Odbojkarice zlato ligo končale s petim porazom

Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja so tretji turnir zlate lige v Bratislavi pričakale z eno zmago in tremi porazi. Slovenke so najprej v Rakvereju v Estoniji s 3:0 v nizih premagale domačinke, nato pa tesno izgubile proti Ukrajini (2:3). Na domačem turnirju v Mariboru so morale Slovenke priznati premoč tako Špankam (0:3) kot Čehinjam (1:3). Na prvi tekmi na Slovaškem so slovenske odbojkarice v soboto izgubile proti Švedski (0:3), tudi zdaj pa so morale z enakim rezultatom priznati premoč Slovakinjam, čeprav so nekajkrat bile blizu, še najbolj v drugem nizu, ki se je zavlekel v podaljšano igro.

Slovenke so dobro začele in v prvem nizu povedle s 3:0, prednost je hitro narasla na štiri točke, prvič pri 6:2. A so v nadaljevanju nekoliko popustile, tako da so se Slovakinje vrnile na 6:7. Gostiteljice so izenačile na osmi točki in takoj zatem prvič povedle 9:8. Slovakinje so nato pobegnile na +4 (12:8) in Orefice je segel po minuti odmora. Ta je očitno pomagala, saj so Slovenke tekmice znova ujele pri 14:14. A so tudi Slovakinje po svoji minuti odmora zaigrale bolje in pobegnile na 17:14. Do konca uvodnega niza so domače odbojkarice držale prednost v svojih rokah in ga dobile s štirimi točkami razlike.

Foto: CEV V drugem nizu so si Slovakinje prve priigrale manjšo prednost, ko so na +3 pobegnile pri 6:3. Gostiteljice so nekaj časa držale prednost, preden je Slovenija izenačila na 9:9. A slovenskim odbojkaricam je zbranost znova popustila, Slovaška pa je prišla do vodstva 14:11. Slovenke so se približale na točko zaostanka (16:17) in držale stik do 19:22, ko je Slovaška spet povedla za +3. Ob koncu niza je Slovenija še prišla do izenačenja 24:24 in izsilila podaljšano igro. V tej so Slovakinje večkrat vodile in drugi niz z nekaj malega težavami le zaključile pri 29:27.

Tretji niz so bolje odprle Slovakinje (3:1), a so Slovenke izenačile in nato povedle pri 6:5. Slovenija je držala prednost, ki jo je zatem povišala tudi na +3 (12:9) in +4 (14:10). Toda Slovaška je po seriji petih zaporednih točk hitro prišla nazaj do vodstva (15:14). Po zaključevanju Mije Šiftar (15 točk) je Slovenija izenačila na 21:21, a so bile Slovakinje v zaključku ponovno bolj zbrane in dobile še odločilni niz.

"Zlata liga je bila letos za nas razočaranje, dosegle smo namreč le eno zmago in še to proti Estoniji. Žal tega turnirja v Bratislavi nismo zaključile z zmago proti Slovaški, kar smo si zadale kot cilj," je pošteno priznala Sara Najdič. Nika Markovič je dodala: "Žal se danes ni izšlo, borile smo se do konca. Slovakinje so v bloku in obrambi opravile zelo dobro delo. S tem so nekoliko zaustavile naše napade. Kljub vsemu smo se borile, dale vse od sebe. Zdaj nas čakajo priprave na drugi del sezone."

Slovenske odbojkarice so tako pri petih porazih in eni zmagi v tej izvedbi zlate lige ter zasedajo deseto mesto med 12 ekipami. Prve štiri reprezentance, to so Belgija, Češka, Romunija in Švedska, po koncu ligaškega dela napredujejo na zaključni turnir, zadnjeuvrščena Avstrija pa v srebrno ligo.

Slovaška, ki je pred tekmo s Slovenijo vpisala dve zmagi (Azerbajdžan in Avstrija) in tri poraze (Hrvaška, Ukrajina, Švedska), je s tremi zmagami in devetimi osvojenimi točkami na sedmem mestu.