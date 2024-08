"Ni le naporen dan, to je naporen teden, mesec in naporna leta. Misli smo strnili, pritisk je šel stran. Super je, smo veseli, zadovoljni," je po osvojenem srebru dejal starejši Vodišek. "Medalja je naša, v Kopru, v Sloveniji. Hvala, da ste verjeli, hvala, da ste nas podpirali. Mi gremo naprej, manjka nam ena stopnička. Los Angeles vidimo se," je misli usmeril že proti naslednjim igram.

Poudaril je, da čeprav je jadranje posamični šport, tekmovalec v tem ni sam. "Toni ni sam, zraven je velika ekipa, veliko ljudi, pomagačev, fantov je tukaj, imamo francosko ekipo, imamo Avstralce v ekipi, imamo Slovence doma, ki nam pomagajo v različnih situacijah, lahko jih vse naštevamo," so besede letele iz Rajka Vodiška, ki je še poimensko naštel nekaj tistih, ki so pomagali pri uspehu.

Želel je, da se zaveda, kaj pomeni trdo delo

Izpostavil je tudi pozitivno energijo, veseli pa ga, da ga je "učenec" prehitel. "Kot oče in trener si želim, da te sin ali učenec nadgradi. To me je že davno. Izkazalo se je, da je boljši izdelek kot jaz. To je bila tudi prvotna moja želja, da ustvarimo enega odgovornega delovnega fanta, marljivega, ki se zaveda kaj pomeni trdo delo. Tu so sadovi, ki jih pobira," je zaključil Rajko Vodišek.

Toni Vodišek je v današnjem finalu discipline formula kite, ki je bila prvič na sporedu iger, zaostal le za Avstrijcem Valentinom Bontusom. Ta je v finalu osvojil vse tri izpeljane regate in s tem preskočil Slovenca, ki je pred tem bil najboljši v kvalifikacijskih regatah.

S tem je Koprčan osvojil 30. slovensko medaljo na poletnih olimpijskih igrah od osamosvojitve in četrto za jadranje v tem času. Prve tri je pred tem med 2004 in 2016 osvojil Vasilij Žbogar.

Preberite še: