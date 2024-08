Slovenske odbojkarice so priprave na prvi del kvalifikacij za EuroVolley 2026 začele 14. julija v Kranjski Gori. Italijan na slovenski klopi Alessandro Orefice takšnih težav s številom odpovedi kot v prvem delu reprezentančne sezone, ko so Slovenke nastopile v zlati evropski ligi, tokrat nima, še vedno pa ekipa ni v popolni zasedbi: "Na žalost na pripravah nimamo vseh igralk, ki bi si jih želeli, nekaj težav pa imamo tudi s poškodbami. Na srečo po poškodbi prsta dobro okreva Mirta Velikonja Grbac, a do tekem verjetno še ne bo nared. Upam, da nas bo ta konec tedna na tekmi z Belgijo prišla spodbujat Maša Pucelj, ki prav tako okreva po poškodbi in je za to reprezentanco zelo pomembna igralka. V reprezentanci sem si želel Polono Frelih in Žano Godec, a sta še vedno poškodovani, Tia Koren pa je ponovno zavrnila moje vabilo. Zaradi vsega navedenega nam bodo po koncu evropskega prvenstva do 20 let, ki trenutno poteka v Bolgariji, na pomoč prišle mladinske reprezentantke Eva Kneževič, Lira Pukl Verdel in Tani Jurič. Glede na vse, kar se dogaja, zares upam, da bo kmalu prišel čas, ko se bodo slovenske igralke, sploh mlajše, začele zavedati, kako pomembno je vabilo v reprezentanco in kakšna čast je nositi reprezentančni dres."

Orefice, ki je po dveh tednih treningov na Gorenjskem izbrano vrsto nato zbral v Ljubljani, je s pogoji za delo v črnuški dvorani in tudi z realizacijo načrta, ki ga je zastavil, zadovoljen: "Zelo sem zadovoljen z našim dosedanjim delom in napredkom, tako individualnim kot ekipnim. Še posebej pa sem zadovoljen, da vodim dekleta, ki so med seboj vedno bolj povezana in ki imajo na igrišču vse boljšo kemijo. Menim, da so tudi igralke začele verjeti v svoj potencial. Lahko rečem, da smo po štirih tednih priprav začeli igrati dobro odbojko."

Foto: Aleš Oblak

Novega testa se veseli

Slovenijo po prvih pripravljalnih tekmah in dveh zmagah prejšnji konec tedna že v petek in soboto čaka nov preizkus. V Ljubljani bodo namreč gostile Belgijke, ki so v letošnji zlati ligi osvojile bronasto odličje. Orefice se novega testa že veseli: "V tem tednu sem od igralk pričakoval maksimalno predanost delu. Šlo je namreč za zelo pomemben teden, v katerem se nismo več toliko posvečali telesni pripravljenosti, ampak predvsem tehniki in taktiki, na vrsti so bile tudi že prve videoanalize. Dekleta so doslej dala vse od sebe in prepričan sem, da bo enako tudi v nadaljevanju priprav. Naš glavni cilj je, da se posvečamo predvsem sebi in svoji igri in se ne oziramo toliko na nasprotnice. Pripravljalne tekme so zelo dober trening, ki ga moramo izkoristiti za to, da igramo brez pritiska, v določenih situacijah tudi več tvegamo in stopimo iz t. i. cone udobja. Pričakujem dve konsistentni tekmi, na katerih lahko še izboljšamo svoj sistem igre, še posebej igro za menjavo."

Slovenke prva tekma z Belgijo čaka v petek, 9. avgusta, ob 18. uri, druga medsebojna tekma v Športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah pa bo dan kasneje ob 16. uri. Pred prvo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo, ko se bodo naša dekleta 27. avgusta v Ljubljani pomerila z Izraelkami, se bo reprezentanca še dvakrat udarila z Romunkami.