Norvežani po slovenski zaušnici: Brutalno, takšni porazi bolijo

V norveškem moškem rokometnem taboru je po porazu proti Sloveniji (28:33) v četrtfinalu olimpijskega turnirja vladalo veliko razočaranje. Norveški rokometaši so zaman naskakovali največji uspeh, prvi zvezdnik Sander Sagosen je bil deležen novih kritik, selektor Jonas Wille pa je športno priznal, da je bila Slovenija boljša in močnejša.

Porazi v četrtfinalu velikih tekmovanj najbolj bolijo. Tako blizu si medalj, čutiš že njihov vonj, a ostaneš brez vsega. Razočaranje je nepopisno. Po tako bolečih izpadih na tako velikih tekmovanjih, kot so olimpijske igre, pa se razpreda celo o slovesu generacije, o odhodu nekaterih starejših. Kot pri slovenskih odbojkarskih junakih po porazu proti Poljski.

Dekleta še vztrajajo, fantje izpadli

Norvežani so v polfinalu naleteli na razigrano Slovenijo. Foto: Reuters V taboru Norveške so težko sprejeli zamujeno priložnost, da bi se prvič v zgodovini olimpijskih iger uvrstili med štiri najboljše moške rokometne izbrane vrste v Franciji. Da srca ljubiteljev rokometa na Norveškem niso povsem zlomljena, skrbijo rokometašice. Za razliko od rojakov so se uvrstile v polfinale olimpijskega turnirja, kjer jih zvečer čaka večerna skandinavska poslastica proti Dankam. Kaj pa fantje?

Tudi oni bi se lahko v polfinalu pomerili z Danci, a so jim načrte pokvarili Slovenci. Varovanci Uroša Zormana so v sredo zvečer zaigrali tako popolno in dovršeno, da so Norvežani, čeprav so se trudili na vse kriplje, ostali praznih rok. Še več, niso se zmogli niti resneje približati Slovencem. Zaostajali so že po prvem polčasu z visokim zaostankom (12:16). Zaostajali so tudi v nadaljevanju in se najbolj približali na -2 (22:24), bližje pa ni šlo. Slovencev ni zmedla niti izključitev Deana Bombača. To je bila predstava, ki bo romala v zgodovino slovenskega rokometa kot ena najboljših vseh časov. Kako pa so jo doživeli Norvežani?

"Nekaj se bo moralo spremeniti"

Blaž Janc je bil nerešljiva uganka za norveško obrambo. Foto: Reuters "Slovenci so prebrali našo igro. Bili smo preveč predvidljivi v napadu," je pojasnil komentator NRK Havard Tvedten. "Šokirala me je nemoč Norveške," je kolumnist BT Johnny Wojciech Kokborg opozoril na padec igre najboljših norveških rokometašev. Prepričan je, da selektor Jonas Wille in prvi zvezdnik ekipe Sander Sagosen nista izpolnila pričakovanj. "Slovenci so nas nadigrali od začetka do konca tekme. To je alarm, rokometna zveza bi se morala odzvati. Nekaj se bo moralo spremeniti," je dodal Wille. Vse se torej premika v smer, ko lahko porazi v tako pomembnih obračunih, kot je četrtfinale olimpijskih iger, poskrbijo za številne spremembe.

Slovenci jih ne potrebujejo. Zakaj bi menjal konja, ki zmaguje? V Zormanovi četi proti Norveški ni manjkalo junakov, v napadu pa sta bila razred zase razigrana Aleks Vlah in Blaž Janc. Norvežani niso našli protiorožja, njihova mreža se je zatresla kar 33-krat.

Sagosen: Povsem sem prazen

Sander Sagosen ni bil zadovoljen s svojimi predstavami na OI 2024. Foto: Reuters O tem, kako veliko razočaranje je vladalo po porazu v Lillu (28:33), priča tudi reportaža novinarjev Nettavisena. "To je bil povsem drugačen poraz od tistega januarja," je krilni igralec Alexander Blonz potegnil vzporednico s porazom v Berlinu. Takrat je Slovenija v skupinskem delu evropskega prvenstva zmagala z 28:27, že takrat je bil v njenih vrstah najbolj razigran Aleks Vlah (sedem zadetkov). Zdaj se je zgodba ponovila, le še v bolj brutalni podobi za Norvežane, ki so ostali brez sanj o olimpijski medalji.

