"Lahko bi že kaj kmalu v drugem polčasu odločili zmagovalca, pa smo odigrali preveč nedisciplinirano. Morali se bomo pogovoriti in držati dogovorov. Če se jih ne bomo, bomo v finalu izgubili," je bil po tesni polfinalni zmagi Dancev nad slovensko reprezentanco besen selektor aktualnih svetovnih prvakov in olimpijskih podprvakov Nikolaj Jacobsen.

Danska rokometna reprezentanca je imela po 30 minutah petkovega polfinalnega dvoboja olimpijskih iger proti Slovencem vse niti v svojih rokah, nadzirala je potek srečanja, vodila za šest golov, v drugem delu drugega polčasa pa so se varovanci Uroša Zormana z borbeno predstavo povsem približali favoriziranim tekmecem.

Kdo ve, kako bi se srečanje razpletlo, če bi češki sodniški par povsem ob koncu pokazal na sedemmetrovko v slovensko korist. Slovenci priložnosti za izenačenje in podaljšek niso dobili, posledično so favorizirani Skandinavci z 31:30 tretjič zapored napredovali v finale olimpijskih iger.

"Povsem nepotrebno, da je postalo tako tesno"

Selektor Nikolaj Jacobsen si je po sodniški odločitvi, o kateri v danskih medijih ni govora, vidno oddahnil, v pogovoru z domačo sedmo silo pa ni skrival besa nad predstavo izbrancev v drugem polčasu.

Danci bodo še tretjič zapored igrali v finalu. V Riu so bili zlati, v Tokiu srebrni. Foto: Reuters

"Naš drugi polčas je bil preveč nediscipliniran. Imeli smo ogromno priložnosti, da bi že kaj kmalu v drugem polčasu zaključili tekmo, povsem nepotrebno je bilo, da je na koncu postalo tako tesno. Morali se bomo pogovoriti in držati dogovorov. Če se jih ne bomo, bomo v finalu izgubili," je v pogovoru ta TV2 razpredal nekdanji danski reprezentant, ki bo Dance v nedeljo ob 13.30 poskušal popeljati do drugega olimpijskega odličja v zgodovini. Prvega so rokometaši osvojili pred osmimi leti v Riu, v Tokiu pa so so jih v finalu premagali Francozi.

"Vsak lahko odigra bolje"

Mikkel Hansen bo z nedeljskim finalom končal bogato kariero. Bo še drugič olimpijski prvak? Foto: Reuters Nedeljska tekma bo zadnja v bogati karieri Mikkela Hansna, ki je z Dansko že osvojil vse, kar se je dalo: bil je olimpijski, svetovni in evropski prvak.

36-letniku v zadnjih trenutkih ni uspelo s sedmih metrov premagati Klemna Ferlina, z golom bi poskrbel za mirnejše nadaljevanje, tako pa je bilo vroče vse do zadnje sekunde.

"Večino srečanja smo zelo dobro obvladali, nadzorovali potek srečanja, potem pa je postalo malo nervozno. Vsi smo videli, kaj se je zgodilo na koncu. Moj met ni bil najboljši. Nekako sem upal, da se bo vratar postavil podobno, kot se je pri mojem zadnjem strelu, a se ni. Prav vsak od nas lahko igra bolje in bo v finalu to tudi moral narediti bolje," pa je za dr.dk dejal rokometni zvezdnik.

Danci se bodo za zlato v nedeljo bo 13.30 pomerili z Nemci, ki so bili do zdaj tako kot njihovi tekmeci enkrat olimpijski prvaki, in sicer daljnega leta 1936.

Še pred tem se bosta ob 9. uri pomerili Slovenija in Španija.