbi pri najboljšem strelcu

Najboljši strelec slovenske vrste Aleks Vlah je bil včeraj na pregledu v bolnišnici. Foto: Reuters Z Aleksom Vlahom na letošnjih olimpijskih igrah tvorita neustavljiv napadalni dvojec, zato je njuna samozavest izjemna. Vlah je s 46 goli drugi strelec olimpijskega turnirja, je pa moral danes, ko so imeli v slovenski reprezentanci medijski dan, na preventivni pregled v bolnišnico zaradi načete mišice. Zagotovo bo stisnil zobe in pomagal soigralcem na zgodovinski polfinalni tekmi. "Naredili smo nekaj neverjetnega, spisali smo zgodovino, a ni še konec. Čakata nas še dve tekmi, najprej proti favorizirani Danski. Vemo, kdo nas čaka, a v to tekmo ne gremo z belo zastavo, imamo svojo računico," je po sredini zmagi nad Norveški povedal Vlah.

"Nismo še rekli zadnje!"

Uroš Zorman želi Slovenijo popeljati do zgodovinske medalje. Foto: Anže Malovrh/STA "Fantom res lahko rečem samo kapo dol, vsa čast in čestitke. Zdaj smo v polfinalu, nismo še rekli zadnje!" je bil po uvrstitvi v polfinale odločen selektor Uroš Zorman. Slovensko četo je do zmage nad Norveško popeljal že na januarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji, podobno odlično popotnico ima za tekmo z Dansko. Tudi to so Slovenci premagali letos v glavnem delu evropskega prvenstva, a so se nato Danci le prebili v veliki finale in tam priznali premoč Francozom. Na olimpijskem turnirju še ne poznajo poraza, so pa v četrtfinalu pokazali, da so lahko tudi ranljivi, s Švedi so namreč bili hud boj in se izvlekli tesno zmago z 32:31.

"Nihče ni robot, vsi so samo iz krvi in mesa"

"Danska je do zadnje tekme s Švedsko (četrtfinale, op. a.) delovala, kot da je razred ali dva pred vsemi, ampak je na tej tekmi, ko je šlo na izločanje, pokazala, da ni vsemogočna, ampak ranljiva in premagljiva," je za Sportal ocenil tudi slovenski trener Branko Tamše. "Fantje se poznajo, tu ni skrivnosti. Marsikateri danski in slovenski igralci skupaj igrajo v klubih, večkrat so tudi že igrali eden proti drugemu. Nihče ni robot, vsi so samo iz krvi in mesa. Verjamem, da bo Slovenija, čeprav ni v vlogi favoritinje, znala izkoristiti vse svoje prednosti in poskušala poiskati vse slabosti danske igre, ki jih ni prav veliko. Ampak tiste, ki so, je treba v danem trenutku izkoristiti," še razmišlja strokovnjak.

"Res mislim, da nimamo česa izgubiti, ves pritisk je na njihovi strani. Ampak, kot sem rekel, mi bomo dali vse od sebe in zagotovo gremo po zmago." Foto: Anže Malovrh/STA

"Ves pritisk je na njihovi strani"

In res, z Danci so se Slovenci na velikih tekmovanjih pomerili že osemkrat, na evropskih prvenstvih petkrat (3:2 v zmagah za Dance), na svetovnih dvakrat (2:0 za Dansko) in na olimpijskih igrah enkrat, leta 2016 v Riu de Janeiru, ko so Skandinavci v četrtfinalu zmagali s 37:30 in se nato prebili do olimpijskega zlata. "Zakaj ne bi mogli oni imeti slabega dne, mi pa najboljšega v karierah. Tudi ostale reprezentance, ne samo Švedi, so pokazale, da se da z njimi igrati," je še o petkovem spopadu razmišljal Janc: "Res mislim, da nimamo česa izgubiti, ves pritisk je na njihovi strani. Ampak, kot sem rekel, mi bomo dali vse od sebe in zagotovo gremo po zmago."

V prvem polfinalu se bosta ob 16.30 pomerili Španija in Nemčija, reprezentanci, ki sta v skupinskem delu edini premagali slovensko vrsto. V polfinalu v Lillu nastopajo tri izbrane vrste iz skupine A.

Finale in tekma za bronasto odličje bosta v nedeljo, 11. avgusta, na zadnji dan iger XXXIII. Olimpijade.

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

