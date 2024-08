Olimpijski prvak v maratonu je z olimpijskim rekordom 2:06,26 postal Etiopijec Tamirat Tola, do srebra je pritekel Belgijec Bashir Abdi (2:06,47), do brona pa Kenijec Benson Kipruto (2:07,00). Olimpijski prvak iz Ria 2016 in Tokia 2021 Kenijec Eliud Kipchoge je povsem omagal, sredi preizkušnje so ga kamere ujele med hojo. Štirikratni olimpijski medalist je na 30 kilometru zaostajal za več kot osem minut.