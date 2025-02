Zmedeni ob nakupu prenosnika? Tukaj je vodič za Lenovo modele 2025!

Nakup novega prenosnika v letu 2025 je lahko precej stresno opravilo. To še posebej velja, če niste na tekočem s sodobnimi tehnologijami in vas zmedejo številne nove oznake s kraticami in številkami.

Izbor prenosnega računalnika je lahko res zapleten, še posebej, če se nepripravljeno odpravite v trgovino in se izgubite med različnimi modeli. Razumevanje tehničnih specifikacij je postalo prava umetnost, saj le redki razumejo, ali je procesor z oznako 13620H dober ali ne. Kaj je torej ključno pri izbiri prenosnika in kako pravilno brati tehnične podatke?

Najbolje bo, da to predstavimo s praktičnimi primeri različnih prenosnikov. Pri tem smo se osredotočili na prenosnike največjega svetovnega proizvajalca računalnikov Lenovo, saj ta ponuja toliko različnih modelov, da lahko vsakdo najde tistega, ki mu ustreza.

Prenosnik brez kompromisov

Prenosni računalniki pogosto zahtevajo določene kompromise, kar zadeva zmogljivost, težo, vgrajene komponente, avtonomijo delovanja in ceno. Vendar pa smo našli model, ki se temu idealu zelo približa – novi Lenovo IdeaPad Slim 5 devete generacije z OLED zaslonom, ki nudi vrhunsko vizualno izkušnjo. Izjemno tanek prenosni računalnik s 16-palčnim zaslonom ločljivosti 2048 x 1280 pik je zasnovan tako, da uspešno zadovoljuje potrebe uporabnika, hkrati pa obvladuje tudi digitalno zabavo. Oglejte si film na takšnem zaslonu in morda boste imeli boljšo izkušnjo kot pred televizorjem … (seveda, če nimate OLED televizorja).

Izjemno tanek prenosni računalnik s 16-palčnim OLED zaslonom – na takšnem zaslonu boste imeli ob ogledu filma morda boljšo izkušnjo kot pred televizorjem. Foto: Lenovo

Tudi zmogljivost tega prenosnika je izjemna, saj za to skrbi procesor AMD Ryzen 7 8845HS, katerega delovni takt občasno preseže 5 gigahercev. Morda vam to ne pove veliko? Poglejmo preprosto razmerje moči v svetu procesorjev. Intelovi procesorji so razdeljeni v različne družine – od i3 do i9, kjer liha števila predstavljajo različne razrede zmogljivosti. AMD uporablja podobno označevanje s svojimi procesorji Ryzen, ki so razdeljeni v razrede 3, 5, 7 in 9. "Trojke" so procesorji vstopnega razreda, petice srednjega razreda, sedmice so odlični procesorji, devetke pa so rezervirane za prenosnike najvišjih zmogljivosti.

Predlagani Lenovo IdeaPad Slim 5 ima vgrajenih 32 GB delovnega pomnilnika in 1 TB SSD pogon, kar predstavlja odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. Roko na srce – večji pomnilnik nikoli ne bo odveč, tudi če ste med tistimi, ki imajo odprtih več kot sto zavihkov v brskalniku.

Kaj še potrebuje prenosnik brez kompromisov? Kakovostno in osvetljeno tipkovnico – IdeaPadova je polne velikosti in vključuje tudi številski del. Ima obsežno drsno ploščico, močno baterijo in dobro brezžično povezljivost – prepričajte se, da ima vaš novi prenosnik vsaj WiFi 6 oziroma podpira brezžični standard 802.11ax. Če pogosto sodelujete na spletnih sestankih ali videoklicih, bodite pozorni na spletno kamero; ta naj ima ločljivost 1080p, saj boste tako bolje vidni. Lenovo pa svoje prenosnike opremlja tudi z zaslonko za zasebnost – ko nočete biti opazovani.

Ali boste ob nakupu takšnega prenosnika bankrotirali? Tokrat ne! Izzivamo vas, da boljšega prenosnega računalnika za ta denar ne boste našli.

Če pogosto sodelujete na spletnih sestankih ali video klicih, naj ima kamera ločljivost 1080p, saj boste tako bolje vidni. Foto: Lenovo

Dve napravi v eni?

Edina resna konkurenca IdeaPadu z OLED zaslonom so prenosniki 2-v-1, vendar le v primeru, da želite eno napravo, ki združuje funkcionalnost dveh. Prenosniki 2-v-1 imajo vrtljive tečaje zaslona, ki omogočajo 360-stopinjski zasuk zaslona. Ko zaslon odpremo in ga staknemo nazaj, dobimo veliko tablico – torej drugo napravo. Razumete?

