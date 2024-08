Bron Brazilkam, finale v nedeljo

Brazilke so obogatile svojo zbirko olimpijskih odličij. Dvema zlatima iz 2008 in 2012, srebrni iz 2020 ter bronastima iz 1996 in 2000 so tokrat dodale še en bron. Proti Turčiji, ki je že z uvrstitvijo v polfinale izboljšala svojo prejšnjo najboljšo olimpijsko uvrstitev (5. mesto), so v prvem nizu bile izenačen boj z menjavami v vodstvu do 20:20, sama končnica pa je pripadla Brazilkam s tremi zaporednimi točkami. Niz je z blokom uspešno končala Thaisa Daher de Menezes.

Tudi drugi niz je prinesel točke v serijah. Najprej so s 4:0 povedle Brazilke, Turkinje pa so takoj odgovorile in izenačile na 5:5. Slednje so nato imele pobudo in kar zajetno prednost tudi štirih točk, v končnici pa so zobe spet pokazale Brazilke, ki so izenačile pri 20:20. Prvo zaključno žogo pa so vendarle dobile Turkinje, a je niso unovčile, tako kot svoje niso Brazilke, boj na razliko pa sta odločili dve napaki turškega bloka.

V tretjem nizu sta bili ekipi ena ob drugi vse do končnice, to pa so takrat bolje odigrale turške odbojkarice, povedle s 24:20, Derya Cebecioglu pa je z dobrim napadom niz končala pri 25:22. Četrti niz pa je bil v domeni Brazilk, ki so povedle s 16:9, nato pa prednost do konca še povečale. Gabriela Braga Guimaraes je pri zmagovalkah prednjačila z 28 točkami, dve manj je pri poraženkah zbrala Melissa Teresa Vargas. V polfinalu je ekipa ZDA odpravila Brazilijo s 3:2, Italija pa je s 3:0 izločila Turčijo.

Finale bo v nedeljo ob 13.00. ZDA bodo lovile drugo zaporedno zlato olimpijsko kolajno, pri čemer imajo še srebra iz 1984, 2008 in 2012 ter brona iz 1992 in 2016, Italija pa je že prišla do največjega uspeha na OI, pred tem je bila trikrat peta.