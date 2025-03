Spondiloza: kako fizioterapija pomaga pri lajšanju simptomov?

Spondiloza je degenerativno obolenje hrbtenice, ki se v praksi pogosto pojavlja pri starejših od 50 let. Zaradi obrabe medvretenčnih diskov in kronične preobremenitve hrbtenice se začnejo pojavljati kostni izrastki, imenovani osteofiti, ki lahko omejijo gibljivost hrbtenice ter povzročijo bolečine in druge nevrološke simptome.

V zgodnjih fazah je stanje pogosto neopazno. Neustrezna obravnava pa lahko privede do resnejših zapletov, kot so utesnitve živcev in zmanjšana gibljivost. Zato je pomembno, da se ob prvih znakih pravočasno posvetujemo s strokovnjaki in začnemo ustrezno rehabilitacijo. Sodobni terapevtski pristopi, kot sta fizioterapija in kineziologija, lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja in upočasnitvi napredovanja bolezni.

Spondilozo imenujemo tudi osteoartritis hrbtenice

Spondiloza je degeneracijsko obolenje hrbtenice in se pogosto začne s spremembami v medvretenčnih diskih, ki z leti postanejo tanjši in manj prožni. Sam proces se lahko pospeši zaradi predhodnih poškodb hrbta, nepravilne drže in obremenitve. Zaradi tanjšanja diskov je večja obremenitev na kostne dele hrbtenice, to pa vodi v tvorbo osteofitov oziroma izrastkov na robovih vretenc. Pri napredovani bolezni se sosednji vretenci lahko povežeta v enotno kostno tvorbo.

Spondilozo je mogoče razdeliti na tri faze: v prvi fazi je višina medvretenčnega diska normalna, a so prisotni kostni izrastki,

je višina medvretenčnega diska normalna, a so prisotni kostni izrastki, v drugi fazi je višina medvretenčnega zmanjšana, kostni izrastki se raztezajo proti sosednjim vretencem,

je višina medvretenčnega zmanjšana, kostni izrastki se raztezajo proti sosednjim vretencem, v tretji fazi je prisotna fuzija kostnih izrastkov, pride do povezave dveh sosednjih vretenc v enotno tvorbo, kar vodi do blokirane mobilnosti hrbtenice.

Nezdravljena spondiloza lahko povzroči zmanjšano gibljivost hrbtenice in povečane bolečine v vratu, prsnem in ledvenem delu. Kostni izrastki, ki se razvijejo ob tej bolezni, lahko pritiskajo na živce ter povzročijo otrplost, mravljinčenje in oslabelost mišic.

Prepoznavanje zgodnjih simptomov in pravočasno zdravljenje lahko bistveno izboljšata prognozo in preprečita napredovanje bolezni. Med najpogostejšimi simptomi spondiloze so: odrevenelost, ki se pojavi zlasti po obdobjih neaktivnosti ali počitka,

parestezije oziroma občutki, kot sta otrplost ali mravljinčenje,

omejeno vsakodnevno gibanje,

bolečina zaradi izbočenega diska ali herniacije, ki stiska živec. Naročite se na zdravljenje spondiloze.

Simptomi se razlikujejo glede na prizadeti del hrbtenice

Foto: Medicofit

Spondiloza se lahko kaže z različnimi simptomi, ki se razlikujejo glede na prizadeti del hrbtenice. Najpogosteje se težave pojavljajo v vratnem in ledvenem delu.

Pri vratni spondilozi bolečina običajno nastopi na hrbtni strani glave in se lahko širi v čeljust, ramena in ušesne mečice. Zmanjša se gibljivost vratne hrbtenice in oslabi mišična masa v tem predelu. Nekateri bolniki poročajo tudi o pojavu migren, ki dodatno otežujejo vsakdanje aktivnosti.

Pri spondilozi v prsni hrbtenici se bolečina pogosto pojavi med lopaticami ter se poslabša ob obračanju telesa in nenadnih rotacijskih gibih, kot sta denimo kašljanje in kihanje. Osteofiti, ki pritiskajo na živčne končiče, lahko povzročijo občutek otrplosti v rokah, dlaneh in prstih.

Pri ledveni spondilozi so simptomi pogosto podobni tistim, ki jih povzroča hernija diska. Bolečina in nelagodje se pojavita med hojo, sedenjem ali pri izpostavljenosti vibracijam. V hujših primerih lahko degenerativni proces privede do utesnitve hrbteničnega kanala in simptomov išiasa – bolečine, mravljinčenja in izgube mišične moči v spodnjih okončinah.

