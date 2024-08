Čustveni trener Janje Garnbret razkril, kaj se je dogajalo v ozadju olimpijskega trilerja

Po novi veliki zmagi ni bila čustvena samo Janja Garnbret , ki je po Tokiu tudi v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje, ampak tudi njen trener Roman Krajnik. Priznal je, da je bila današnja tekma zanj in njegovo varovanko res zelo velik test. "Ne vem, koliko ljudi je na tem svetu, ki razumejo, kaj Janja prestaja na tekmi, še posebej na tekmi, kot so olimpijske igre. Da zna pod pritiskom, ki ji ga naložijo mediji in publika, še posebej pa si ga ona sama, prikazati tako predstavo, je nekaj neverjetnega. Vsa čast," se ji je poklonil trener.

"V prvem delu finala je bilo vse super, ogrevanje, balvani, vse do zadnjega balvana, ko si je, tik preden je želela v nov gib, zataknila prst. Takoj sem videl, da je nekaj narobe. Ko se je vrnila z balvanov, je jokala, in takrat sem jo vprašal, če smo zaključili s tekmovanjem. Še enkrat več je pokazala, česa vsega je sposobna in da gre lahko čez sebe, ker si je te zlate medalje resnično želela. Kapo dol za še eno neverjetno predstavo, ne vem, kaj naj še rečem na to," je bil med zadrževanjem solz iskren trener Roman Krajnik.

Na vprašanje, kaj točno se je dogajalo po balvanskem delu, ko smo trepetali zaradi morebitne poškodbe prsta, je Krajnik razkril, da se niti nista kaj veliko pogovarjala. "Samo spogledala sva se in ko je šla prvič v steno, je bilo videti, da je vse okej, ko se je vrnila, je priznala, da v prstu čuti napetost, kar pomeni, da prst ni bil v najboljšem stanju. K sreči je bilo že pri naslednjem obisku stene bolje. Takrat sem ji rekel, naj samo uživa do konca, potem pa bo, kar bo."

Veselje v slovenskem taboru. Foto: www.alesfevzer.com

Nadnaravna sposobnost soočanja s pritiskom

Krajnik se je dotaknil tudi Janjine nadnaravne sposobnosti soočanja s pritiskom. "Ne vem, koliko ljudi je na tem svetu, ki razumejo, kaj Janja prestaja na tekmi, še posebej na tekmi, kot so olimpijske igre. Da zna pod pritiskom, ki ji ga naložijo mediji in publika, še posebej pa si ga ona sama, prikazati tako predstavo, je nekaj neverjetnega. Vsa čast," se ji je poklonil. Dodal je še, da sta letos v priprave vložila ogromno dela, ne samo v balvane, ampak tudi v težavnost, saj je ocenil, da bi tukaj konkurenca lahko bila najtesneje skupaj. Na koncu si je zaželel le, da uživamo v tem, kar se dogaja v sedanjosti, in pozabimo na vse, kar je bilo.

Slovenski navijači bodo Janjo Garnbret lahko videli v steni na tekmi svetovnega pokala v Kopru, ki bo na sporedu 6. in 7. septembra.

