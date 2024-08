Ameriški košarkarski superzvezdniki so v finalu olimpijskega turnirja premagali Francijo (98:87). Mladi francoski orjak Victor Wembanyama in druščina so se dobro upirali, a se bližje kot na tri točke zaostanka v zadnji četrtini niso mogli približati. Prvi junak srečanja je postal kapetan Stephen Curry. Zadel je osem trojk, od tega štiri zapored v zadnjih minutah, in se tako veselil svojega prvega olimpijskega naslova. LeBron James je osvojil zlato medaljo že tretjič, ZDA pa so postali olimpijski prvaki skupno že 17. Srbija je v tekmi za tretje mesto premagala Nemčijo (93:83).

Košarkarski olimpijski turnir, tekmi za zlato in bron, 10. avgust:

Da se Francozi v finalu ne bodo kar tako predali favoriziranim Američanom, je nakazala že prva četrtina, v kateri ni manjkalo atraktivnih potez. Košarkarji ZDA so uvodno četrtino dobili z 20:15, pri gostiteljih, ki so nazadnje vodili z 11:10, pa je bil najbolj razpoložen mladi as Victor Wembanyama (7 točk).

Victor Wembanyama in Jayson Tatum se pogosto videvata v ligi NBA, tokrat pa se potegujeta za olimpijski naslov. Foto: Reuters

Ko so Američani na začetku druge četrtine povedli z 22:15, so si prvič na srečanju priigrali nekoliko bolj otipljivo prednost, a je sledil hiter odgovor gostiteljev. Zadeli so nekaj metov za tri točke in po preobratu prevzeli vodstvo s 25:24. Dovoljšen razlog, da je občinstvo v dvorani Bercy oživelo, selektor ZDA Steve Kerr pa vzel minuto odmora.

Sledil je odločen odgovor Američanov, ki jih je dober odpor Francozov razjezil. Zaigrali so bolje, še trše v obrambi in si na krilih LeBrona Jamesa hitro povrnili prednost (37:31). Ta je tik pred koncem prvega polčasa narasla na +10, Američani pa so na počitek odšli s prednostjo osmih točk (49:41). Največ težav je v prvem delu Francozom povzročal Devin Booker (13 točk), Kerrovo zvezdniško zasedbo pa je krasil 45-odstotni met za tri točke (9 od 20).

LeBron James lahko danes postane olimpijski prvak že tretjič v karieri. Leta 2004 je v Atenah osvojil "le bron". Foto: Reuters

Košarkarski spektakel, ki ga je v živo spremljal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, se je v drugem polčasu nadaljeval po ameriških notah. Ko se je razigral še kapetan Stephen Curry, je prednost zrasla na +14 (61:47). Francozi se vseeno niso predali, ampak se približali na šest točk (66:72), s tem pa tudi napovedali razburljivo dogajanje v zadnji četrtini.

Francozi se ob veliki podpori glasnih navijačev niso predali. Iz minute v minuto so se približevali Američanom. Tri minute pred koncem so se približali zgolj na tri točke zaostanka, tako da je zadišalo po dramatični končnici, a je takrat pokazal svoje mojstrstvo Stephen Curry. Ostrostrelec Golden State Warriors je s štirimi zaporednimi trojkami, na dvoboju jih je zadel kar osem (met 8/13), poskrbel za varno prednost, Američani pa so nato zmagali z 98:87 in se razveselili petega zaporednega olimpijskega naslova.

Na turnirju so najbolj trpeli v polfinalu proti Srbiji, kjer so zaostajali slabih 36 minut, tokrat pa so proti Francozom vodili večino srečanja in veliko bolj suvereno upravičili vlogo prvega favorita.

Stephen Curry je metal za tri točke 8/13. Foto: Reuters

Pri Američanih so se v napadu izkazali še Kevin Durant in Devin Booker (oba 15) in LeBron James (14), ki je zbral tudi 10 asistenc in 6 skokov. Pod košem je kraljeval Anthony Davis (8 točk in 9 skokov v 20 minutah), pri gostiteljih pa sta najbolj izstopala Victor Wembanyama (26 točk in 7 skokov) ter Guerschon Yabusele (20 točk), dvomestno število točk pa je pri Francozih dosegel le še Nando De Colo (12).

Za ZDA je bila to 36. zmaga na zadnjih 37 tekmah na olimpijskih igrah. Edini poraz v tem času so doživeli v predtekmovanju prejšnjih iger v Tokiu proti Franciji. Prav njo so nato premagali v finalu. Foto: Reuters

ZDA : Francija 98:87 (20:15, 49:41, 72:66) Dvorana Bercy, gledalcev 12.121, sodniki: Conde (Španija), Anaya (Panama), Liszka (Poljska). ZDA: Curry 24, Edwards 8, James 14 (1:1), Durant 15 (2:2), Tatum 2, Embiid 4 (4:4), Holiday 6, Adebayo 2, Davis 8, Booker 15 (1:1).

Francija: Batum 5, Yabusele 20 (7:10), Cordinier (0:2), Fournier 8, De Colo 12 (1:1), Lessort 5 (1:2), Gobert 2, Wembanyama 26 (1:2), Strazel 3, Coulibaly 6. Prosti meti: ZDA 8:8, Francija 10:17.

Met za dve točki: ZDA 18:31, Francija 25:41.

Met za tri točke: ZDA 18:36 (Curry 8, Durant 3, Booker 2, Holiday 2, Edwards 2, James), Francija 9:30 (Wembanyama 3, Fournier 2, Strazel, Yabusele, Batum, De Colo).

Skoki: ZDA 37 (26 + 11), Francija 33 (20 + 13).

Osebne napake: ZDA 17, Francija 16.

Pet osebnih: /.

Jokić proti Nemcem dosegel trojni dvojček

Srbija je v četrtek pokazala, kako se lahko neameriška reprezentanca zoperstavi zvezdnikom iz lige NBA. Na krilih odličnega Nikole Jokića in Bogdana Bogdanovića so parali živce reprezentantom ZDA, ki so šele v zaključku, tudi po nekaterih spornih odločitvah, prišli do pričakovane uvrstitve v finale.

Nikola Jokić je spet blestel na igrišču. Foto: Guliverimage

Srbi so se po težkem porazu pomerili z reprezentanco z Nemčijo. Srbski košarkarji so bili skozi celo tekmo boljša ekipa na igrišču, tako da so se zasluženo veselili tretjega mesta in bronastega odličja. Pri Srbih je najbolj blestel Nikola Jokić, potem ko je dosegel trojni dvojček. Zvezdnik košarkarske lige NBA je na tej tekmi dosegel 19 točk, 12 skokov in 11 asistenc. Na tem turnirju je uspel "triple-double" le še Američanu LeBronu Jamesu, na prejšnjih olimpijskih igrah na Japonskem pa se je pod omenjeni dosežek podpisal slovenski as Luka Dončić.

Zelo razpoložen je bil pri Srbih tudi Vasilije Micić, ki je prav tako dosegel 19 točk. Bogdan Bogdanović se je ustavil pri 16 točkah.

Druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki

Marko Gudurić in Aleksa Avramović sta se tako razveselila zmage nad Nemci. Foto: Reuters Prva četrtina je z izidom 30:21 pripadla Srbom, ki so priborjeno prednost skorajda v celoti zadržali do polčasa (46:38). Izdatnejšo so si priigrali v tretji četrtini, ko so z odločnim začetkom in delnim izidom 6:0 po slabih dveh minutah prišli na +14.

Nemčija se je nato s trojko Andreasa Obsta in košem Franza Wagnerja približala devet točk zaostanka, vendar je s trojko, ukradeno žogo in polaganjem hitro odgovoril Aleksa Avramović in Srbijo vrnil na varnih +14. Z novim košem Avramovića in trojko Ognjena Dobrića je Srbija pet minut pred koncem tretje četrtine pobegnila na +19 (64:45).

Svetovne prvake sta k življenju vrnili trojki Isaaca Bonga in Moritza Wagnerja, po katerih je srbski selektor Svetislav Pešić vzel minuto odmora. Nemci so pritiskali in slabo minuto in pol pred koncem četrtine prišli na minus devet, več od tega pa niso zmogli.

V zadnjih desetih minutah so Srbi ohranili nadzor nad dogajanjem. Bogdan Bogdanović je s trojko, ukradeno žogo in asistenco v protinapadu na polovici četrtine poskrbel za novo dvomestno prednost (87:74). Nemcem je sicer uspelo nekoliko ublažiti poraz, a zmage Srbov resneje niso nikoli ogrozili.

To je sicer druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki, potem ko je leta 2016 v Rio de Janeiru osvojila srebro. Obenem so se z današnjo zmago Nemcem maščevali za lanskoletni poraz v finalu svetovnega prvenstva.