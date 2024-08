Slovenskim odbojkaricam zmaga in remi z Belgijo

Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, so v Ljubljani odigrale prijateljski tekmi z Belgijkami. Na prvi so slavile s 3:1 (21, -17, 23, 21), druga se je končala z 2:2 (21, -19, 22, -19). Nov preizkus dekleta čaka v petek in soboto proti Romunkam.

lovenke so v sklopu priprav na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, ki jih čakajo konec avgusta, ko se bodo v Ljubljani pomerile z Izraelkami in Estonkami, prvi prijateljski tekmi odigrale minuli konec tedna, ko so v Črnučah gostile Madžarke in se veselile dveh zmag.

Tokrat so dekletom dvakrat nasproti stale Belgijke, slovenski selektor Alessandro Orefice, ki ima v ekipi kar nekaj težav s poškodbami, pa ni mogel računati na Mirto Velikonja Grbac, ki okreva po izpahu prsta, ter na Katjo Banko in Seleno Leban, ki imata težave z mišicami. Na prvi tekmi zaradi študijskih obveznosti ni bilo niti Anje Mazej, zato sta vlogo proste igralke izmenjaje prevzeli Fatoumatta Sillah in Mija Šiftar.

Oba obračuna je Orefice sicer začel s podajalko Evo Pavlović Mori, korektorico Evo Zatković, srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Niko Milošič ter sprejemalkama Loreno Lorber Fijok in Mijo Šiftar, z videnim na obeh obračunih pa je bil slovenski strateg precej zadovoljen.

Foto: Aleš Oblak

"Vesel sem, ker dobro napredujemo, čeprav moram reči, da sem to tudi pričakoval. Belgija ima močnejšo zasedbo, kot jo je imela Madžarska prejšnji teden, zato se je še toliko bolj videlo, da smo kar precej dvignili svojo raven. V veliko večji meri se lahko posvečamo tudi taktiki, preizkušamo novosti v našem sistemu igre, predvsem pa sem vesel, da smo zelo napredovali pri sprejemu in v igri za menjavo," je dejal selektor za Odbojkarsko zvezo Slovenije.

"Še vedno je kar nekaj prostora za napredek in še vedno moramo trdo delati, da bomo tako individualno kot ekipno posamezne stvari še izboljšali. To moramo imeti ves čas v mislih in vsak od nas mora prispevati svoj delež. Mislim, da nam je to doslej dobro uspevalo in prepričan sem, da bomo konec avgusta, ko bo to najbolj potrebno, v najboljši formi," je dodal.

Orefice je svojim igralkam namenil dva dni počitka, nato pa se bodo v torek spet zbrale v Ljubljani in se pripravile na zadnji prijateljski tekmi, ki ju bodo v petek in soboto odigrale proti Romuniji.