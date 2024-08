Slovenke na preizkusu dvakrat premagale sosede

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na avgustovske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026 v Ljubljani odigrala dve pripravljalni tekmi z Madžarsko. Na obeh so bile slovenske odbojkarice boljše s 3:0 v nizih, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice se od 14. julija pripravljajo na kvalifikacije za EP, ki jih bodo konec avgusta igrale v Ljubljani. Pomerile se bodo z Izraelkami in Estonkami. Prvi test pripravljenosti so varovanke italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja proti Madžarkam opravile z dvema zmagama.

Na prvi tekmi, na kateri je Orefice priložnost za dokazovanje uvodoma ponudil podajalki Evi Mori, korektorici Evi Zatković, sprejemalkama Loreni Lorber Fijok in Miji Šiftar, srednjima blokerkama Saši Planinšec in Niki Milošič ter prosti igralki Anji Mazej, so bile Slovenke prepričljivejše.

S servisi in z bloki so v uvodnih dveh nizih tekmicah povzročale kar nekaj težav, prvega so dobile s 25:16, v drugem pa so Madžarkam prepustile le 13 točk. Madžarke pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija so bile nekoliko nevarnejše le v tretjem, v tem je Orefice preizkusil še prosto igralko Katjo Banko in sprejemalko Seleno Leban, niz je začela tudi Fatoumatta Sillah. Slovenke so zadnji niz dobile s 25:23.

Foto: Aleš Oblak/OZS

Drugi obračun je slovenska vrsta začela v enaki postavi, le na mestu libera je začela Banko. V prvih dveh nizih so Madžarke igrale precej bolje in Slovenkam povzročale nemalo težav. Po preobratih so uvodni niz dobile Slovenke s 26:24. Po zaspanem začetku so tudi drugega dobile z enakim izidom, zadnjega, kjer je Orefice znova menjal, pa s 25:20.

"Za zdaj je še prezgodaj, da bi igrali dobro odbojko, saj se prvenstveno še vedno posvečamo telesni pripravi in smo doslej le en trening v celoti posvetili uigravanju. O kakšni posebni kakovosti tako še ne moremo govoriti, sem pa zelo zadovoljen s kemijo in z vzdušjem, ki ju imamo v ekipi," je za OZS dejal italijanski strateg.

"Zame je izjemno pomembno tudi vzdušje v ekipi, še posebej za to obdobje priprav. Na tem moramo graditi in če bo vzdušje ostalo takšno, kakršno je zdaj, bo temu sledila tudi naša raven odbojke," je še dodal Orefice. Foto: Aleš Oblak/OZS

"Zame je izjemno pomembno tudi vzdušje v ekipi, še posebej za to obdobje priprav. Na tem moramo graditi in če bo vzdušje ostalo takšno, kakršno je zdaj, bo temu sledila tudi naša raven odbojke," je še dodal Orefice.

Slovenke novi pripravljalni tekmi čakata v petek in soboto, 9. in 10. avgusta, ko se bodo v Ljubljani pomerile z Belgijkami. Pred kvalifikacijskima tekmama, ki bosta 27. in 29. avgusta, pa se bodo Slovenke merile še z Romunkami.