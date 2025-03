Najprestižnejša turistična nagrada v Evropi – med 44 državami jo je prejela Hrvaška

Na ITB Berlin, vodilnem svetovnem sejmu turizma, sta direktor Hrvaške turistične skupnosti in minister za turizem prevzela prestižno priznanje Hrvaški na področju turizma in gostoljubja.

Foto: ITB

Najvplivnejše tekmovanje v Evropi European Best Destinations, ki že petnajst let (od leta 2009) uspešno promovira kulturo in turizem milijonom popotnikom, strokovnjakom v turizmu in medijem, je zbralo 1.202.024 glasov popotnikov iz kar 139 držav. Hrvaška je osvojila uradni naziv Best Country to Visit in Europe 2025 pred Španijo (2. mesto) in Avstrijo (3. mesto), Italijo (4. mesto) in Grčijo (5. mesto).

Letošnje glasovanje je poudarilo močan trend k trajnostnim, razkošnim in poglobljenim potovalnim doživetjem, saj popotniki vse bolj iščejo pristnost, dobro počutje in vrhunsko kulinariko.

Foto: ITB

Deset držav, ki so prejele največ glasov, bo predstavljeno kot Best Destinations to Visit in Europe na turističnem spletnem portalu, ki je že štirinajsto leto zapored najbolj obiskano spletno mesto, namenjeno potovanjem po Evropi.

Deset najboljših držav za obisk v Evropi 2025: Hrvaška – 118.261 glasov Španija – 105.023 glasov Avstrija – 92.598 glasov Italija – 90.335 glasov Grčija – 90.050 glasov Portugalska – 75.498 glasov Francija – 68.274 glasov Turčija – 59.521 glasov Nemčija – 42.768 glasov Irska – 38.553 glasov

Zmaga Hrvaške in laskavi naziv Best Country to Visit in Europe 2025 ji zraven prestižnega naziva, ki ga popotniki podelijo v želji, da drugim priporočijo svoje najljubše evropske destinacije, prinaša tudi široko prepoznavnost na vodilni evropski turistični platformi European Best Destinations, ki doseže milijone popotnikov po vsem svetu.

Foto: ITB

Poleg tega bo tekmovanje objavljeno v priznanih medijih, kot sta Forbes USA, National Geographic in Condé Nast Traveler. To pomeni obsežno globalno prepoznavnost destinacij, kar se je v preteklih letih izkazalo z rekordnimi številkami obiskanosti nagrajenih mest.

In s čim je Hrvaška najbolj osvojila svet?

Vsako leto milijoni raziskujejo osupljivo raznolikost Evrope, leta 2025 pa še posebej izstopa Hrvaška, ki se pridružuje elitni družbi destinacij, ki so v preteklosti zaznamovale evropski turizem in pritegnile številne obiskovalce. Ta očara s svojo dih jemajočo naravno lepoto, bogato kulturno dediščino in neprekosljivimi potovalnimi doživetji.

Hrvaška navdušuje s svojimi več kot tisoč idiličnimi otoki, kristalno čistimi obalami, smaragdno zelenimi gozdovi in očarljivimi srednjeveškimi mesti. Od plaž Dalmacije do živahnih mest, kot sta Zagreb in Split, ter slikovitih pohodniških destinacij, kot sta Plitviška jezera in Krka – Hrvaška ponuja nekaj za prav vsakogar.

