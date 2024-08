Sifan Hassan v zaključku do olimpijskega rekorda in zlata

Nizozemska atletinja Sifan Hassan je olimpijska prvakinja v maratonu. V zadnjih nekaj sto metrih je prehitela Etiopijko Tigst Assefo in kljub zahtevni progi z olimpijskim rekordom, ta zdaj znaša 2:22,55, prišla do tretje kolajne v Parizu, prve zlate. Assefa je zaostala tri sekunde, bronasta Hellen Obiri pa 15 sekund.

Enaintridesetletna Hassan, ki je bila rojena v Etiopiji in je leta 2008 kot begunka prišla v novo domovino, je pred tem v Parizu osvojila dva brona v teku na 5000 m in 10.000 m. Na obeh razdaljah je nekdanja dvakratna svetovna prvakinja branila olimpijski zlati medalji iz Tokia pred tremi let, kjer je bila še bronasta na 1500 m.

Tigst Assefa je zaostala tri sekunde. Foto: Reuters Po 35 km je bila sedmerica v razmaku treh sekund in s tem v boju za medalje, dobra dva kilometra pred ciljem pa le še peterica, med katerimi je bila na repu Hassan. V nadaljevanju je pospešila skupaj s svetovno rekorderko Assefo, ki pa v zaključku v izjemnem finišu ni zdržala ritma in je zaostala tri sekunde. Obiri na tretjem mestu je za zmagovalko zaostala za 15 sekund, še štiri več pa njena rojakinja Sharon Lokedi (2:23:14) na četrtem mestu. Obe Kenijski sta dosegli osebna rekorda.

Obiri je tretjič stopila na zmagovalni oder OI, pred tem obakrat na drugo stopničko v tekih na 5000 m leta 2016 v Riu de Janeiru in pred tremi leti v Tokiu.

Izidi, maraton, ženske: 1. Sifan Hassan (Niz) 2:22:55 (OR)

2. Tigst Assefa (Eti) 2:22:58

3. Hellen Obiri (Ken) 2:23:10

4. Sharon Lokedi (Ken) 2:23:14

5. Amane Beriso Shankule (Eti) 2:23:57

6. Yuka Suzuki (Jap) 2:24:02

7. Delvine Relin Meringor (Rom) 2:24:56

8. Stella Chesang (Uga) 2:26:01

