Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je zbrala v Kranjski Gori in začela priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, ki naša dekleta čakajo 27. in 29. avgusta v Ljubljani, kjer se bodo srečala z Izraelkami in Estonkami, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice začenjajo drugi del reprezentančne sezone, v kateri so najprej nastopile v zlati evropski ligi, zdaj jih čakata še pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2026. Prve tekmice naših deklet v boju za četrto uvrstitev na EuroVolley bodo Izraelke, s katerimi se bodo merile 27. avgusta v Ljubljani, dva dni kasneje pa bodo v naši prestolnici gostovale še Estonke.

Selektor Alessandro Orefice je imel danes na voljo 15 odbojkaric s seznama, še v tem tednu pa se bo po zaključenih študijskih obveznosti ekipi priključila Anja Mazej. V Kranjski Gori ni Maše Pucelj, ki ima še nekaj težav s poškodbo ramena, pravice nastopa za slovensko vrsto pa za zdaj še nima Gambijka s slovenskim potnim listom Fatoumatta Sillah, ki jo je Orefice vseeno povabil na treninge.

"Zelo smo motivirani in pripravljeni bomo na kvalifikacijski tekmi, ki nas čakata avgusta, da bomo ekipo pripeljali na evropsko prvenstvo leta 2026." Foto: Aleš Oblak

Italijanski strateg je tako z odzivom igralk kot z motiviranostjo zelo zadovoljen: "Smo nazaj in mislim, da smo vsi zelo, zelo motivirani za drugi del poletja. Imamo veliko bolj popolno ekipo kot maja, sicer nam še vedno manjka nekaj igralk, a se bomo morali osredotočiti na te, ki jih imamo na voljo. Tako kot vselej. Motivacija je velika in pripravljeni bomo na kvalifikacijski tekmi, ki nas čakata avgusta, da bomo to ekipo pripeljali na evropsko prvenstvo 2026. Najprej se moramo seveda vrniti v delovni ritem, sistem dela predstaviti igralkam, ki so se nam priključile na novo. To bo dobro tudi za tiste, ki so bile v reprezentanci že v prvem delu, veliko si namreč lahko pomagamo z video analizami ter se korak za korakom približamo sistemu, ki ga želim za to ekipo. Po kondicijskem delu priprav se bomo osredotočili predvsem na tehniko, a najprej bi rad vse skupaj začel in videl ekipo na igrišču. To je v tem trenutku zame najbolj pomembno."

"Za nas nikoli ni bilo sporno, da smo tukaj in tudi tokrat smo se z veseljem odzvale povabilu." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Planinšec: Za nas nikoli ni bilo sporno

Novih izzivov se veseli tudi kapetanka Saša Planinšec, ki se je z dekleti, ki tvorijo jedro reprezentance, tudi tokrat brez pomislekov sprejela vabilo v izbrano vrsto: "Za nas nikoli ni bilo sporno, da smo tukaj in tudi tokrat smo se z veseljem odzvale povabilu. Mislim, da smo imele dovolj časa, da smo se spočile, da smo na priprave prišle s svežimi glavami in polne zagona. Cilji so jasni. Na vsakem treningu bo potrebno garati in se pripravljati na pomembni tekmi, ki bosta čez mesec in pol. Na teh tekmah moramo že pokazati dobro formo in potem vse skupaj graditi naprej, za naslednje reprezentančne cikle."

Pavlović Mori: Moji vrnitvi v reprezentanco je botroval pogovor s selektorjem na štiri oči

Podajalka Eva Pavlović Mori bo reprezentančni dres oblekla po dveh letih premora. Foto: Aleš Oblak Kvalifikacijska obračuna bosta zelo pomembna tudi za uvrstitev Slovenk na svetovni lestvici. Slednja bo namreč odločala o potnicah na svetovno prvenstvo, ki ga bomo spremljali prihodnje leto. V našem taboru se tega zelo dobro zavedajo, tudi podajalka Eva Pavlović Mori, ki bo reprezentančni dres oblekla po dveh letih premora: "Vesela sem, da sem se vrnila k puncam, s katerimi smo v preteklosti tudi že dosegle nekatere dobre rezultate. Moji vrnitvi v reprezentanco je botroval pogovor s selektorjem na štiri oči, povedala sem mu svoje videnje, on meni svoje stvari. Prišla sva do skupne točke in zdaj sem tu. Lepo je gledati fante, kako osvajajo vrh sveta in Evrope in mislim, da je čas, da tudi punce nekaj pokažemo. Pred sabo imamo kvalifikacije za evropsko prevnstvo in če se nam potem uspe uvrstiti še na svetovno prvenstvo, bi bila to res lepa zgodba in mislim, da imamo pred sabo nekaj let, v katerih bi tudi me lahko nekaj naredile."

Orefice v Zlati evropski ligi ni mogel v celoti računati na mlado srednjo blokerko Niko Milošič, ki je na Gorenjsko prav tako prišla visoko motivirana in z jasnimi cilji: "Imele smo res daljši cikel počitka, tako da smo se res dobro spočile in nabrale novih moči. Milsim, da vsaki od punc, ki smo se danes zbrale v Kranjski Gori, ne manjka motivacije. Vemo, kakšen je naš cilj, kaj si želimo in vemo, da nam to tudi lahko uspe, a le s trdim delom in trudom. Čaka nas dolg cikel priprav, ki ne bodo lahke in bodo trajale kar nekaj časa. A sama na to gledam pozitivno, ker vem, kaj je pred nami."

Slovenske odbojkarice se bodo v okviru priprav po dvakrat srečale z Madžarkami, Belgijkami in Romunkami. Foto: Aleš Oblak

Prve pripravljalne tekme v začetku avgusta

Slovenske odbojkarice se bodo v okviru priprav po dvakrat srečale z Madžarkami, Belgijkami in Romunkami. Prvi pripravljalni tekmi proti madžarski zasedbi bodo odigrale 2. in 3. avgusta v Športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah, kjer bodo 9. in 10. avgusta gostovale še Belgijke, zadnji preizkus forme pa bodo imele Slovenke 16. in 17. avgusta na obračunih z Romunkami.

Slovenske odbojkarice si bodo skozi kvalifikacije namreč skušale zagotoviti svoj četrti nastop na evropskih prvenstvih (prvič smo jih v boju za evropski prestol spremljali leta 2015, zatem pa še leta 2019 in 2023). Kvalifikacijski tekmi pa bosta zelo pomembni tudi za uvrstitev na svetovni lestvici, na kateri naša dekleta trenutno zasedajo 27. mesto in s tem še ostajajo v igri za zgodovinski prvi nastop na svetovnih prvenstvih.