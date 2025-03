Spektakel in pol: Slovenec proti atomskemu trojčku Reala

Vrhunec uvodnega dneva prvega dejanja osmine finala lige prvakov prinaša večerni madridski spopad med Realom in Atleticom, na katerem bo kapetanski trak nosil Jan Oblak, edini slovenski udeleženec izločilnega dela najmočnejšega tekmovanja na svetu. Himna lige prvakov bo najprej odmevala ob 18.45 v Belgiji, kjer se bo mudila Aston Villa, zvečer pa bo poleg Madrida pestro še v Eindhovnu in Dortmundu. PSV bo poskušal po Juventusu presenetiti še Arsenal, Borussia pa bo gostila francoski Lille.

Play-off za osmino finala (prve tekme - torek, sreda)

Današnje dogajanje se bo začelo ob 18.45 v Belgiji, kjer bo Club Brugge pričakal Aston Villo. To bo ponovitev dvoboja 4. kroga ligaškega dela, v katerem je belgijski prvak dokazal, da bi bil lahko velik trn v peti nekdanjemu evropskemu prvaku iz Birminghama. Club Brugge, nekdanji klub Nastje Čeha in Dejana Nemca, je takrat premagal Otočane z 1:0. To je bil tudi prvi poraz Aston Ville v

Club Brugge je v play-offu za osmino finala presenetil Atalanto. Foto: Reuters

tej evropski sezoni. Belgijci so v play-offu za osmino finala presenetili Atalanto, zdaj nameravajo pokvariti načrte še izbrancem Unaia Emeryja.

Real proti Atleticu brez Bellinghama

Jude Bellingham se je izkazal na letošnjih dvobojih z Manchester Cityjem. Foto: Reuters Spektakel večera bo v Madridu. Pomerila se bosta Real in Atletico. V finalu lige prvakov sta se pomerila že dvakrat, obakrat je po veliki drami zmagal Real (2014 in 2016). Ko sta se v sklepnem dejanju lige prvakov pomerila nazadnje, bilo je pred devetimi leti na San Siru v Milanu, je med vratnicama Atletica že stal Jan Oblak. Slovenec pri 32 letih podira mejnike v dresu Atletica, danes pa ga znova čaka zahtevno delo, saj Real računa na izjemen napad, v katerem Kylian Mbappe sodeluje z dvema Brazilcema, Viniciusom in Rodrygom.

Gostitelji so na poti do osmine finala nadigrali Manchester City, a tudi plačali visoko ceno, saj bodo zaradi rumenih kartonov danes pogrešali Juda Bellinghama. Real bo v obrambi še nekaj časa pogrešal nosilca Ederja Militaa in Danija Carvajala, v zadnjem obdobju pa je pokazal kar nekaj ranljivosti v domačem prvenstvu, v katerem je na zadnjih petih tekmah zmagal le enkrat in na lestvici zdrsnil na tretje mesto.

Diego Simeone in Carlo Ancelotti sta v tej sezoni v la ligi dvakrat remizirala. Foto: Reuters

Obeta se izjemen taktični spopad strategov. Carlo Ancelotti in Diego Simeone se odlično poznata. "O tem, kdo bo napredoval v četrtfinale, se bo odločalo na povratni tekmi," napoveduje Italijan, ki zelo spoštuje tekmeca. "Atletico je v dobri formi. Ta obračun bo napet vse do konca," je prepričan Ancelotti, ki v tej sezoni brani tako evropski kot tudi španski naslov. "V tekmo vstopamo z ogromno spoštovanja, Real je velik tekmec," pa poudarja Argentinec.

Zdesetkani Arsenal na Nizozemskem

Jo lahko Ivan Perišić po Juventusu zagode še Arsenalu? Foto: Reuters V Eindhovnu je pred kratkim že izgubil Liverpool. Bi lahko doživel poraz še eden od angleških velikanov? Danes bo na prvi tekmi osmine finala gostoval londonski Arsenal, ki ima ogromno težav s poškodbami. Oslabljen je zlasti napad, saj so na seznamu manjkajočih tudi Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli in Bukayo Saka. Pri PSV bo hrvaški veteran Ivan Perišić poskušal nadaljevati sanjski niz. Za nizozemskega velikana je v ligi prvakov debitiral pri dobrih 36 letih in se na obeh tekmah play-offa za osmino finala proti Juventusu vpisal med strelce ter s tem postavil rekord lige prvakov.

Danes bo himna lige prvakov odmevala tudi v Dortmundu. Napadalec Borussie Serhou Guirassy je v izjemni strelski formi. Dosegel je že deset zadetkov in je prvi strelec lige prvakov, na predzadnji tekmi bundeslige pa je proti berlinskemu Unionu dosegel kar štiri zadetke.

Gvinejec Serhou Guirassy je v imenitni strelski formi. Foto: Guliverimage

Hrvaški strateg Niko Kovač sezono, v kateri Borussii v nemški bundesligi ne gre najbolje, rešuje v Evropi. Lille, stari znanec Olimpije, to je leta 2023 dvakrat premagal v konferenčni ligi, je jeseni blestel v ligaškem delu. Na poti do osmine finala je premagal tudi Real in Atletico. Dokazal je svojo moč. Trener Bruno Genesio odlično pozna Guirassyja, saj ga je pred leti treniral pri Rennesu. Pri Lillu je sicer kralj strelcev Kanadčan Jonathan David.

V sredo bodo odigrane še preostale štiri prve tekme osmine finala. Obeta se ogromno poslastic, saj bo PSG gostil Liverpool, Bayern Bayer, Feyenoord Inter, Benfica pa Barcelono.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 4. marec:

Sreda, 5. marec:

Lestvica ligaškega dela: