Veliki poznavalec vojne v Ukrajini: Evropa je v šoku. Prihajajo temni časi?

"Vrnili smo se v 19. stoletje. Glavni bo tisti, ki ima več vojaške moči," je v intervjuju za avstrijski radio Österreich 1 trenutno stanje glede vojne med Ukrajino in Rusijo ter preobrata v Washingtonu opisal Markus Reisner, znani avstrijski polkovnik, vojaški analitik in zgodovinar. Evropska unija po njegovih besedah medtem še vedno ne razume, kaj se je pravzaprav zgodilo v zadnjih tednih, in ostaja v šoku.

Polkovnik: Ujeli so nas s spuščenimi hlačami

Reisner, znan po svojih rednih in razmeroma točnih analizah dogajanja na bojišču v Ukrajini, ki jih objavlja tudi kanal avstrijske vojske na spletni strani YouTube, je za radio Österreich 1 dejal, da je bila Evropa, kar zadeva vojno v Ukrajini, ujeta "brez hlač".

"Evropejci smo si dolga leta zatiskali oči pred tem, da smo brez hlač, pa čeprav so nam to govorili številni zunanji opazovalci. Nato je prišla Münchenska varnostna konferenca. Američani so nam nastavili ogledalo in uvideli smo: res smo brez hlač," je polpretekli potek dogodkov opisal polkovnik Reisner.

Podpredsednik ZDA J. D. Vance med svojim govorom na Münchenski varnostni konferenci, med katerim je kritiziral evropske vrednote in Evropsko unijo označil za grožnjo sami sebi.

Nedavna Münchenska varnostna konferenca sicer velja za eno od ključnih prelomnic, kar zadeva zahodno vojaško podporo Ukrajini ter odnose med Evropsko unijo in predsedniško administracijo Donalda Trumpa.



Konferenci, ki jo je zaznamoval predvsem podpredsednik ZDA J. D. Vance s kritiziranjem delovanja in vrednost EU, sta namreč sledili pomembni posledici:



- na stari celini zavedanje, da Združene države Amerike pod vodstvom Donalda Trumpa morda postajajo nezanesljiv partner, predvsem na področju obrambe, in da bo Evropa morala zase poskrbeti sama,



- v Washingtonu pa usihanje podpore nadaljevanju neomajne vojaške podpore Ukrajini, ki je doživelo vrhunec v ponedeljek, ko je Donald Trump zaustavil pomoč Ukrajini.

"Evropa je v šoku"

Reisner je za avstrijski radio trenutno stanje opisal kot vrnitev v 19. stoletje, ko so potek dogodkov narekovali tisti, ki so imeli večjo vojaško moč. Po njegovih besedah Evropa tega še vedno ne razume in ostaja v šoku.

Markus Reisner redno pripravlja poglobljene analize dogajanja na bojišču v Ukrajini, ki jih na spletni strani YouTube objavlja uradni profil avstrijske vojske. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Avstrijski polkovnik meni, da bi se morala Evropa čim prej začeti spraševali, ali je pripravljena zapolniti vrzel, ki bi nastala s popolno zaustavitvijo ameriške vojaške pomoči Ukrajini (iz Bele hiše so sporočili, da so vojaško pomoč Ukrajini zaustavili začasno, op. p.).

"Evropa zagotovo ima gospodarski, industrijski in tehnološki potencial za kaj takega, a vprašanje je, ali v Evropi sploh obstaja politična volja za uresničitev tega potenciala. Potrebni bi bili ogromni vložki, česar pa si nekatere države z omejenimi proračunskimi sredstvi ne morejo privoščiti," je komentiral Reisner.

Posvaril je sicer, da bi bil morebiten izbruh večje vojne v Evropi bistveno dražji od večjih proračunskih izdatkov za obrambo in začetka vlaganja v evropsko obrambno-orožarsko industrijo.

Avstrijski polkovnik meni, da bi se morala Evropa čim prej začeti spraševali, ali je pripravljena zapolniti vrzel, ki bi nastala s popolno zaustavitvijo ameriške vojaške pomoči Ukrajini. Foto: Guliverimage

Reisner: Pred nami so morda zgodovinski dogodki, nihče pa ne ve, kako se bo vse skupaj končalo

Vojaški analitik je za radio Österreich 1 opozoril še na prihod temnih časov, ki bi jih lahko povzročilo vse intenzivnejše izkazovanje vojaške moči nekaterih svetovnih velesil.

Izpostavil ni le Rusije, ampak tudi Kitajsko in njeno zgodovinsko agresivno držo do Tajvana.

"Jasno je, da se na svetu trenutno dogajajo izredne spremembe, in veliko držav jih izkorišča za projiciranje surove moči. Dogajajo se stvari, ki bi jih lahko opisali kot zgodovinske. Žal nihče ne ve, kako se bo vse skupaj končalo," je še dejal Reisner.