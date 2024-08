Slovenski rokometaši brez odličja, Danci z rekordno razliko do zlata

Zadnji dan olimpijskih iger so slovenske barve zastopali le rokometaši, ki so po hudem boju in tesni končnici zgodovinsko tekmo za bron končali s porazom 22:23 proti Špancem in tako v solzah končali brez odličja. Olimpijski prvaki so po osmih letih postali Danci, ki so v finalu s kar 39:26 premagali Nemce.

Pogledi slovenski ljubiteljev športa so bili že zgodaj zjutraj usmerjeni v Lille, kjer so slovenski rokometaši igrali zgodovinsko tekmo za olimpijsko odličje. V izenačenem boju s Španijo so imeli na koncu napad za izenačenje in podaljšek, a ga niso izkoristili. Tako kot v polfinalu so izgubili za zadetek in razočaranih obrazov zapuščali prizorišče.

"Ne vem, kaj naj si mislim. Premlevam, kaj je šlo tako narobe. Predvčerajšnjim smo bili bolj polni, bolj samozavestni. Od prvega do zadnjega nam je nekaj zmanjkalo. Čestitke Španiji, ki je zasluženo zmagala. Mi nismo izkoristili svojih priložnosti," je po tekmi povedal vidno razočarani slovenski vratar Klemen Ferlin.

Danci so po osmih letih znova olimpijski prvaki. Foto: Reuters Olimpijski rokometni prvaki so Danci, ki so v finalu z 39:26 odpravili Nemce in dosegli najvišjo rokometno finalno zmago na olimpijskih turnirjih. Najbolj učinkovit ob zmagi je bil Mathias Gidsel z 11 zadetki, turnir je končal z 62 goli, kar je nov olimpijski rekord, na drugem mestu je s 56 zadetki Aleks Vlah.

Hassan maratonska olimpijska prvakinja, poseben dan za Bahrajan Sifan Hassan je olimpijska prvakinja v maratonu. Foto: Reuters

Nizozemska atletinja Sifan Hassan je nova olimpijska prvakinja v maratonu, kar je njena tretja kolajna v Parizu. Kljub težki progi je tekla olimpijski rekord 2:22;55

V finalu ženskega košarkarskega turnirja se bosta pomerili Francija in ZDA, v finalu ženskega odbojkarskega turnirja pa ZDA in Italija.

Za vaterpolsko zlato, ki je bilo že tretjič zapored deloma skovano v Kranju, se bosta udarili Srbija in Hrvaška. Bron je po izvajanju petmetrovk pripadel Američanom.

Rokoborec Ahmed Tažudinov je Bahrajnu priboril sploh prvo olimpijsko odličje izven atletike, slavil je v kategoriji do 97 kilogramov. V kategoriji do 65 kilogramov je prevladoval in zmagal Japonec Kitaro Kiyooka. Rokoborka Yuka Kagami je v prostem slogu do 76 kilogramov Japonski priborila še osmo zlato v tem športu.

Na velodromu se je v sprintu kolesark smejalo Novozelandki Ellesse Andrews. Nizozemec Harrie Lavreysen je osvojil svojo tretjo zlato kolajno v kolesarstvu na stezi v Parizu. Tokrat je bil najhitrejši v keirinu.

V sodobnem peteroboju je slavila Madžarka Michelle Gulyas.

Dan se bo sklenil z zaključno slovesnostjo, ki se bo začela ob 21. uri.