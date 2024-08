Janja Garnbret zdržala pritisk in osvojila nov naslov olimpijske prvakinje!

V ŽIVO: športno plezanje, kombinacija, finale (Ž)

13.22 - Pleza Janja Garnbret! In to kako! Do zlate olimpijske medalje! Srebro je osvojila Američanka Brooke Raboutou, bron pa Avstrijka Jessica Pilz.

Foto: Reuters

Foto: Reuters 13.18 - Odlično se je v steni za težavnost znašla tudi Avstrijka Jessica Pilz, ki bo danes najmanj druga. Dosegla je 88.1 točke, skupaj z balvanskim delom 147.4 točke.

13.10 - Američanka Brooke Raboutou, ki je bila po balvanih najbližje Janji Garnbret, je z 72 točkami v težavnosti in skupnim izkupičkom 156 točk, že osvojila olimpijsko kolajno, čaka le še na barvo kovine.

13.05 - Japonka Ai Mori je z izjemnim plezanjem v težavnosti močno popravila vtis iz balvanskega dela. Svetovna prvakinja v težavnosti iz Berna je zbrala kar 96.1 točko (od 100 možnih), kar skupaj z balvani znaša 135.1 točke.

Ai Mori je potrdila svojo izjemnost v težavnostnem plezanju. Foto: Reuters 12.58 - Zelo hitro se je poslovila domačinka Oriane Bertone, ki je hitro zdrsnila s stene in zbrala le 45 točk, skupaj z balvani je to 104.5 točke.

12.53 - S svojim nastopom je opravila tudi Avstralka Oceania Mackenzie, ki je močnejša v balvanskem plezanju, medtem ko v težavnosti ni tako suverena. V drugem delu finala je zbrala 45.1 točke, prav toliko kot v balvanskem delu, kar ji je skupaj prineslo 104.8 točke.

Tudi finale športnega plezanja poteka pred polnimi tribunami. Foto: Reuters 12.47 - Tudi Britanka Erin McNiece se je dobro znašla v steni za težavnost. Priplezala je do oprimka za 68.1 točko, kar ji je skupaj z balvanskim delom prineslo 127.6 točke in vodstvo v finalu.

12.35 - Nadaljujemo z drugim delom finala v olimpijski kombinaciji. Tekmovalke so si že ogledale smer. Kot prva se je v steno podala Korejka Chaehyun Seo, ki pa ima zaradi slabšega balvanskega dela zelo slabo izhodišče za težavnostno preizkušnjo. Pričakovano ji je šlo v težavnosti precej bolje, zbrala je 76.1 točke, kar skupaj z balvani znaša 105 točk.

Janja Garnbret med ogledom smeri za težavnost. Foto: Reuters

TEKMOVALKA BALVANSKI DEL TEŽAVNOSTNI DEL* SKUPAJ J. Garnbret (SLO) 84.4 točke 84.1 168.5 B. Raboutou (ZDA) 84.0 72.0 156.0 O. Mackenzie (AUS) 59.7 45.1 104.8 O. Bertone (FRA) 59.5 45.0 104.5 E. McNiece (VB) 59.5 68.1 127.6 J. Pilz (AUT) 59.3 88.1 147.4 A. Mori (JAP) 39.0 96.1 135.1 C. Seo (KOR) 28.9 76.1 točke 105.0

* - pravkar poteka težavnostni del finala

11.40 - Tudi Janja Garnbret je imela precej težav na zadnjem balvanu. Osvojila je drugo cono (9.6) in skupaj zbrala 84.4 točke, kar je le štiri desetinke več od njene prijateljice Brooke Raboutou (84 točk), kar obeta hud obračun v nadaljevanju dneva. Kot kaže si je slovenska šampionka na zadnjem balvanu nekoliko poškodovala sredinec na levi roki. Upamo, da bo pred drugim delom finala dobila pomoč fizioterapevta, ki jo spremlja na prizorišču.

Foto: Reuters 11.35 - Četrti balvanski izziv je pretrd oreh tudi za Američanko Brooke Raboutou, ki je pred tem brez težav preplezala prve tri balvane. Na zadnjem je zmogla do druge cone (pet poskusov ji je prineslo 9.6 točke), kar pomeni, da balvanski del finala zaključuje s 84 točkami. Tudi Avstrijka Jessica Pilz je imela obilo težav. Priplezala je zgolj do prve cone, kar ji je prineslo 4.8 točke. Po balvanskem delu ima na svojem računu 59.3 točke.

11.25 - Janja Garnbret in Oriane Bertone, tekmovalki, ki pri navijačih v Parizu spodbudita najbolj glasno navijanje, sta istočasno na prizorišču. Garnbretova je tretji balvan, ki je bil izjemno fizičen, (edina) splezala v prvem poskusu (25 točk), medtem ko je Francozinja na zadnjem balvanu priplezala zgolj do druge cone (9.6), ni pa zmogla do vrha. Medte je z balvanskim delom opravila Japonka Ai Mori, ki se je mučila tudi na zadnjem balvanu. Splezala je zgolj do prve cone in zbrala 4.5 točke. Balvanski del ji je prinesel samo 39 točk, kar pomeni, da se ji olimpijska medalja odmika.

Avstrijka Jessica Pilz Foto: Reuters

11.12 - Japonka Ai Mori, ki ni uspela splezati prvega balvana, v drugem pa je zmogla do druge cone, je presenetila na tretjem balvanu in ga do zdaj edina splezala do vrha. Potrebovala je dva poskusa, kar ji je prineslo 24.8 točke. Odlične predstave še naprej kaže Američanka Brooke Raboutou. Tudi njej je na tretjem balvanu uspelo doseči vrh, in to že v drugem poskusu (24.9).



11.05 - Tudi Avstrijki Jessici Pilz je uspelo razrešiti drugi balvanski izziv. Za vrh je potrebovala pet poskusov, kar ji je prineslo 24.6 točke. Tudi Janja Garnbret je na vrhu, potrebovala je dva poskusa, kar ji je odneslo dve desetinki točke (24.8).

Američanka Brooke Raboutou Foto: Reuters 10.52 - Če sta bila prva dva balvanska izziva za večino finalistk mačji kašelj, je tretji balvan očitno precej težji zalogaj. Korejka Seo je prva okusila težavnost balvana, uspelo ji je splezati zgolj do prve cone, kar ji je prineslo 4.8 točke. Precej težav je imela tudi Britanka Erin McNiece, ki je ostala brez točk. Medtem je Američanka Raboutou v drugem poskusu osvojila vrh drugega balvana in osvojila 24.8 točke.

10.48 - Navijači so dočakali tudi prvo damo športnega plezanja Janjo Garnbret. Kot kaže, je odlično razpoložena, čez prvi balvan se je sprehodila kot za šalo in osvojila 25 točk.

Avstralka Oceania Mackenzie Foto: Reuters

10.45 - Navijačem se je že predstavila Američanka Brooke Raboutou in v prvem poskusu dosegla vrh (25 točk). Medtem je na drugem balvanu plezala Britanka Erin McNiece in tudi tokrat brez težav osvojila vrh (25 točk). Uspešna je bila tudi Avstrijka Jessica Pilz, vrh prvega balvana je dosegla v drugem poskusu (24.9). Na drugem balvanu je bila uspešna tudi Avstralka Oceania Mackenzie. Za vrh je potrebovala dva poskusa (24.8).

Domačinka Oriane Bertone Foto: Reuters

10.40 - Japonka Ai Mori, specialistka za težavnost, je imela zaradi svoje nizke postave obilo težav že z vstopom v steno in na koncu prvi izziv končala brez točk. Korejka Chaehyun Seo je medtem že opravila z drugim balvanskim izzivom. Osvojila je eno cono in zbrala 4.8. točke.

10.34 - S prvim balvanom je uspešno opravila 20-letna Britanka Erin McNeice. Vrh je dosegla v drugem poskusu, kar ji je prineslo 24.9 točke. Ekspresno hitro je z balvanskim izzivom opravila tudi Avstralka Ocenia Mackenzie, specialistka za balvansko plezanje. Vrh je dosegla v prvem poskusu in zbrala 25 točk. Prepričljiva je bila tudi domačinka Oriane Bertone. Tudi ona je vrh dosegla v prvem poskusu, kar ji je prineslo 25 točk.

Britanka Erin McNeice je tudi danes odlično razpoložena. Foto: Reuters 10.30 - Prva se je v prvi balvan podala 20-letna Korejka Chaehyun Seo, osma z olimpijskih iger v Tokiu, a ji ni uspelo doseči vrha, ki prinaša 25 točk. Z osvojeno drugo cono v osmih poskusih je zbrala 9.5 točke. Janja Garnbret se bo v steno podala kot zadnja.

Foto: Reuters

10.15 – V plezalnem centru Le Bourget so že predstavili vseh osem finalistk, zdaj imajo nekaj minut za ogled balvanov. V prvem delu finala jih čakajo štirje balvanski problemi, v drugem delu, ki se bo začel ob 12.35, pa smer v težavnostnem plezanju. Roman Krajnik, trener najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret, si želi čim težjih postavitev.

Plezalke bodo imele spet močno navijaško podporo s tribun. Foto: Reuters