Če opazite simptome, kot so izrazita šibkost mišic (npr. težave pri dvigovanju prstov ali sprednjega dela stopala), težave z mehurjem ali črevesjem, nenadne spremembe ravnotežja, otrplost v obliki pasov, močne električne bolečine ali bolečine v rokah in nogah, ki se ne odzivajo na konservativne ukrepe, poiščite takojšnjo pomoč specialista. Takšni znaki lahko nakazujejo pritisk na živce in zahtevajo strokovni pregled in pravočasno zdravljenje. Naročite se na zdravljenje spondiloze.

Glede na lokacijo ločimo cervikalno spondilozo in lumbalno spondilozo

Foto: Medicofit

Cervikalna spondiloza se izraža z bolečinami v vratu in hrbtni strani glave. Lahko se razvije v cervikalno radikulopatijo, ko pritiski na živce povzročajo bolečine, otrplost in mravljinčenje vzdolž rok.

Po podatkih Ameriške akademije za ortopedsko kirurgijo ima več kot 85 odstotkov ljudi, starejših od 60 let, težave s cervikalno spondilozo, kar se izraža z bolečinami in okorelostjo v vratnem delu.

Pri lumbalni spondilozi pa je bolečina prisotna v spodnjem delu hrbta in se lahko širi v boke in noge. Če se razvije v lumbalno radikulopatijo, ko degenerativne spremembe v hrbtenici pritiskajo na živce, povzroča bolečino, otrplost ali mravljinčenje v nogah. Pogost pojav je tudi dražeje ishiadičnega živca, kjer bolečina iz spodnjega dela hrbta seva v noge.

Več kot 80 odstotkov ljudi, starejših od 40 let, ima ledveno spondilozo, čeprav se pri mnogih simptomi ne kažejo v obliki izrazitih bolečin.

Zakaj se spondiloza pojavi?

Za mnoge je spondiloza posledica kombinacije več dejavnikov, kar pomeni, da ni mogoče vedno enoznačno določiti enega samega vzroka. Vendar pa je pomembno, da se zavedamo vpliva vseh in se ustrezno pripravimo na preventivne ukrepe, ki lahko pripomorejo k upočasnitvi napredovanja bolezni.

Spondiloza se najpogosteje pojavi po 50. letu starosti, ko naravni procesi staranja začnejo vplivati na strukturo hrbtenice, medvretenčni diski postanejo tanjši in manj elastični, kar vodi v postopno obrabo in nastanek kostnih izrastkov.

Poleg naravnega staranja k razvoju bolezni pripomorejo tudi dejavniki tveganja, od prekomerne telesne teže, sedečega načina življenja, nepravilne telesne drže med vsakodnevnimi aktivnostmi, pretirane obremenitve in zelo intenzivnih dejavnosti pa vse do predhodnih poškodb hrbta, ki lahko dodatno pospešijo obrabo hrbtenice.

Tudi bolezni, kot so diabetes, protin, psoriaza, tuberkuloza, sindrom razdražljivega črevesja (IBS) in borelioza, vplivajo na procese v telesu ter lahko povečajo verjetnost razvoja spondiloze.

Postavljanje diagnoze s pomočjo slikovnih preiskav

Foto: Medicofit

Rentgensko slikanje najjasneje zazna spremembe na kosteh, kot so nastajanje kostnih izrastkov, ki so značilni za spondilozo. Za natančnejšo oceno pogosto uporabljajo tudi magnetno resonanco (MRI) ali računalniško tomografijo (CT), na katerih lahko ocenijo spremembe na mehkih strukturah, kot so medvretenčni diski.

Nenormalnosti, kot so izrastki na robovih vretenc ali izbočeni oziroma hernirani diski, so pomembni diagnostični znaki. Lahko povzročijo zoženje hrbteničnega kanala in pritisk na sosednje živce, ki je običajno vzrok za različne simptome, vključno z bolečinami, omejeno gibljivostjo in nevrološkimi težavami. S slikovnimi testi zdravniki specialisti in fizioterapevti pridobijo natančne informacije, ki jim pomagajo pri načrtovanju ustreznega terapevtskega pristopa.

V kliniki Medicofit se zdravljenje spondiloze začne s podrobno individualno oceno, pri kateri strokovnjaki upoštevajo specifične značilnosti bolnika, njegovo starost in splošno zdravstveno stanje. Na podlagi natančne diagnoze, ki vključuje slikovne preiskave, pripravijo prilagojen terapevtski načrt.

Fizioterapija vključuje manualno terapijo in instrumentalne tehnike

Foto: Medicofit

Pri začetnih fazah spondiloze v kliniki Medicofit izvajajo konservativno zdravljenje, s ciljem zmanjšanja bolečin in izboljšanja gibljivosti hrbtenice. S pomočjo izkušenih fizioterapevtov pacienti izvajajo raztezne vaje in vaje za krepitev trebušnih in hrbtnih mišic. Poleg klasičnih vaj uporabljajo tudi napredne manualne tehnike, terapijo trigger point in tehnike mobilizacije.

