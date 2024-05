Slovenke izgubile tudi proti Čehinjam

Prvi niz se je začel izenačeno, a so po začetnem vodstvu Slovenk Čehinje postopno pričele prevzemati pobudo. Slovenke podobno kot proti Špankam ponovno niso našle odgovora na igro gostij, ki so proti koncu niza vedno bolj višale svoje vodstvo in ga na koncu dobile s 25:16.

V drugem nizu so Slovenke zaigrale precej bolje v bloku in na sprejemu ter si na priigrale štiri točke prednosti pri izidu 8:4. Podobno prednost so imele tudi v končnici niza (22:18). Postalo je jasno, da imajo enkratno priložnost, da v Lukni osvojijo prvi niz, kar se je na koncu tudi zgodilo, saj so ga dobile s 25:20.

V tretji niz so Slovenke krenile nekoliko ležerno in hitro zaostale z 1:7. V nadaljevanju so nekoliko prebudile in nekajkrat zaostajale zgolj za dve točki. Toda Čehinje so se z boljšo igro ob mreži vselej izvlekle in bile na koncu boljše s 25:21.

Foto: OZS

Začetek četrtega niza se je začel po slovenskih notah, saj je domača reprezentanca povedla s 4:0. Slovenke so nato imele nekajkrat še prednost petih točk, a se Čehinje niso predale in Slovenke ujele na enajsti točki. Čehinje so postopoma pričele prevzemati pobudo in pred končnico povedle za pet točk (23:18), nato pa niz dobile s 25:21.

Pri Slovenkah sta bili z 19 in 17 točkami najučinkovitejši Lorena Lorber Fijok in Nika Markovič.

Naslednji konec tedna Slovenke čaka turnir v Bratislavi, kjer se bodo pomerile s Švedinjami in Slovakinjami.

Preberite še: