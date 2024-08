Norvežanke že tretjič na olimpijskem prestolu, Francozinje nemočne

Norvežanke so nove olimpijske prvakinje v rokometu, V finalu so nadigrale Francozinje in jih po odlični predstavi zlasti v drugem polčasu premagale z 29:21. Dvoboj za tretje mesto je pripadel Dankam, Švedinje pa so se morale zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom.

Norvežanke in Francozinje v zadnjih dveh desetletjih krojijo vrh v ženskem rokometu, v današnjem finalnem dvoboju v Lillu pa so smetano pobrale Skandinavke. Za Norvežanke je to tretje odličje najbolj žlahtnega leska po Pekingu 2008 in Londonu 2012, srebro so osvojile v Seulu 1988 in Barceloni 1992, bron pa v Sydneyju 2000, Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021. Osmoljenke današnje finalne tekme ostajajo pri zlati kolajni iz Tokia 2021, poleg letošnjega srebra imajo še bron iz Rio de Janeira 2016.

Na letošnjem olimpijskem turnirju so premierno nastopile tudi slovenske rokometašice in osvojile končno 11. mesto.

Norveška : Francija 29:21 (15:13) Stadion Pierre Mauroy, gledalcev 26.664, sodnika: Garcia in Marin Lorente (oba Španija). Norveška: Lunde, Solberg-Oesthassel, Kristiansen, Aardahl, Skogrand 2, Moerk 3 (2), Oftedal 5, Brattset Dale 6, Breistoel, Jacobsen, Herrem 3, Solberg-Isaksen 2, Reistad 8, Rushfeldt Deila. Francija: Glauser, Sako, Nocandy 1, Toublanc 1, Valentini 2, Lassource, Flippes 5, Kanor 5, Horaček 4 (4), Foppa 3, Nze Minko, Granier 2, Bouktit, Grandveau. Sedemmetrovke: Norveška 4 (2), Francija 5 (4).

Izključitve: Norveška 6, Francija 0 minut.

Rdeči karton: /.

Francozinje so silovito odprle finali dvoboj, po vodstvu s 3:0 pa so pravo delovno temperaturo dosegle tudi Norvežanke in v deveti minuti prvič izenačile na 4:4. Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi, razlika med finalistkami nikoli ni znašale več kot dva zadetka.

V drugi polovici tekme so izbranke islandskega strokovnjaka na norveški klopi Thorirja Hergeirssona še povečale "frekvenco svojih obratov" in v 42. minuti povedle za šest golov (21:15). Minuta odmora legendarnega francoskega selektorja Olivierja Krumbholza ni spremenila razmerja moči na igrišču. Prednost Norvežank je v 49. minuti znašala sedem zadetkov (24:17), tako da so brez stresnih trenutkov zanesljivo osvojile tretje zlato olimpijsko odličje.

44-letna norveška vratarka Katrine Lunde je zbrala 12 obramb. Foto: Reuters

Pri Norvežankah je bila najbolj učinkovita Henny Reistad z osmimi goli, 44-letna vratarka Katrine Lunde je zbrala 12 obramb, Orlane Kanor pa je za blede Francozinje dosegla pet zadetkov.

Skandinavski obračun za bron pripadel Dankam



Danke so ob polčasu vodile s 15:13 in prednost ohranjale tudi ves drugi polčas. Najvišja prednost danske izbrane vrste je slabe štiri minute pred koncem znašala pet golov (27:22), kar je bila tudi končna razlika.

Veselje Dank po zmagi nad Švedinjami. Foto: Reuters

Pri zmagovalkah je bila s petimi goli najučinkovitejša Mie Hojlund, medtem ko je bila pri Švedinjah najučinkovitejša Nathalie Hagman, ki je prav tako zadela petkrat.

Razočarana švedska vratarka Johanna Bundsen. Foto: Reuters Ekipi sta se med sabo pomerili tudi v skupinskem delu, kjer so bile s 25:23 prav tako boljše Danke. V isti skupini je bila tudi Slovenija, ki je na koncu zasedla 11. mesto.

Danke so na olimpijskih igrah osvojile prvo bronasto medaljo, pri čemer se lahko pohvalijo še s tremi zlatimi medaljami, ki so jih osvojile na igrah v Atlanti leta 1996, Sydneyju leta 2000 in Atenah leta 2004.

