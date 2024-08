Mama Janje Garnbret: Sem najbolj srečna mama na svetu

Pariške igre še bolj stresne kot tokijske

Mama dvakratne olimpijske prvakinje v športnem plezanju je priznala, da so letošnje olimpijske igre, kjer je plezanje drugič del olimpijskega programa, zanjo in moža Vilija še bolj stresne kot so bile tiste v Tokiu.

"Že ves teden sva v nekakšnem pričakovanju. Bila sva živčna, v stresu in vse, kar paše zraven. Lahko rečem, da je bilo bolj stresno kot pred tremi leti, ne samo zato, ker je Janja letos branila olimpijski naslov, ampak tudi zato, ker smo zdaj bolj vedeli, kako vse skupaj na olimpijskih igrah poteka, in ker sem tri leta starejša kot takrat (smeh). Se mi je pa zjutraj zdelo, da po izrazu na obrazu ni bila najbolj taprava Janja, vsaj tako se mi je zdelo. In ob tem mi je bilo seveda težko, ker vem koliko je garala za to zlato medaljo, koliko si jo je želela in kakšen pritisk si je naložila. Že zjutraj me je stiskalo v želodcu, nakar se je zgodilo še tisto s prstom, in takrat sem si rekla, joj no, pa kako je to mogoče, kaj če ne bo več mogla nadaljevati … Potem pa ne samo da je nadaljevala, tudi zmagala je. Z možem sva se na koncu tako razjokala, da težko povem," je dogajanje med in po tekmi osvežila Darja Garnbret, ki je letos za razliko od Tokia, ko sta si z možem olimpijsko tekmo v družbi navijačev ogledala na glavnem trgu v Slovenj Gradcu, plezalno preizkušnjo spremljala pred televizorjem.

Tudi mami se je odvalil kamen od srca

"Mislim, da sem pri spremljanju tekme potrebovala duhovni mir, ker je bilo res neznosno stresno. Zdaj ko je vsega konec lahko mirno rečem, da sem najbolj srečna mama na svetu, ponosna sem do vesolja in nazaj, in tudi meni se je, tako kot Janji, danes odvalil kamen s srca," je priznala mama kraljice plezanja, ki se strinja, da je v zlati olimpijski mozaik najboljše plezalke na svetu ogromen delež prispeval tudi njen trener Roman Krajnik. "Ne vem, če kdo ve, koliko truda je v vse skupaj vložil Roman, no saj sta se oba, ampak on ni samo trener, on Janjo pripravlja tudi po psihološki plati."

Sprejemi v prihodnjih dneh

Za Garnbretovo se z olimpijsko medaljo obveznosti še ne bodo končale. Navijači boste njo in ostale olimpijce lahko pozdravili v ponedeljek, ko bo na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 20.00 sprejem. Prvi dami športnega plezanja dobrodošlico pripravljajo tudi v domačem okolju. Najprej jo bodo v torek pozdravili v Slovenj Gradcu, nato pa še v soboto, 17. avgusta ob 16.00, v njenem domačem Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