Prenosniki 2-v-1 imajo vrtljive tečaje zaslona za 360-stopinjski zasuk zaslona in tako dobimo drugo napravo – veliko tablico. Foto: Lenovo

Ker si nihče ne želi uporabljati debele tablice, so prenosniki 2-v-1 običajno tanjši, kar je še dodaten plus. Vas privlači dvoživka? Morda boste spremenili mnenje ob pogledu na Lenovo Yoga 7 2-v-1. Ta model smo našli za nekaj več kot tisoč evrov z odlično konfiguracijo za elegantno delo in zabavo ter tudi nekaj igranja. Njegov OLED zaslon ponuja živobarvno in kontrastno sliko, ki vam jo bodo mnogi uporabniki prenosnikov in tablic zavidali. Kaj pa skriva izjemno gibčen 14-palčni zaslon prenosnika Lenovo Yoga? Zmogljiv procesor AMD Ryzen™ 5 8640HS z integrirano grafiko, hiter SSD pogon s kapaciteto 1 TB in 16 GB delovnega pomnilnika zagotavljajo vrhunsko večopravilnost ter odlično odzivnost prenosnika. Nameščen je operacijski sistem Windows 11 Home.

Takšne dvoživke imajo še eno pomembno prednost. Skoraj vedno so opremljene z zasloni na dotik (sicer jih ne bi mogli uporabljati kot tablico) in pogosto vključujejo digitalno pero za delanje zapiskov ter skiciranje. Aplikacije lahko upravljate tudi z njim. Skratka prenosniki 2-v-1, kot je Lenovo Yoga 7, so odlična izbira za ustvarjalne uporabnike.

Digitalno pero za delanje zapiskov ter skiciranje. Foto: Lenovo

Digitalna zabava

Edini uporabniki, ki pogosto zelo dobro vedo, kakšen prenosnik potrebujejo, so igričarji. Prenosni računalniki, primerni za sodobne igre, morajo biti zelo zmogljivi in zato običajno dražji. Medtem ko Lenovo ponuja namensko družino igričarskih naprav pod imenom Lenovo Legion, pa malokdo ve za cenovno dostopno družino igričarskih računalnikov Lenovo LOQ. Prav to bi izbrali za svoj igričarski računalnik.

Že poznate družino cenovno dostopnih igričarskih računalnikov Lenovo LOQ? Foto: Lenovo Želite konkretno priporočilo? LENOVO LOQ 15 je model, ki za ceno slabih 1.300 evrov ponuja izjemno zmogljive komponente. Procesor AMD Ryzen 7, 24 GB pomnilnika in grafična kartica Nvidia GeForce RTX 4060 bodo brez težav poganjali vse igre. Pri igričarskih prenosnikih je izbira zaslona prav tako ključna; igričarji običajno zahtevajo modele z večjimi hitrostmi osveževanja, kot sta standardnih 50 ali 60 Hz. Osveževanje pri 144 Hz ali prikaz 144 sličic na sekundo zagotavlja gladko prikazovanje tudi najhitrejših akcij brez trzanja slike. Nekateri igričarski zasloni omogočajo še hitrejše osveževanje, vendar v praksi to ni nujno – razen če želite impresionirati prijatelje … podobno kot z osvetljeno tipkovnico.

Pri igričarskih prenosnikih je sistem hlajenja izjemno pomemben, saj se lahko ob dolgotrajnem igranju močno segrejejo. Zato preverite segrevanje naslona za dlani in se prepričajte, da se vroč zrak odvaja na zadnji strani prenosnika, ki ni obrnjena proti uporabniku. Poleg učinkovitega hlajenja je pomemben tudi hrup – še posebej med običajno uporabo. Naše mnenje: tišji prenosnik je boljši.

Kot smo že omenili, so igričarji verjetno najzahtevnejši uporabniki; ne le da intenzivno izkoriščajo vse zmogljivosti prenosnika, temveč ga pogosto prenašajo in odpirajo. Zato je dobrodošlo, da je prenosnik izdelan z mislijo na vzdržljivost. Lenovo LOQ je zagotovo zelo vzdržljiv model, saj je prestal zahtevne vojaške teste (MIL-STD-810H).

Ta zelo vzdržljivi prenosnik je prestal zahtevne vojaške teste MIL-STD-810H. Foto: Lenovo

Kaj nam sporoča primerjava treh različnih vrst prenosnikov? Predvsem to, da obstajajo odlični prenosniki po poštenih cenah. Res je, da boste morali odšteti nekoliko več kot tisočak, a naj vas to ne odvrne od nakupa – če danes kupite prenosnik, ki ustreza vašim potrebam in bo kos prihodnjim zahtevam, vam bo dolgo služil. Poleg tega dražji prenosniki ponujajo kakovostnejšo izdelavo in pogosto boljše komponente, kot so tipkovnice ter hladilni sistemi, zato je bolj verjetno, da bo v primerjavi s cenejšimi modeli dalj časa deloval brezhibno. Mimogrede, kateri model vam najbolj ustreza?