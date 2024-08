Lydia Ko zlata, Pia Babnik končala izven dvajseterice, Ana Belac v zadnji četrtini

Novozelandka Lydia Ko je po srebru v Rio de Janeiru in bronu v Tokiu dočakala tudi zlato olimpijsko medaljo. V Parizu je z dvema udarcema prednosti prehitela Nemko Esther Henseleit, tretja pa je bila Kitajka Lin Xiyu. Slovenski golfistki Pia Babnik in Ana Belac sta končali daleč od medalj. Babnikova je zadnji dan igrala udarec nad parom igrišča in zasedla 22. mesto, Belac pa je ponovila 76 udarcev iz tretjega dne in je Pariz zapustila na 49. mestu.