Po potrebi izvajajo tudi instrumentalno terapijo, ki vključuje visoko frekvenčno elektromagnetno stimulacijo, TECAR terapijo in terapevtski laser, ki sta učinkoviti pri lajšanju akutnih simptomov in upočasnitvi napredovanja degenerativnih sprememb.

Ključna je kineziološka vadba

Pri zdravljenju spondiloze ima pomembno vlogo tudi kineziologija. Kineziologi v kliniki Medicofit glede na stanje bolezni pripravijo individualiziran program vadbe, ki vključujejo vaje za izboljšanje drže, stabilizacijo jedra in ohranjanje mobilnosti. S strokovno usmeritvijo kineziologa se pacienti podučijo o pravilni telesni drži in ergonomiji, pomenu aktivnega načina življenja, pravilnega izvajanja vaj ter preventivi pred ponovitvijo simptomov.

Kineziologi redno spremljajo napredek ter vadbeni program prilagajajo in stopnjujejo glede na doseženo izboljšanje in posameznikove zmogljivosti. Takšen pristop preprečuje prekomerno obremenitev hrbtenice in čimprejšnjo vrnitev v vsakdanje življenje.

Združitev metod fizioterapije in kineziologije, ki ga uporabljajo v kliniki Medicofit, omogoča celosten terapevtski pristop, ki prispeva k zmanjšanju bolečin in izboljšanju funkcionalnosti hrbtenice. Redno spremljanje napredka in prilagajanje programa zdravljenja pa sta pomembna za optimalno okrevanje in gibljivost hrbtenice.

Foto: Medicofit

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja spondiloze Dolgotrajne bolečine v hrbtenici so lahko znak spondiloze. Takšne bolečine negativno vplivajo na telesno aktivnost kot tudi kakovost življenja. Zaradi bolečin v lumbalni hrbtenici, ki trajajo že pet let, je kliniko Medicofit obiskala 57-letna Gabrijela, ki zelo rada smuča in vozi kolo. Predhodno opravljene diagnostične preiskave iz leta 2020 in 2022 so pokazale degenerativne spremembe cervikalne hrbtenice kot tudi spondilozo več segmentov lumbalne hrbtenice. Na diagnostično terapijo je gospa prišla zaradi akutnega poslabšanja bolečine v ledvenem predelu, ki se je pojavila po treh dneh smučanja. Gabrijela je izpostavila, da bolečino precej pogosto čuti tudi ponoči. Klinični pregled je pokazal bolečinsko omejeno gibljivost hrbtenice – predvsem v smereh upogiba in stranskega upogiba. Palpatorno je fizioterapevt zaznal povečano občutljivost muskulature na desni strani lumbalne hrbtenice. Specialni nevrološki testi so bili negativni, kar je bilo v skladu z anamnezo. Testi mišične moči in vzdržljivosti hrbtnih mišic so pokazali zmanjšano mišično moč. Fizioterapevt je gospe pojasnil, da njeno stanje zahteva strukturirano 15-tedensko zdravljenje, s čimer se je strinjala. Prva faza zdravljenja je zajemala obravnavo akutnih simptomov. V ta namen se je uporabljala TECAR terapija v kombinaciji s Summus lasersko terapijo ter tehnikami manualne terapije za sproščanje prenapete hrbtne muskulature. Druga faza zdravljenja je temeljila na specialni kineziološki vadbi za izboljšanje gibljivosti lumbalne hrbtenice in krepitvi muskulature – globokih stabilizatorjev trupa, hrbtnih in stegenskih mišic. Ker je Gabrijela izpostavila, da si želi brezskrbno uživati v smučanju, je kineziolog pripravil še individualen program vadbe za izboljšanje proprioceptivnih sposobnosti ter specialne pliometrične vadbe za šport – smučanje. Akutne bolečine so se občutno zmanjšale že po štirih terapijah, kar je omogočalo hiter začetek individualne vadbe. Ob zaključku zdravljenja je fizioterapevt gospe pojasnil nevarnosti pomanjkanja redne telesne vadbe in kako dolgoročno vzdrževati ugodno zdravstveno stanje. Zaradi zadovoljstva z uspešnostjo terapij se je Gabrijela odločila za vključitev v program dolgoročne osebne vadbe v kliniki Medicoft enkrat tedensko.

Če vas mučijo bolečine zaradi spondiloze, se naročite na zdravljenje v kliniki Medicofit, kjer vam bodo strokovnjaki pripravili individualen in celosten terapevtski načrt za obnovo gibljivosti in lajšanje simptomov.