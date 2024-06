Slovenske odbojkarice nemočne proti Švedinjam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ta konec tedna v Bratislavi nastopa na tretjem turnirju Zlate evropske lige. Slovenke pod vodstvom italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so v soboto izgubile proti Švedski z 0:3 (-18, -20, -23). Slovenske odbojkarice so doživele še četrti poraz v zlati ligi. Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo, ko se bodo merile z gostiteljicami Slovakinjami.

Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja so tretji turnir zlate lige v Bratislavi pričakale z eno zmago in tremi porazi. Slovenke so najprej v Rakvereju v Estoniji s 3:0 v nizih premagale domačinke, nato pa tesno izgubile proti Ukrajini (2:3). Na domačem turnirju v Mariboru so morale Slovenke priznati premoč tako Špankam (0:3) kot Čehinjam (1:3).

Slovenija : Švedska 0:3 (-18, -20, -23) Dvorana Pasienky, sodnika: Juraček (Slovaška) in Szabo-Alexi (Romunija). Slovenija: Pucelj 9, Lorber Fijok 7, Zdovc Sporer, Šiftar 11, Najdič, Velikonja Grbac 3, Filipič, Milošič 5 (1 blok), Mazej, Markovič, Planinšec 9 (1 as, 3 bloki), Gornjec Hodnik, Halužan Sagadin 1 (1 blok), Cikač.

Švedska: Tabron, L. Andersson 4 (1 blok), Malm, Broberg, I. Haak 18 (2 bloka), Lazic 12 (1 as, 2 bloka), Gustafsson 1 (1 blok), Brink, Van Leusen, Julevik 2 (2 asa), A. Haak 12 (1 blok), Nilsson 7 (2 bloka), Lindberg, E. Andersson.

Slovenske odbojkarice so zdaj pri štirih porazih in eni zmagi v tej izvedbi zlate lige ter zasedajo deseto mesto med 12 ekipami. Prve štiri reprezentance bodo po koncu ligaškega dela napredovale na zaključni turnir, zadnjeuvrščena pa v srebrno ligo. Za konec ligaškega dela tekmovanja bodo Slovenke igrale še proti Slovakinjam, tekma bo v nedeljo ob 18. uri.

V nedeljo se bodo Slovenke pomerile še s Slovakinjami. Foto: CEV

Švedinje, ki bodo s štirimi zmagami in dvema porazoma ligaški del sklenile na petem mestu, so bile danes premočne tekmice za Slovenke. Skandinavke so prva dva niza dobile brez večjih težav, še najbolj izenačen je bil tretji niz, a je tudi ta pripadel Švedinjam.

Slovenke so se približale na 18:19, nato pa ...

Foto: CEV Švedske odbojkarice so odločne začele dvoboj in po petih zaporednih točkah hitro povedle s 6:1. Skandinavke so nato nekajkrat povedle za +6 (10:4, 11:5, 13:7 ...), a so Slovenke ujele stik s tekmicam in se približale na 15:17 po bloku Saše Planinšec. Slovenke so nato prišle do točke zaostanka po bloku Žane Ivanuše Halužan Sagadin (18:19), a so bile Švedinje v zaključku niza bolj zbrane in ga dobile s sedmimi točkami naskoka.

Tudi drugi niz so v večini nadzorovale Švedinje, v uvodu so imele večkrat tri točke prednosti. Vseskozi drugi niz so Slovenke lovile tekmece, a so te držale prednost dveh, treh točk. V zaključku so Švedinje nekajkrat pobegnile na +4 in tudi drugi niz na koncu ni bil vprašljiv, četudi je Slovenija nekajkrat znižala na -2.

Foto: CEV Slovenke so najbolje začele tretji niz z vodstvom 3:0, po točki Maše Pucelj so vodile za +4 (5:1). Toda Švedinje so se vrnile v tekmo in izid poravnale na 9:9, nato pa prvič v tem nizu tudi povedle pri 11:10. Slovenke se niso predale, bile so blizu Švedinjam, ki v tem nizu niso povedle za več kot dve točki, vendar so pokazale več kakovosti in prišle še do odločilnega niza.

Pri Sloveniji je 11 točk dosegla Maja Šiftar, po devet sta jih vpisali Pucelj in Planinšec. Pri Švedinjah je bila z 18 točkami najučinkovitejša Isabelle Haak.

Planinšec: Začele smo s prevelikim spoštovanjem do Švedinj "Odigrale smo solidno tekmo. Ne glede na to, da smo izgubile, smo jim čez celo tekmo sledile. Jutri pa moramo izboljšati še posebej detajle in podobno, zato da turnir zaključimo s čim boljšim rezultatom," je po dvoboju dejala Maja Šiftar. "Tekmo smo začele nekoliko premehko, nismo bile dovolj agresivne in mogoče smo začele s prevelikim spoštovanjem do ekipe na drugi strani mreže. A na koncu smo ugotovile, da se proti njim vseeno da igrati. Na žalost smo naredile preveč napak v neprimernem trenutku. Nekje do treh četrtin tretjega niza smo še držale korak z njimi, na koncu pa so vseeno prevladale njihove izkušnje in ni nam uspelo iztržiti kaj več. Se pa zato dobro pripravljamo na jutrišnjo tekmo in si želimo zmage," pa je dejala kapetanka Saša Planinšec.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja – treh turnirjih – se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, s katerim si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.