"Januarja nismo igrali dobro. Takrat nismo mogli ničesar ustvariti. Na olimpijskem turnirju pa smo igrali dober rokomet. Začeli smo verjeti v to, da bi lahko naredili nekaj velikega. Da bi se potegovali za medaljo," je skoraj v solzah pripovedoval Blonz. "Težko bo to preboleti. Ne vem, ali se mi bo še kdaj ponudila takšna priložnost," je dodal 24-letni Norvežan.

V norveškem taboru se je z največjim številom kritik na olimpijskih igrah spopadal prvi zvezdnik Sander Sagosen. "Povsem sem prazen. Takšen poraz je nekaj zelo brutalnega. Razlika med zmago in porazom na takšni tekmi, kot je četrtfinale olimpijskih iger, je velika kot dan in noč," je potožil 28-letni zvezdnik Kolstada, ki je v preteklosti branil tudi barve Kiela in PSG.

Norveška ostaja pri treh odličjih z velikih tekmovanj. Foto: Guliverimage

Z norveško reprezentanco je stal na stopničkah tako na svetovnem (dvakrat drugi – 2017 in 2019) in evropskem prvenstvu (tretji leta 2020, v boju za bron so ugnali prav Slovenijo), na olimpijskih igrah pa mu še ni uspelo stopiti na zmagovalni oder. "Zame to ni bilo uspešno tekmovanje. Pokazal sem manj od tistega, kar bi lahko. A takšno je življenje, s tem se je treba sprijazniti," je še dejal Sagosen. Proti Sloveniji je od osmih poizkusov zadel tri.

Norveški selektor: Slovenci so boljši od nas

Selektorju Jonasu Willeju je žal za varovance. Foto: Guliverimage Po bolečem porazu proti Sloveniji je bil v norveški reprezentanci še najbolj gostobeseden Tobias Grøndahl. "Noro. Bolj kot dobra igra tekmeca so nas stale lastne napake. V obrambi smo sicer igrali dobro tako kot na celotnem turnirju. Na to moramo biti ponosni. Slovenci pa so nas presenetili z nekaterimi udarci. Zaradi tega čutimo frustracije. Ko se tako trudiš v obrambi, a dobiš tako malo v zameno, te to prizadene in pusti posledice v igri v napadu," je iskal odgovor na vprašanje, zakaj se je v igro Norveške prikradlo toliko napak in zakaj niso pokazali tistega, kar so hoteli.

"V prvem polčasu smo se znašli v zaostanku. Ni nam šlo v napadu, nismo mogli zadeti ničesar. Premalo smo zbrali obramb vratarjev, nismo bili dobri v dvobojih," je dejal selektor Jonas Wille. "Žal mi je za fante, saj so izkazali neverjetno veliko željo. Zelo so si želeli napredovanja v polfinale, a smo naleteli na ekipo na višji kakovostni stopnji. Boljši so od nas," je Norvežan športno čestital Slovencem za zmago in dodal, da je Zormanova četa zasluženo v polfinalu.

Uroša Zormana čaka v petek največja tekma, odkar je selektor Slovenije. Foto: Guliverimage

Norvežani so podobno kot Slovenci naskakovali zgodovinski podvig, prvi preboj v polfinale olimpijskega turnirja. Ni jim uspelo. Pred kar 26.406 gledalci v Lillu so naleteli na slovenski zid. Ostajajo pri uspehu iz Tokia, kjer so v četrtfinalu priznali premoč poznejšim podprvakom Dancem (25:31). Ravno proti reprezentanci, ki jo bo v petek v polfinalu olimpijskih iger v Franciji izzvala Slovenija.