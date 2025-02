Polotok Halkidiki: Najcenejše počitnice v Grčiji to poletje!

Ob besedi Grčija večina najprej pomisli na številne turistične otočke, pa na celinske Atene, Meteoro, Delfi in Korint. A vzhodno od teh krajev se v Egejskem morju namakajo 'trije prsti' grškega polotoka Halkidiki , ki očarajo s prečudovitimi plažami, slikovito pokrajino in odlično kulinariko. Tudi cene so v tem delu Grčije (še) veliko prijaznejše kot v znanih turističnih središčih, še posebej če ujamete super ugodne ponudbe na Počitnice.si!

Grčija je sinonim za počitnice na Mediteranu. Turizem v tej sredozemski deželi se ponaša z dolgo tradicijo, na katero so precej vplivala zgodovinska dejstva in kulturne značilnosti, še bolj pa njena geografska lega in podoba: leži v srcu Sredozemskega morja, poleg celinskega dela pa jo sestavlja na stotine otokov in otočkov, med katerimi je več kot 200 poseljenih.

Nič čudnega torej, da Grčijo vsako leto obišče na milijone počitnikarjev in popotnikov z vsega sveta. A če so bili v preteklosti pozornosti deležni predvsem slikoviti otoki in zgodovinsko pomembna središča, sedaj v ospredje prihaja polotok Halkidiki. Ta leži na severu Grčije in ima prepoznavno obliko treh prstov, ki jih obkroža Egejsko morje.

Na polotok Halkidiki z letalom iz Zagreba

Ker leži na jugu Balkana, se nekateri odločijo polotok Halkidiki v Grčiji obiskati in raziskati kar z avtomobilom – kar pa pogosto ni najboljša izbira. Tovrstni 'Balkan Tour' je namreč izjemno zamuden, cestna infrastruktura ni najbolj dodelana, zlasti v poletni sezoni vlada izjemna gneča, zato je treba na mejnih prehodih in cestninskih postajah čakati tudi po več ur. Da čas, namenjen počitku in sprostitvi, kar najbolje izkoristite, se je zato na počitnice na polotok Halkidiki v Grčiji bolje odpraviti z letalom.

Kateri del grškega polotoka Halkidiki je najboljša izbira za počitnice?

Polotok Halkidiki v Grčiji se lahko pohvali s čudovito pokrajino, izjemnimi razgledi ter čistimi in urejenimi peščenimi plažami, ki jih boža kristalno modro morje. Vsak prst pa ima tudi svoje ime: skrajno levi se imenuje Kassandra, srednji Sitonija, desni pa Atos.

Kassandra - središče zabave in peščenih plaž

Kasandra predstavlja središče dogajanja in zabave na polotoku Halkidiki. Tu najdete kopico dolgih in prostranih plaž s številnimi bari ter trendovskimi restavracijami. V vasici Nea Potidea na severu si lahko ogledate umetni kanal, ki v celoti loči Kasandro od celine in uživate na dolgi peščeni plaži, kjer ne manjka zabave. Obiskati velja vasico Afitos, ki je ohranila svoj tradicionalni utrip in arhitekturo, pohvali pa se lahko s čudovitimi razgledomi na morje in z dolgo peščeno plažo Athytos Beach.

Središče zabave na območju Kassandre predstavlja mestece Kallithea, ki se ponaša z veliko peščeno plažo s hoteli, beach bari in vodnimi športi. Čudovite peščene plaže s promenadami, kopico barov in trgovinami s spominki najdete še v vasicah Pefkohori, Chanioti in Palihrono, nekoliko južneje lahko na plažah Glarokavos in Xenia uživate v beli mivki. Za rekreacijo se lahko odpravite na razgledno točko Cliff rocks, po zabavo pa v vodni park Crazyland, ki se nahaja na plaži Glarokavos, med Pefkohorijem ter Chroussem in velja za enega največjih te vrste v Grčiji. Obiskati velja še peščeni rt Possidi Cape in plažo Possidi West Beach, ki velja za eno najlepših na polotoku Halkidiki.

Naj si bo sprostitev ob morju ali aktiven oddih - Kassandra na polotoku Halkidiki v Grčiji vas zagotovo ne bo razočarala!

