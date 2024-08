Janja Garnbret po prvem delu vodi, Patrik Divkovič obstal v osmini finala

Ob Janji Garnbret za kolajno tudi Pia Babnik

Pia Babnik Foto: www.alesfevzer.com Predzadnji dan iger je v ospredju slovenskih nastopov športna plezalka Janja Garnbret, ki nastopa v finalu kombinacije balvanov in težavnosti. V dopoldanskem delu finala ja Janja Garnbret osvojila tri od štirih balvanov za delni izid 84,4 točke od 100 in po polovici tekmovanja vodi

Na blazine je stopil tekvondoist Patrik Divković, ki pa je tesno izgubil v osmini finala. Od njega je bil boljši Norvežan Richard Andre Ordemann.

Tekmovanje v golfu bosta končali Ana Belac in Pia Babnik, zadnja je bila po polovici oziroma prvih dveh dneh na visokem četrtem mestu, nekaj slabše pa ji je šlo v petek in je nazadovala na 13. mesto. Za bronom zaostaja za pet udarcev.

Najboljša trojica moškega maratona, prvak je z olimpijskim rekordom postal Tamirat Tola. Foto: Reuters

Etiopijec z olimpijskim rekordom prvak v maratonu

Petnajsti, predzadnji dan končnih odločitev bodo podelili 39 kompletov kolajn. Za prvo so se pomerili maratonci, z olimpijskim rekordom 2:06,26 je slavil Etiopijec Tamirat Tola. Na atletskem stadionu bodo zvečer podelili osem kompletov.

Američani in Francozi za košarkarsko zlato

Foto: Reuters Oči bodo usmerjene tudi proti ekipnim športom, še najbolj na košarko, saj se bosta ob 21.30 v finalu pomerili Francija in ZDA.

Gostitelji iger bodo ob 13. uri igrali tudi finale odbojkarskega turnirja proti Poljski, finale pa čaka tudi brazilske in ameriške nogometašice, norveške in francoske rokometašice ter avstralske in španske vaterpolistke. Do rokometnega brona so z zmago nad Švedsko prišle Danke.

Nekaj končnih odločitev bo tudi v boksu, dviganju uteži, rokoborbi in sprintu na mirnih vodah, v boj za medalje pa se bodo podali tudi moški v brejkingu, odbojkarji na mivki in skakalci v vodo na desetmetrskem stolpu. Znani bodo zmagovalci skupinskih sestav v ritmični gimnastiki, ženskega ekipnega turnirja v namiznem tenisu, moškega sodobnega peteroboja, prostega programa parov umetnostnih plavalcev in kolesarjev na stezi.