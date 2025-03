Slovenski rokometni reprezentanti in reprezentantke na tujem imajo za seboj pester teden, v katerem največjih derbijev ni manjkalo. Miha Zarabec je v poljskem derbiju dosegel deset golov za Wislo iz Plocka, a zmagale so Kielce.

Na večnem poljskem derbiju so Kielce brez poškodovanega Klemna Ferlina (koleno) prvič na zadnjih štirih tekmah premagale Wislo. Ob tesnem porazu s 24:25 je kar deset golov dosegel Miha Zarabec. Tima Cokana ni bilo v postavi ekipe iz Plocka, Mitja Janc je poškodovan (stegenska mišica). Wisla je s porazom zdrsnila na drugo mesto, a ima enako število točk kot vodilne Kielce (60) ter boljše razmerje na medsebojnih tekmah. Do konca rednega dela je še pet tekem.

Obe poljski ekipi slovenskih reprezentantov sta bili razmeroma uspešni tudi v evropski ligi prvakov. Wisla je z zmago v Bukarešti - Zarabec in Cokan sta dosegal po en zadetek - potrdila mesto v končnici, Kielce pa so odščipnile točko Nantesu in bodo v zadnjem krogu v Zagrebu skušale potrditi mesto v zaključnih bojih, se pa bodo zato morali "poklopiti" tudi izidi na nekaterih ostalih tekmah.

Kar tri tekme je v minulem tednu odigral Eurofarm Pelister in s tem tudi Domen Tajnik, medtem ko se Nejc Cehte po poškodbi reber še ni vrnil na igrišče. V torek je na velikem derbiju s 33:20 odpravil Alkaloid, ki ga sestavlja več makedonskih reprezentantov, vodi pa ga njihov selektor Kiril Lazarov. Velenjčan se je izkazal s tremi zadetki, njegova ekipa pa je skočila na vrh prvenstvene lestvice.

Aleks Vlah Foto: Reuters Eurofarm je nato v ligi prvakov klonil v Berlinu (39:29) in izgubil zadnje možnosti za napredovanje v končnico med evropsko elito, minuli vikend pa nadaljeval uspešno pot v domačem prvenstvu, potem ko je z 39:27 ugnal Radoviš. Na obeh tekmah je Tajnik prispeval po en zadetek.

Na Danskem si je Aalborg privoščil spodrsljaj, saj je klonil pri Skandeborgu. Aleks Vlah s tremi zadetki ni uspel preprečiti poraza z 29:30. Je pa zato danski prvak ob nezgrešljivem slovenskem reprezentantu (strel 4/4) premagal Zagreb (33:30) in si pred zadnjim krogom prvega dela priboril nekoliko ugodnejše izhodišče.

Aalborg ima v skupini B točko prednosti pred Nantesom - Rok Ovniček zaradi poškodbe kolena še ne igra za francosko zasedbo -, ekipi pa se bosta na medsebojni tekmi pomerili za končno drugo mesto. Uspešnejšo čaka neposredno mesto v četrtfinalu, drugo pa dodatni boji za napredovanje.

Individualno uspešen teden ima v dresu Zagreba Aleks Kavčič. Levi zunanji rokometaš je tako na že omenjeni tekmi lige prvakov na Danskem kot v hrvaški ligi za prvaka proti Poreču tekmecem nasul sedem golov. Med evropsko elito je bil ob tem nezgrešljiv, v hrvaškem prvenstvu pa je za to potreboval 10 strelov, a ob tem podelil še štiri podaje. Zagrebčani so v Istri zmagali s 40:21.

V Franciji se je pomembne zmage veselila Ema Hrvatin. Saint-Amand, ki se bori za obstanek med francosko elito, je v sredo v gosteh presenetil tretje uvrščeni Dijon. Slovenska reprezentantka je na igrišču preživela 29 minut in s štirimi zadetki prispevala pomemben delež k zmagi s 30:26.

Zanimiv teden je za slovenskimi reprezentanti tudi v evropski ligi. Mihi Kavčiču je uspel velik podvig, saj je z Vojvodino uspel izsiliti točko pri vodilni ekipi nemškega prvenstva, Melsungnu. Slovenski krožni napadalec je k rezultatu 29:29 in prvi točki Vojvodine v drugem delu tekmovanja prispeval tri zadetke iz prav toliko strelov.

Če je Vojvodina že izgubila možnosti za napredovanje v končnico evropske lige, pa se zanj še naprej ogorčeno bori Gummersbach. S pomočjo Tilna Kodrina (strel 6/6) in Kristjana Horžena (3/5) je s 33:27 ugnal Tatabanyo in se povzpel na drugo mesto skupine 4, kjer pa je stanje precej zakomplicirano. Toulouse je namreč tudi na povratni tekmi s Flensburgom Blaža Blagotinška (brez gola) remiziral (35:35). Na lestvici je vodilni Flensburg z osmimi točkami, po šest jih imata Gummersbach in Toulouse. Slovenski reprezentanti se bodo v zadnjem krogu pomerili med seboj, francoskega predstavnika čaka dvoboj pri Tatabanyi, ki je še brez točk.

Flensburg je sicer v minulem tednu za odmevno zmago poskrbel na domačih tleh, saj je vodilnemu Melsungnu zadal šele četrti poraz na 21 tekmah. Po spodrsljaju v prejšnjem krogu sedaj na petem mestu za njim znova zaostaja za štiri točke.