Sitonija – neokrnjena narava, čudovite plaže in dih jemajoči razgledi

Srednji prst polotoka Halkidiki v Grčiji nosi ime Sitonija. Je večji, bolj zaraščen, manj poseljen in veliko bolj ‘divji’. Velja za bolj umirjeno področje, z veliko razgibane narave, zato je kot nalašč za družinske počitnice, pa tudi za ljubitelje pohodništva in kolesarjenja ter miru in spokojnosti. Največji turistični središči sta Nikiti in Nea Marmaras, kjer je veliko barov na plaži, nekaj trgovin, muzejev in lekarn, pa tudi čudovite obmorske promenade.

Kassandra ali Sitonija – Razkrivamo glavne razlike priljubljenih počitniških destinacij polotoka Halkidiki v Grčiji.

Med plažami na Sitoniji velja vsekakor izpostaviti Karyadi Beach, ki slovi po beli mivki, v ozadju pa za fotogeničnost skrbijo vršaci gore Atos. S čudovitim belim peskom se lahko pohvali tudi plaža Kavourotrypes Beach, središče otoka pa predstavlja mestece Sarti z dolgo peščeno plažo Paralia Sartis, ob kateri se vije promenada, vzdolž katere so posejani lokali, restavracije in trgovinice. V bližini se nahaja čudovita razgledna točka Panorama Sunrise, ki obljublja najlepše sončne vzhode in pogled na zaliv, ki ima obliko srčka.

Slikovit razgled na dve čudoviti lunasto oblikovani plaži, Kriaritsi Beach in Klimataria Beach, se vam odpira tudi z razgledne točke Kriaritsi, do katere vodi precej ozka in ovinkasta pot. Nasploh je Sitonija zaradi svoje razgibane pokrajine polna razglednih točk, do katerih lahko pridete peš, s kolesom ali avtomobilom. Med plažami velja izpostaviti še peščeni plaži Paralia Armenistis in Kalamitsi, ter s kamenčki posejano Diaporti Beach, s katere lahko v času plime po kopnem pridete na sosednji otoček.

Če obožujete sončenje in uživanje v morskih dogodivščinah, je obisk polotoka Halkidiki v Grčiji odlična izbira. Preverite, katere so najlepše plaže na otoku Halkidiki TUKAJ!

Na Atos le moški s posebnim spremstvom

Treti prst polotoka Halkidiki v Grčiji se imenuje Atos (znan je tudi kot Agios Oros) in je večinoma zaprt za javnost, saj njegovo ozemlje predstavlja pomembno središče vzhodnega pravoslavnega meništva. Osrednja znamenitost tega polotoka je gora Atos, ki je znana predvsem zaradi dolge samostanske tradicije. Tu se nahaja približno 20 samostanov, ki so od leta 1988 umeščeni na Unescov seznam kulturne dediščine in v katerih živi okoli 2000 menihov, povsem odmaknjenih od zunanjega sveta. Vodstvo menihov samo odloča o pretoku ljudi in dobrin na svojem ozemlju, zato to območje lahko obiščejo samo moški v strogem spremstvu menihov.

Počitnice na polotoku Halkidiki – popoln oddih po vašem okusu

Uživanje v morskih radostih lahko na polotoku Halkidiki v Grčiji odlično dopolnite z raziskovanjem podvodnega sveta, ki je izjemno živahen zlasti v bolj južnih predelih Sitonije in Kassandre, ter uživanjem v različnih vodnih športih. Razgibana pokrajina nudi ogromno možnosti za daljše sprehode, pohodništvo in kolesarske ture, na svoj račun pa boste na polotoku Halkidiki prišli tudi ljubitelji kulture in zgodovine. Prav v tem delu Grčije je bil namreč rojen Aristotel, ruševine starodavnega Olinta pa pripovedujejo zgodbo o veličastnem mestu nepredstavljivih razsežnosti.

Polotok Halkidiki v Grčiji je torej poln slikovitih tradicionalnih vasic, živahnih barov in tavern s svežo in nadvse okusno grško hrano. Tu najdete izjemen nabor najboljših morskih specialitet, izjemno grško solato s feta sirom, dobrote iz jagnjetine, girose s piščancem ali svinjino, tzatziki, pa tudi slavne grške musake in pite s špinačo. Za piko na i se prileže še hladno lokalno pivo, kozarec domačega vina, pojedino pa lahko po tipični grški tradiciji kronate še s šilcem domačega grškega žganja ouzo.

