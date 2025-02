Uroš Zorman je izbral

Na nedavnem svetovnem prvenstvu, Slovenija je vse tekme odigrala na Hrvaškem v Zagrebu, se Zormanovi varovanci niso uvrstili v četrtfinale, s čimer niso izpolnili visoko zastavljenih ciljev. Dobili niso niti ene pomembne tekme proti kakovostnejšim reprezentancam in potrdili razmišljanje selektorja, da lahko po vrhuncu na OI s četrtim mestom pride do določnega padca. Je pa Zorman izpostavil pomembnost zadnje, boljše tekme proti domačinom na SP.

"Ta tekma s Hrvaško nam je dala marsikaj pozitivnega. Čisto drugače bi bilo, če bi s Hrvati izgubili toliko in toliko ter šli zaradi tega po domače 'polulani' domov," je slikovito v pogovoru s predstavniki medijev dejal po novinarski konferenci.

"Mislim, da smo prikazali pravo igro, bili boljši tekmec ... Pustimo na koncu razloge, zakaj smo izgubili. Dvignjenih glav smo šli domov, to nam je spet pokazalo pot, na kateri smo sicer tekom prvenstva malo zaspali. Ni vseeno, kako zaključiš prvenstvo in od tam je treba nadaljevati naslednjo akcijo," je dodal Zorman.

Slovenci so svetovno prvenstvo sklenili na 13. mestu. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

"Neke odgovore sem dobil, kar je logično, ko delaš analizo. Videl sem tudi stvari, ki bi jih lahko naredil drugače. Najlažje bi bilo poslušati koga, ki svetuje, kaj bi vse lahko bilo. Ko si v tej vlogi, imaš svoje škarje in platno. Da bi poslušal kritike in milijon vprašanj, nisem ravno za to. Če je bilo po olimpijadi vse super, a nismo veliko spremenili, zdaj pa je bila katastrofa, tega ne razumem. Gremo dalje, popravljamo in delamo," je še o analizi SP pred novim ciklom tekem dejal Zorman.

Seznam slovenske rokometne reprezentance: Vratarji: Jože Baznik (Pauc/Fra), Urban Lesjak (Trimo Trebnje), Miljan Vujović (Stuttgart/Nem);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg/Nem), Kristjan Horžen (Gummersbach/Nem), Miha Kavčič (Vojvodina/Srb), Matic Suholežnik (Saran Loiret/Fra),

Zunanji igralci: Matic Grošelj (Chartres/Fra), Nik Henigman (Chartres/Fra), Tadej Kljun (Balatonfüredi/Mad), Domen Makuc (Barcelona, Špa), Uroš Milićević (Celje Pivovarna Laško), Domen Tajnik (Eurofarm Pelister, Mak), Aleks Vlah (Aalborg/Dan), Miha Zarabec (Wisla Plock/Pol);

Krilni igralci: Tim Cokan (Wisla Plock/Pol), Blaž Janc (Barcelona/Špa), Tilen Kodrin (Gummersbach/Nem), Staš Slatinek Jovičić (LL Grosist Slovan), Gal Marguč (Nexe Našice/Hrv).

Zdaj bodo skušali Slovenci vtis popraviti na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah proti Makedoncem, ki bosta na sporedu 12. marca v Skopju (20.00) in 16. marca v Kopru (18.30). Po informacijah Rokometne zveze Slovenije sta bili doslej prodani že dve tretjini vstopnic.

"Zagotovo gre za zelo resno reprezentanco, kar dokazuje že v zadnjih letih, ko je ves čas v vzponu. Veliko vlagajo v rokomet in gojijo hiter, moderen rokomet. Zagotovo bodo igrali pred nabito polnimi tribunami, kar bo zanje velik motiv, a tudi mi smo že marsičesa vajeni in te stvari na nas ne bi smele vplivati oziroma ne bi smele postati izgovor," je o Severnih Makedoncih in gostujočem obračunu pristavil slovenski selektor.

Borut Mačkovšek ima težave s kolenom. Foto: Guliverimage

Nekaj težav s poškodbami

Slovenski rokometaši so v skupini 1 dobili obe tekmi. Po zanesljivi domači zmagi proti Litvi (36:25) so na drugi v gosteh proti Estoniji (29:28) slavili le za gol. Na lestvici je Slovenija v lovu na 15. uvrstitev na EP prva s štirimi točkami, sledita pa z zmago in porazom Severna Makedonija in Litva, Estonija je na dnu brez točke.

Neposredno se na EP 2026, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto gostile Danska, Norveška in Švedska, uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz vsake od osmih skupin ter po štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe. Zorman v pripravi seznama za prihajajočo reprezentančno akcijo ni postregel z veliko presenečenji.

Malce mu je načrte prekrižala poškodba Klemna Ferlina, a sta z Lesjakom in Baznikom v reprezentanci dva kakovostna vratarja, ob njiju pa je vpoklical še Miljana Vujovića. Na zunanjih položajih zaradi poškodbe ne bo stebra obrambe Boruta Mačkovška, ki ga muči koleno, Domen Novak pa bo reprezentančno akcijo izpustil v pričakovanju rojstva otroka. Poškodovan je tudi Mitja Janc, nekaj pa je tudi novincev, ki bodo dobili priložnost.

"Marsičesa smo že vajeni, zato to ni nobeno presenečenje. Tudi vrglo nas ne bo iz tira in ne bomo postali nervozni. Normalno je, da je nekaj novincev in vse je za nekaj dobro. Drugi bodo dobili priložnost, potem pa bomo videli, kje smo," je še za konec dejal Zorman.

Preberite še: