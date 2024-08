Prvi mož slovenskega jadranja: Toni Vodišek je mladi generaciji pokazal pot do uspeha

Predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS) Samo Lozej je po osvojitvi srebrne medalje Tonija Vodiška na olimpijskih igrah v Franciji v formuli kite dejal, da so s tem v zvezi izpolnili napovedi pred igrami, obenem pa so stopili na pot pomladitve pred naslednjimi OI v Los Angelesu 2028.

"Prek televizijskega zaslona sem spremljal dogajanja v olimpijski marini v Marseillu. Ni se sicer vse izšlo, kot bi se lahko, toda Vodišek je osvojil srebro. To je velik dosežek. Šele četrtič v zgodovini slovenskega jadranja se ekipa v domovino vrača z olimpijsko medaljo," je uvodoma izpostavil Samo Lozej.

Po rednem delu tekmovanje je bil prvi Toni Vodišek, kar se je v boju za odličja na koncu izkazalo za odločilno, saj je v finale prinesel dve zmagi, eno pa Singapurec Maximilian Maeder, drugi v rednem delu in dvakratni zaporedni svetovni prvak.

Na zmagovalnem odru so se zvrstili predstavniki Slovenije, Avstrije in Singapurja. Foto: Reuters

"Škoda, da Vodišek ni uspel še enkrat zmagati, obenem pa tudi srebro ni bilo lahko osvojiti. Marsikaj se je dogajalo na regatnem polju in izven njega. A je Vodišek dokazal, da je zelo dober športnik, tudi psihično dovolj trden, da je uspešno prestal vse ovire," je ocenil Lozej.

Zmagal je Avstrijec Valentin Bontus, ki se je v finale prebil po polfinalni zmagi v skupini, v finalu pa je dobil vse tri plove. "Vse čestitke Bontusu, ki je dominiral zadnje tri dni na regatnem polju. Obenem pa Vodišek ni podlegel pritisku, ki so ga izvajali tekmeci, ki so zaradi njegove prednosti iskali priložnost, da ga oslabijo," je povedal predsednik JZS. Napovedal je, da si je Vodišek ne le tlakoval pot do naslednjih OI v Los Angelesu, ampak je tudi mladi generaciji naših jadralcev na teh OI pokazal pot do uspeha.

Toni Vodišek želi braniti slovenske barve tudi na naslednjih olimpijskih igrah, ki jih bo leta 2028 gostil Los Angeles. Foto: Anže Malovrh/STA

"Imeli smo najštevilčnejšo jadralno ekipo po Atenah pred dvema desetletjema, skoraj vsi so zelo mladi. Razen posadke v mešanem razredi 470 smo imeli na igrah v francoski prestolnici generacijo ne le za naslednje OI, ampak tudi za kakšno naprej. Zagotovo je ta olimpijska preizkušnja mnogim vlila dodatno energijo, da splača nadaljevati s trdim delom. Zagotovo pa bo zveza Vodišku in ostalim nudila pomoč tudi v prihodnje. Upam samo, da bomo sklenili dogovore s pokrovitelji zveze za naslednje obdobje," si je zaželel Lozej.