Danke do brona, Švedinje v solzah. Komu zlato?

Danske rokometašice so osvojile bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Parizu. V odločilni tekmi za tretje mesto so s 30:25 premagala Švedinje.

Danke so ob polčasu vodile s 15:13 in prednost ohranjale tudi ves drugi polčas. Najvišja prednost danske izbrane vrste je slabe štiri minute pred koncem znašala pet golov (27:22), kar je bila tudi končna razlika.

Pri zmagovalkah je bila s petimi goli najučinkovitejša Mie Hojlund, medtem ko je bila pri Švedinjah najučinkovitejša Nathalie Hagman, ki je prav tako zadela petkrat.

Razočarana švedska vratarka Johanna Bundsen. Foto: Reuters Ekipi sta se med sabo pomerili tudi v skupinskem delu, kjer so bile s 25:23 prav tako boljše Danke. V isti skupini je bila tudi Slovenija, ki je na koncu zasedla 11. mesto.

Danke so na olimpijskih igrah osvojile prvo bronasto medaljo, pri čemer se lahko pohvalijo še s tremi zlatimi medaljami, ki so jih osvojile na igrah v Atlanti leta 1996, Sydneyju leta 2000 in Atenah leta 2004.

Obračun za zlato med Norvežankami in Francozinjami se bo začel ob 15. uri.

Finale in tekma za 3. mesto

Sobota, 10. avgust

