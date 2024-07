Slovenske odbojkarice so priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, ki jih bodo 27. in 29. avgusta igrale v Ljubljani, začele pretekli teden. Italijanski strateg na slovenski klopi Alessandro Orefice je z opravljenim delom zadovoljen.

"Zelo sem zadovoljen, saj v dvorani delamo zelo dobro, na voljo imamo tudi precej več igralk kot v prvem delu sezone in zame je to velika zmaga, enako tudi za to reprezentanco ter tudi za celoten projekt. Delamo postopoma in vsakokrat na novo se zgodijo dobre stvari. Zares sem zadovoljen s pristopom igralk in tudi z odličnim vzdušjem izven telovadnice. Ta teden se bomo še posvečali telesni pripravi, naslednji teden pa nas bo že pripeljal do prvih pripravljalnih tekem, ko bomo nekoliko sprostili tempo in se bolj posvetili taktiki in tudi uigravanju. Se bom moral pa verjetno že konec tedna odločiti in nekoliko zmanjšati število igralk na treningih," je v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal Italijan.

Foto: OZS

Velikonja Grbac v prvem delu verjetno ne bo mogla pomagati

Slovenski tabor se je spopadel z nekaj zdravstvenimi težavami, tudi s poškodbo prsta Mirte Velikonja Grbac, ki, kot kaže, soigralkam ne bo mogla pomagati v prvem delu kvalifikacij. A kljub temu dekletom motivacije za delo ne manjka.

"Vesela sem, da smo spet skupaj. Trdo treniramo in to nam je všeč. Več nas je na treningih in tudi zato so treningi že bolj kakovostni. Mislim, da se bomo po dveh tednih priprav v Kranjski Gori ene ponovno, druge na novo, že navadile na sistem in se po mesecu in pol dela tudi uigrale. Cilj je, da bomo na pripravljalnih tekmah v Ljubljani že skušale prikazati našo najboljšo igro. Vemo sicer, da to še ne bo naš maksimum, ampak bodo pa vse te tekme zelo dobra priložnost, da vse, kar delamo, še nadgradimo in da se kot ekipa še bolj povežemo," je po treningu za OZS dejala slovenska sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

Odbojkarice se bodo v kmalu preselile v Ljubljano, kjer jih 2. avgusta čaka prva pripravljalna tekma. Foto: Aleš Oblak

Foto: Guliverimage

Slovenke bodo v Kranjski Gori ostale do konca tedna, nato pa se bodo preselile v Ljubljano, kjer bodo pred kvalifikacijskima obračunoma 27. avgusta proti Izraelu in 29. avgusta proti Estoniji odigrale še šest pripravljalnih tekem. Z Madžarkami se bodo srečale 2. in 3. avgusta, teden dni kasneje bodo njihove tekmice Belgijke, zadnji preizkus pa naša dekleta čaka 16. in 17. avgusta na tekmah z Romunkami. Naše odbojkarice si bodo skozi kvalifikacije skušale priigrati svoj četrti nastop na evropskih prvenstvih.